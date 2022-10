La Hyundai Ioniq 6 affiche jusqu'à 614 kilomètres d'autonomie en une charge La Hyundai Ioniq 6 affiche jusqu'à 614 kilomètres d'autonomie en une charge ×

La Hyundai Ioniq 6 électrique affiche une autonomie de 614 kilomètres avec une simple charge, selon la procédure d'essai mondiale harmonisée pour les voitures particulières et véhicules utilitaires légers (WLTP).



La Ioniq 6 doit son autonomie en grande partie à la plateforme modulaire électrique (E-GMP) de Hyundai, spécialement dédiée aux véhicules électriques, à sa faible résistance aérodynamique et à sa batterie longue distance de haute technologie de 77,4 kWh.



Le Streamliner électrifié de Hyundai tire parti de la plateforme E-GMP pour offrir un long empattement de 2 950 mm et faire office de « bureau sur roues » ou de source d'énergie portable grâce à sa technologie de recharge inversée (V2L). Cette fonction permet de recharger des appareils électriques, notamment lors de sorties en camping ou en plein-air.



Le coefficient de traînée de 0,21 de la Ioniq 6 est l'un des plus bas de l'industrie automobile et le plus faible de la gamme Hyundai.



La silhouette élancée de la Ioniq 6 et ses différents éléments aérodynamiques, tels que son volet d'air actif, ses rideaux d'air de roue, son becquet arrière intégré et ses réducteurs de passage de roue, contribuent à améliorer ses performances aérodynamiques, ce qui en fait l'un des véhicules les plus profilés au monde.



Les réducteurs de passage de roue minimisent l'espace entre le bouclier avant et les pneus, optimisant ainsi l'aérodynamique au niveau des passages de roue. Les réducteurs de passage de roue permettent au Streamliner électrifié de surmonter les contraintes aérodynamiques liées à son porte-à-faux avant court.



La consommation de la Ioniq 6, dotée d'une batterie de 77,4 kWh, est de 14,3 kWh aux 100 kilomètres.



La plateforme E-GMP offre des performances électriques de premier rang et une capacité de recharge ultra-rapide en 800 V qui lui permet de passer d'un niveau de charge de 10 à 80 % en 18 minutes environ ou de gagner jusqu'à 351 kilomètres d'autonomie en 15 minutes.



La batterie de la Ioniq 6 se prête également à une recharge en 400 V.



Avec une autonomie WLTP de 614 kilomètres, le Streamliner électrifié Ioniq 6 de Hyundai comptera début 2023 parmi les véhicules électriques de marque généraliste les plus efficients du moment.

Eric Houguet, écrit le 07/10/2022