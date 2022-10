Le Mercedes GLC hybride rechargeable affiche une autonomie électrique pouvant atteindre 122 km

: le(consommation de carburant en cycle mixte (WLTP) : 0,5-0,6 l/100 km, émissions de CO2 en cycle mixte (WLTP) : 12-15 g/km, consommation en 100% électrique en cycle mixte (WLTP) : 20,4-22,5 kWh/100 km) et le(consommation de carburant en cycle mixte (WLTP) : 0,5-0,6 l/100 km, émissions de CO2 en cycle mixte (WLTP) : 12-15 g/km, consommation en 100% électrique en cycle mixte (WLTP) : 20,4-22,5 kWh/100 km).Le GLC 300 e 4Matic embarque un moteur 2.0 litres essence de 204 ch et 320 Nm de couple, alors que le GLC 400 e 4Matic dispose d'un moteur 2.0 litres essence de 252 ch et 400 Nm de couple.Les véhicules Mercedes GLC hybrides rechargeables sont dotés d'une(100 kW) à excitation permanente et offrent une puissance cumulée allant jusqu'à 381 ch (280 kW) ainsi qu'un couple système allant jusqu'à 650 Nm (GLC 300 e 4Matic: 313 ch et 440 Nm; GLC 400 e 4Matic: 381 ch et 650 Nm).La haute densité de puissance du groupe motopropulseur hybride est obtenue grâce à un. Le couple de pointe (GLC 300 e 4Matic: 440 Nm; GLC 400 e 4Matic: 650 Nm) du moteur électrique est disponible dès le départ, ce qui se traduit par une grande agilité au démarrage et des performances de conduite dynamiques. La conduite entièrement électrique est possible jusqu'à une vitesse de 140 km/h.Le Mercedes -Benz GLC utilise unde la dépression qui commande automatiquement la commutation flexible entre le freinage hydraulique et la récupération en fonction de la situation de conduite, permettant de toujours obtenir la meilleure récupération d'énergie possible.Le véhicule Mercedes -Benz atteint la puissance de récupération maximale, jusqu'à 100 kW, plus fréquemment qu'avec un système de freinage conventionnel, purement hydraulique.Ladispose d'une capacité totale deLe programme de conduite hybride prévoit lepour les sections les plus appropriées du trajet. Sur les trajets en zone urbaine, le GLC hybride rechargeable privilégie la conduite électrique.Le GLC hybride rechargeable peut également se déplacer sur des terrains accidentés sans moteur à combustion, grâce au programme off-road.Les véhicules Mercedes GLC hybrides rechargeables affichentLes modèles GLC hybrides rechargeables 300 e 4Matic et 400 e 4Matic sont équipés de série d'un chargeur de 11 kW permettant de recharger le véhicule à partir du réseau domestique CA ou d'une Wallbox triphasée.En outre, un chargeur rapide en courant continu DC de 60 kW est disponible de série. Lorsque la batterie est vide, une charge complète peut être réalisée en 30 minutes environ à l'aide du chargeur rapide de 60 kW.La carte Mercedes me Charge permet la recharge aux bornes publiques. Le réseau de charge Mercedes me Charge, qui compte environ 300 000 points de charge en Europe, propose trois tarifs de charge adaptés aux distances de conduite individuelles. La carte Mercedes me Charge permet d'accéder à un large éventail de bornes de recharge publiques situées dans les villes et dans des lieux tels que des centres commerciaux, des hôtels ou des stations-service.L'application Mercedes me indique la position exacte, la disponibilité et le prix de la borne de recharge sélectionnée.