La berline compacte cinq portes Opel Astra Electric affiche une autonomie de 416 km

La berline compacte cinq portes allemandeadopte uneLa berlineest entraînée par un(115 kW) et, tous deux disponibles dès la première pression sur la pédale d'accélérateur, ce qui permet des démarrages vifs et des reprises convaincantes.Sur les portions illimitées des autoroutes allemandes, l'Opel Astra Electric peut atteindre uneSelon leurs préférences de conduite, les conducteurs de l'Astra Electric peuvent choisir entreL'énergie électrique est stockée dans uneLes 102 cellules de la batterie sont logées dans 17 modules.L'Astra Electric affiche uneselon la norme WLTP.L'Opel Astra Electric revendique une. L'autonomie réelle peut varier dans les conditions de la vie quotidienne et dépend de différents facteurs, notamment du style de conduite, des caractéristiques du parcours, de la température extérieure, de l'utilisation du chauffage et de la climatisation et du pré-conditionnement thermique de l'habitacle.L'Astra électrique est équipée en série d'unqui permet de la brancher chez soi sur une wallbox.L'Opel Astra électrique peut êtreLes batteries sont logées dans lede la berline compacte Opel, ce qui évite de prendre de l'espace dans l'habitacle au détriment des passagers et des bagages.L'implantation basse de la batterie confère à l'Astra Electric un comportement routier franc.A l'intérieur, le Pure Panel entièrement numérique, doté de deux grands écrans de 10 pouces, plonge le conducteur dans un monde de modernité.L'interface homme-machine Opel affiche toutes les fonctions importantes, telles que l'état de charge de la batterie ou l'autonomie, tandis que les paramètres essentiels comme la climatisation peuvent être réglés facilement par simple appui sur un bouton.Avec l'affichage tête haute E-HUD et la reconnaissance vocale naturelle, le conducteur peut garder les yeux sur la route et rester attentif au trafic routier.De nombreux systèmes d'assistance, de l'alerte anticollision frontale avec freinage d'urgence automatique à l'assistance active au maintien dans la voie, en passant par la détection de la somnolence, l'alerte de trafic transversal arrière ou le changement de voie semi-automatique, sont intégrés au système Intelli-Drive 2.0.Parmi d'autres équipements , ils renforcent encore la sécurité, tout comme l'éclairage Intelli-Lux LED Pixel Light adaptatif qui comprend un total de 168 segments de LED.L'Opel Astra électrique sera disponible à la commande à partir du printemps 2023.