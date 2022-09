Un système de refroidissement par immersion de la batterie d'un véhicule électrifié en test

Des fluides de refroidissement diélectriques destinés aux prochaines générations de véhicules électrifiés

Les ingénieurs de TotalEnergies Lubrifiants travaillent au développement deAfin de démontrer les avantages de ses technologies, développées au départ sur simulateur, TotalEnergies Lubrifiants a adapté le système de refroidissement de la batterie d'une voiture de série (Volvo XC 90 hybride rechargeable) en unDans cette expérimentation grandeur nature, aucun changement n'a été opéré sur l'architecture de la batterie ou sur celle du véhicule hybride rechargeable.Sur le véhicule Volvo hybride rechargeable testé le résultat a été rapidement visible, avecLes mesures effectuées en cours de charge ont également mis en évidenceGrâce à ce procédé,a été mesurée et une baisse de 5.6 % du coût a été estimée (Source: Immersion cooling vs cold plate summary - document Ricardo) sur le véhicule hybride rechargeable Volvo grâce à un système plus simple à mettre en œuvre.« Nous sommes très fiers de la confiance que nous portent les constructeurs automobiles dans le cadre de ce projet innovant », indique Gérard Quoirin, ingénieur produit fluides de batterie chez TotalEnergies. « Nos travaux démontrent l'immense potentiel du refroidissement par immersion. Le fait d'avoir greffé notre dispositif avec succès sur un véhicule de série est la démonstration de sa pertinence à grande échelle. »Aujourd'hui, le refroidissement des batteries est généralement assuré. Cette technologie d'eau glycolée voit aujourd'hui ses limites et il est nécessaire d'extraire plus de chaleur de la batterie pour permettre une charge ultra rapide et améliorer la durabilité des cellules au lithium.TotalEnergies Lubrifiants a développé une gamme de fluides diélectriques qui dispose de propriétés thermiques spécifiques. Le fluide de refroidissement a été conçu de manière à proposer un fluide à l'impact environnemental réduit mesuré par analyse de cycle de vie. Le design du fluide a été pensé de façon à diminuer drastiquement le risque de feu sur la batterie.