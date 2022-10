La technologie hybride rechargeable peut être pertinente avec une recharge quotidienne systématique

L'publie en octobre 2022 sonIl ressort de cet avis des positions qui ne manqueront pas de faire réagir.L'ADEME fait le constat que « Actuellement, l'offre industrielle de véhicules électriques répond aux besoins du quotidien mais ne répond pas de manière satisfaisante aux besoins de grands déplacements. Pour répondre aux besoins de forte autonomie, la technologie des hybrides rechargeables peut être pertinente de manière transitoire, sous réserve que tous les trajets inférieurs à l'autonomie électrique du véhicule soient effectivement réalisés en mode "électrique pur", ce qui exige une pratique de recharge quotidienne systématique. »L'ADEME pose le problème ainsi.L'ADEME estime queConcernant les usages entrainant les grands déplacements (tels que les chassés croisés liés aux périodes de congés et de locations des résidences de vacances), l'ADEME considère quePour les longues distances, d'autres solutions sont à étudier pour l'ADEME, comme(c'est-à-dire de type range extender).A court terme, pour répondre à d'éventuels besoins de forte autonomie, et de manière transitoire en attendant le déploiement d'offres de mobilité à grande distance, l'ADEME juge que. Cette pertinence est conditionnée, pour l'ADEME, par le fait que tousL'ADEME relève cette autonomie est généralement supérieure à 50 kilomètres et permet d'assurer une part importante de trajets du quotidien en mode “tout électrique”. L'ADEME observe toutefois que le marché des véhicules hybrides rechargeables s'est majoritairement orienté vers des modèles lourds et encombrants, les rendant fortement émetteurs de CO2 en mode hybride (quand leur batterie est déchargée), et incompatibles avec le principe d'une optimisation de consommation énergétique.Cette technologie restant émettrice de gaz à effet de serre sera interdite à la vente à l'horizon 2035 ou 2040 (selon les arbitrages autour de “fit for 55”).: ADEME Avis sur les voitures électriques et les bornes de recharge Octobre 2022Image par David McComb de Pixabay