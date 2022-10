Une voiture électrique a un impact carbone 2 à 3 fois inférieur à celui du thermique sous conditions

L'publie en octobre 2022 sonIl ressort de cet avis desLa batterie d'un véhicule électrique est un composant dont le poids et l'impact carbone de production augmentent avec la capacité de stockage : c'est ce qui explique notamment les écarts de masse entre véhicules électriques et thermiques. C'est également ce qui conduit à un impact carbone supérieur de la fabrication d'un véhicule électrique, comparé à un équivalent thermique.Le véhicule électrique présente une(dans un facteur 2 à 3).En revanche,(hydrocarbures)(d'un facteur 10 pour une recharge à partir d'électricité à faible contenu carbone comme c'est le cas en France avec le nucléaire). Au fil des kilomètres, cetpermet d'abord de « rembourser » la dette carbone initiale comparée à son équivalent thermique, puis de réduire les quantités de gaz à effet de serre générées par la conduite du véhicule.On dit souvent queL'ADEME estime qu'une voiture électrique a un impact carbone 2 à 3 fois inférieur à celui d'un modèle thermique similaire sous plusieurs conditions :- de rouler en France afin d'- et que(ce qui correspond à une autonomie WLTP maximale de 450 kilomètres).Et cet intérêt environnemental,Le raisonnement environnemental de l'ADEME repose sur une: « Une batterie est en général garantie 8 ans pour environ 1 000 à 1 500 cycles de recharge, soit entre 200 000 et 500 000 km environ, selon l'utilisation de la voiture . Pour un véhicule roulant 20 000 km par an, la batterie peut donc durer entre 10 et 15 ans, il ne sera pas nécessaire de la changer. »S'il est exact que les batteries haute tension de véhicules électriques font en général l'objet d'une, cette garantie contractuelle est. On est très loin des 200 000 et 500 000 kilomètres environ pris en considération par l'ADEME.Le raisonnement environnemental de l'ADEMEFormulé différemment, la garantie constructeur décrite par l'ADEME n'existe pas.Avec une batterie de taille supérieure à 60 kWh, l'intérêt environnemental de la voiture électrique à batterie comparé à un véhicule thermique n'est pas garanti étant donné la variabilité des consommations liées à la masse du véhicule électrique et à ses conditions d'utilisation. L'intérêt environnemental éventuel est de surcroît beaucoup plus tardif.L'impact carbone d'un véhicule électrique augmente quasiment proportionnellement à son poids, lui-même fortement impacté par la capacité de stockage de sa batterie, qui dimensionne l'autonomie du véhicule électrique selon sa consommation.L'impact carbone pour une citadine avec une batterie de 22 kWh (de type Renault Twingo E-Tech Electric ou Dacia Spring ) est amorti avant 20 000 kilomètres (en France uniquement avec une électricité d'origine nucléaire).L'impact carbone pour une compacte avec une batterie de 60 kWh (de type Renault Mégane E-Tech Electric ou Volkswagen ID.3) est amorti aux environs de 70 000 kilomètres (en France uniquement avec une électricité d'origine nucléaire).L'impact carbone pour un gros véhicule avec une batterie de 100 kWh est amorti en plus de 100 000 kilomètres (en France uniquement avec une électricité d'origine nucléaire).ADEME Avis sur les voitures électriques et les bornes de recharge Octobre 2022Image par Goran Horvat de Pixabay