Des pneus usagés recyclés dans les poignées de porte

Lede BASF permetL', obtenue à partir de pneus usagés par la société de pyrolyse Pyrum Innovations, et le biométhane, provenant de déchets agricoles, remplacent les ressources fossiles brutes pour créer un plastique de qualité vierge. Mercedes -Benz travaille BASF et la société de pyrolyse Pyrum Innovations afin de parvenir à une approche circulaire des pneus usagés.LeprésenteGrâce à ces propriétés, le procédé a le potentiel de remplacer un grand nombre de composants automobiles fabriqués à partir de plastique primaire à base de ressources fossiles brutes.La Mercedes EQE, la Mercedes Classe S et la Mercedes EQE SUV vont être équipées de poignées de porte avant fabriquées à partir de la combinaison de biométhane et d'huile de pyrolyse provenant de pneus usagés.La Mercedes Classe S sera également équipée d'un amortisseur de chocs basé sur cette combinaison de matières premières. Cette pièce, qui fait partie de l'avant du véhicule, permet de répartir plus uniformément les forces qui s'exercent sur l'autre voiture en cas de collision frontale.L'objectif est d'augmenter progressivement l'utilisation de ce matériau recyclé et d'utiliser le recyclage chimique en combinaison avec de la biomasse pour d'autres pièces automobiles en plastique.Contrairement au recyclage mécanique, le recyclage chimique est adapté à la fabrication de composants soumis à des exigences de qualité et de sécurité élevées.Le recyclage chimique n'est donc pas seulement un pendant judicieux du recyclage mécanique, il marque aussi un pas décisif vers une réutilisation maximale des matériaux de rebut, à la fois sur le plan écologique et économique.En réduisant le besoin en ressources fossiles, le procédé a le potentiel de dissocier la production de plastiques de haute qualité pour un large éventail d'applications de la consommation de pétrole brut.