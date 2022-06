Les véhicules hybrides rechargeables roulent beaucoup moins à l'électrique que supposé

L'utilisation réelle des véhicules hybrides rechargeables utilise davantage le moteur thermique que le moteur électrique

Le potentiel des(PHEV) pour réduire la consommation de carburant et les émissions mondiales de gaz à effet de serre dépend de leur degré d'utilisation de l'électricité stockée dans la batterie haute tension.Des études antérieures sur l'utilisation réelle des véhicules hybrides rechargeables (PHEV) homologués dans le cadre du nouveau cycle de conduite européen (NEDC) ont montré queUne nouvelle étude de l'Institut Fraunhofer pour l'International Council on Clean Transportation (ICCT) et de Fraunhofer ISI présente une analyse de la consommation moyenne réelle de carburant et de la part de la conduite électrique d'environ 9 000 véhicules hybrides rechargeables (PHEV) en circulation dans l'Union européenne, la Norvège, la Suisse et le Royaume-Uni.Les voitures hybrides rechargeables (PHEV) sont segmentées selon la nature de leurs propriétaires : particuliers ou société.Les performances réelles des véhicules hybrides rechargeables (PHEV) sont mises en perspective de la procédure d'essai des véhicules légers harmonisés dans le monde (WLTP).L'analyse de l'Institut Fraunhofer pour l'International Council on Clean Transportation (ICCT) montre queDans le cadre de cette étude, la consommation réelle moyenne de carburant des véhicules hybrides rechargeables (PHEV) en Europe est deet deLes valeurs correspondent à des émissions d'échappement de 90 à 105 g CO2/km pour les véhicules appartenant à des particuliers et de 175 à 195 g CO2/km pour les voitures appartenant à des sociétés, contre 37 à 39 g CO2/km dans la réception par type WLTP.La procédure officielle de réception par type WLTP suppose que la part de la conduite en mode d'épuisement de la charge principalement, mais pas entièrement, électrique est d'environ 70 à 85 %.La faible part de conduite électrique des véhicules hybrides rechargeables (PHEV) est l'une des principales raisons de l'écart élevé entre l'homologation de type et la consommation de carburant réelle.: étude sur l'utilisation réelle des véhicules hybrides rechargeables (PHEV) en Europe de l'ICCT et de Fraunhofer ISI du 8 juin 2022.: Patrick Plötz, Steffen Link, Hermann Ringelschwendner, Marc Keller, and Cornelius Moll (Fraunhofer ISI); Georg Bieker, Jan Dornoff, Peter Mock (ICCT)Image par Paul Henri Degrande de Pixabay