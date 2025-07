La grande berline électrique Volvo ES90 a été conçue dans un esprit de développement durable

La grande berline électrique Volvo ES90 affiche l'une des empreintes carbone les plus faibles des véhicules Volvo à ce jour

Le(ACV) de laL'sur le cycle de vie de la Volvo ES90 s'élève àlorsque les calculs s'appuient sur le mix énergétique européen.Avec de l'énergie éolienne, le chiffre descend à 26 tonnes.Avec le mix énergétique européen, l'empreinte carbone de l'ES90 est, et. Elle est également inférieure à celle des modèles compacts EX40 et EC40 électriques.L'ES90 affiche l'une des empreintes carbone les plus faibles des véhicules Volvo à ce jour.Axé sur les émissions de gaz à effet de serre, le rapport d'analyse du cycle de vie (ACV) couvre le cycle de vie du véhicule, depuis l'extraction et le raffinage des matières premières jusqu'à sa fin de vie.« Nous allons au-delà de la législation existante et nous fixons des ambitions claires, parce que c'est important pour nous », déclare Vanessa Butani, Responsable du développement durable mondial chez Volvo. « Notre objectif est d'atteindre zéro émission nette de gaz à effet de serre d'ici 2040, et notre volonté d'être un leader de l'électrification est une étape clé dans cette direction. L'ES90 incarne notre approche holistique du développement durable, y compris l'économie circulaire, la production neutre en carbone et les activités éco-responsables. »En publiant les rapports d'analyse du cycle de vie (ACV) de ses modèles électriques (l'EX40, l'EC40, l'EX30, l'EX90 et maintenant, l'ES90), le constructeur automobile suédois souhaite éclairer ses clients dans leur prise de décision au moment de choisir leur prochaine voiture électrique Plus qu'une simple voiture électrique, sans émission de gaz à l'échappement, l'ES90 a été conçue selon une approche globale du développement durable. Elle est la première voiture Volvo à être équipée du système électrique 800 volts de la marque, qui offre des avantages en termes de recharge et d'efficacité énergétique grâce à des composants plus légers conçus pour alléger le poids du véhicule électrique . Son design contribue également à améliorer son efficience avec un coefficient de traînée de 0,25, le meilleur de l'histoire de Volvo.L'ES90 est fabriquée avec 29 % d'aluminium recyclé, 18 % d'acier recyclé, 16 % de polymères recyclés ainsi qu'avec des matériaux biosourcés, tels que du bois véritable certifié FSC dans l'habitacle.À l'intérieur, les clients peuvent choisir la sellerie Nordico, fabriquée à partir de matériaux recyclés tels que des bouteilles en PET et des matériaux bio-sourcés.L'ES90 est dotée du passeport batterie de Volvo, basé sur la technologie blockchain, qui permet de tracer l'origine des matières premières et d'obtenir des informations concernant l'état général de la batterie.