La voiture électrique ne pourra réduire seule drastiquement les émissions de gaz à effet de serre

Selon l'étude, et plus largement aux impacts écologiques de la voiture Pourtant, c'est la solution portée en priorité par les pouvoirs publics.Le Forum Vies Mobiles et La Fabrique Écologique défendent qu'uneest possible consistant à organiser unePour cela, il serait, selon Le Forum Vies Mobiles et la Fabrique Écologique, nécessaire de développer uneIl s'agit des véhicules du typeSelon l'étude Le Forum Vies Mobiles et la Fabrique Écologique, le système automobile fondé sur la vitesse est devenuLes conséquences sont nombreuses sur l'écologie.Face à ce défi climatique, l'électrification des véhicules est aujourd'hui au cœur des politiques publiques qui la considèrent comme le levier prioritaire, pour réduire les émissions de gaz à effet de serre des transports.Pourtant, l'entrée par la technique ne suffira pas, d'une part parce qu'elle n'apporte pas de réponse aux autres impacts écologiques et sociaux des transports routiers de personnes (étalement urbain, sédentarité, coût économique élevé, etc.), d'autre part parce queD'autant plus que le scénario de référence présenté par RTE en 2021 indique que l'électrification des transports sera le premier facteur d'augmentation de la consommation d'électricité à horizon 2050, impliquant de développer à un rythme effréné les énergies renouvelables et/ou le nucléaire.À rebours de la dynamique actuelle consistant à vendre toujours plus de lourds SUV , y compris électriques, une autre voie est possible selon l'étude Le Forum Vies Mobiles et la Fabrique Écologique: organiser la réduction du poids des véhicules.En complément des transports collectifs, de la marche et du vélo, une offre alternative à la voiture doit être développée :, dont les besoins en énergie (électrique ou humaine) sont inférieurs, et adaptés à de nombreux trajets.Les véhicules légers existent mais ils sont peu déployés.Ce sont desqui roulent généralement à uneet émettent peu de CO2 , aussi bien lors de leur utilisation, car ils sont mécaniques ou électriques, que sur l'ensemble de leur cycle de vie grâce à une production locale et à une plus grande réparabilité.Ce sont des véhicules qui permettent de faire plus de choses que le vélo (équilibre, vitesse, effort, transport de charges ou de personnes, ...) mais davantage en proximité que la.Leur production et leur réparation pourrait s'appuyer sur un système issu d'une hybridation entre l'industrie (production des composants) et l'artisanat (assemblage des composants et réparation).Au-delà de leur conception, pour favoriser le développement d'une mobilité sobre et d'un système modal partiellement alternatif à la voiture, ces véhicules légers devront s'inscrire dans une réorganisation du territoire pour limiter le nombre et la portée des déplacements.: Le Forum Vies Mobiles et la Fabrique ÉcologiqueImage by Urs Widmer from Pixabay