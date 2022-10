Répliquer le modèle d'utilisation du véhicule thermique sur le véhicule électrique ne marche pas

L' ADEME publie en octobre 2022 son avis sur les voitures électriques et les bornes de recharge.Il ressort de cet avis des positions qui ne manqueront pas de faire réagir.fait le constat que « Répliquer le modèle d'utilisation du véhicule thermique sur le véhicule électrique ne suffira donc pas. »L'ADEME pose le problème ainsi.Le déploiement de(lourds et impactant en CO2 ) associés à despose de nombreuses questions :L'ADEME rappelle queL'ADEME considère qu'« il convient donc de ré interroger la place de l'automobile dans nos déplacements (sobriété et report modal) et faire du véhicule électrique une brique parmi une offre de services de mobilité plus large et diversifiée. »: ADEME Avis sur les voitures électriques et les bornes de recharge Octobre 2022Image par Urs Widmer de Pixabay