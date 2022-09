Des pièces automobiles fabriquées à partir de filets de pêche recyclés

met en œuvre unpermettant deLes émissions de CO2 du matériau plastique recyclé à partir de déchets océaniques sont réduites de 25 % par rapport aux composants fabriqués de manière conventionnelle.Les plastiques provenant des océans sont utilisés, entre autres, pour fabriquer lesde la BMW iX et de la BMW X1 Lesconstituent la base d'unà partir duquel sont fabriqués les tapis de sol des BMW iX et X1 Le matériau, appelé Econyl, estainsi que de revêtements de sol usés et de déchets résiduels de la production de plastique à base de pétrole.Après séparation, les filets de pêche et les cordes subissentAlors que le plastique maritime recyclé n'était jusqu'à présent utilisé dans l'industrie automobile que sous forme de fibres pour des composants de véhicules, le matériau recyclé est désormaisLa matière première des composants ainsi fabriqués peut être constituée d'environ 30 % de déchets plastiques maritimes.Les modèles BMW et MINI de la Neue Klasse qui seront lancés à partir de 2025 comprendront des éléments de garniture en plastique dont la matière première contient environ 30 % de filets et de cordes de pêche recyclés.La matière première est extraite de manière proactive dans des ports du monde entier pour s'assurer que les filets et les cordes de pêche ne finissent pas par être rejetée en mer.BMW a pour objectif d'utiliser des thermoplastiques fabriqués à partir de 40 % de matériaux recyclés dans ses nouveaux véhicules d'ici 2030.Les déchets de l'industrie maritime sont utilisés pour produire des pièces d'habillage visibles à l'extérieur et à l'intérieur des prochains véhicules.Ce recyclage permet de réduire les besoins en matières plastiques primaires à base de pétrole et en même temps de lutter contre la pollution des océans.