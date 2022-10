L'(Association nationale pour le développement de la mobilité électrique) publie en octobre 2022 son avis sur les voitures électriques et les bornes de recharge.Il ressort de cet avis des positions qui ne manqueront pas de faire réagir.L'ADEME rappelle queLe véhicule électrique n'émet, par définition, aucun polluant d'échappement (dont les oxydes d'azote NOx).Pour autant, comme tous les véhicules roulants, le véhicule électrique émet des particules hors échappement.Ces particulesA cet égard, le véhicule électrique a néanmoins l'avantage du(qui peut réduire l'usure des plaquettes de freins).Mais il estque son équivalent thermique, du fait de la batterie haute tension, ce qui augmente l'abrasion des pneus, qui serait responsable, tout véhicule confondu, de 28% des microparticules déversées dans l'océan chaque année (IUCN 2017).qui n'émettent quasiment plus de particules à l'échappement.Pour l'ADEME, « Il reste crucial d'interroger la pertinence du recours à l'automobile même lorsqu'elle est électrique : le vélo ou les transports collectifs offrent aussi de nombreux avantages en terme sanitaires et environnemental, en centre-ville notamment. »: ADEME Avis sur les voitures électriques et les bornes de recharge Octobre 2022Image par Eveline de Bruin de Pixabay