La Renault Mégane E-Tech Électrique optimise l'autonomie électrique par temps froid

Lagrâce àDans sa version la plus efficiente, la Renault Mégane E-Tech Électrique affiche jusqu'à 470 kilomètres d'autonomie en une seule charge.Les ingénieurs Renault se sont appliqués àD'abord grâce à unet, la batterie de la Mégane E-Tech Électrique est toujours à la température idéale pour assurer une recharge et une autonomie optimales.Mais les ingénieurs Renault sont allés plus loin pour optimiser l'autonomie électrique de la Mégane E-Tech Électrique, en hiver,A la différence d'un moteur thermique, un moteur électrique ne produit pas assez de calories pour chauffer l'habitacle avec un système de chauffage traditionnel.Jean-Marie L'Huillier, Expert en management thermique des véhicules électrifiés à la direction de l'Ingénierie Renault explique : « Pour répondre à la vocation routière de Nouvelle Mégane E-Tech Électrique, nous avons mis au point et breveté un système capable de récupérer la chaleur générée par la batterie et le moteur lorsqu'ils sont fortement sollicités, lors d'une recharge rapide ou d'un trajet sur autoroute par exemple. Cette chaleur est ensuite utilisée pour chauffer l'habitacle afin d'optimiser l'autonomie du véhicule. »En dessous de 10°C à l'extérieur,- la récupération de la chaleur refroidit naturellement la batterie et le moteur électrique;- chauffer l'habitacle nécessite deux fois moins d'énergie qu'avec une pompe à chaleur classique ;- le gain en autonomie sur autoroute peut atteindre jusqu'à 9 %.Exit les résistances électriques (énergivores) alimentées par la batterie pour chauffer l'habitacle ! Un non-sens sur un véhicule électrique Exit les pompes à chaleur classiques pas assez efficientes pour les longs trajets sur voies rapides.La pompe à chaleur imaginée par Jean-Marie l'Huillier et Robert Yu récupère plus efficacement la chaleur générée par la batterie et le moteur électrique pour assurer le confort thermique des occupants en limitant l'impact sur l'autonomie.En matière d'autonomie électrique, les gains ne passent pas forcément par des batteries toujours plus grosses.Référence du brevet :Système de récupération de la chaleur générée par la batterie et la chaine de traction électrique:Brevet FR 3 075109 / EP 3 727 910 B1 – Inventeurs : Jean-Marie L'Huillier et Robert Yu