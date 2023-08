La transition vers le véhicule électrique ne sera pas si simple

Matas Buzelis, expert du secteur automobile chez carVertical (entreprise spécialisée dans l'établissement de rapports sur l'historique des véhicules) prend la parole surL'interdiction de la vente des voitures thermiques neuves sur le marché européen à partir de 2035 est un décision politique lourde de conséquences industrielles, économiques et sociales.Plus de dix ans avant la date butoir fixée par l'Union Européenne, les immatriculations de voitures électriques neuves augmentent, mais les marchés d'Europe de l'Est sont à la traîne par rapport à ceux d'Europe de l'Ouest.De plus en plus de conducteurs se tournent vers les véhicules électriques Ce sont les coûts de fonctionnement et d'entretien qui poussent les automobilistes au choix de l'électrique.S'il est vrai que la valeur résiduelle des voitures électriques est préoccupante, les voitures électriques sont moins sujettes aux pannes et nécessitent moins d'entretien, et surtout n'exigent pas de changer les filtres, huiles et autres fluides de manière périodique.Prendre l'habitude de recharger la batterie haute tension d'une voiture électrique requiert du temps, mais les conducteurs qui s'y habituent finissent par trouver cela plus pratique que de faire le plein de carburant.En général, les conducteurs de véhicules électriques rechargent leur véhicule la nuit et n'utilisent que très rarement les bornes de recharge publiques.Cependant, même si les conducteurs ont les moyens d'acheter un véhicule électrique , cela ne signifie pas nécessairement qu'ils pourront vivre avec sans problème.Les automobilistes qui ne disposent pas de bornes de recharge à leur domicile ou qui n'ont pas de point de recharge utilisable pendant les heures de travail seront confrontées à des désagréments, car l'utilisation de bornes de recharge publiques n'est pas aussi facile que le ravitaillement en carburant l'est aujourd'hui.Non seulement la recharge de la batterie haute tension prend plus de temps que de faire le plein d'essence ou de diesel, mais cela nécessite généralement l'installation d'applications spécifiques qui sont indispensables pour les bornes de recharge en itinérance.Le processus de recharge de la batterie est loin d'être similaire à celui auquel les conducteurs sont habitués en matière de ravitaillement en essence, car il n'y a pas de pratique consistant à « faire le plein puis payer ».De plus, si les véhicules électriques sont particulièrement adaptés en ville et dans les environnements où les freinages constants sont inévitables, ils ne sont pas aussi performants sur les autoroutes et les nationales. Il existe un rapport au carré entre la vitesse et la traînée aérodynamique, ce qui signifie que si la vitesse est doublée, la traînée est quadruplée. Cela a pour effet de réduire significativement l'autonomie et la vitesse de croisière des véhicules électriques, faisant des voitures électriques un choix loin d'être idéal pour les longs trajets routiers.Les problèmes les plus importants sont ceux dont peu de gens parlent.Tout d'abord,. Les batteries des voitures électriques sont très lourdes, et certaines installations, telles que les parkings à plusieurs niveaux ou les ponts, pourraient nécessiter une révision et réévaluation par les autorités de contrôle.En outre, des incertitudes pèsent également sur. Comme les batteries captent de grandes quantités d'énergie, les flammes sont extrêmement difficiles à éteindre en cas d'incendie.Jusqu'à présent, les pompiers ont eu beaucoup de mal à éteindre les incendies sur les voitures électriques dotées de batteries haute tension à grande capacité.C'est encore plus difficile lorsqu'un véhicule électrique prend feu dans un parking souterrain sous un immeuble résidentiel.Ce qui soulève encore plus de questions sur l'avenir des véhicules électriques,Aujourd'hui, il existe un large choix de véhicules électriques d'occasion, mais dans 10 ans, il y aura des véhicules électriques encore plus anciens.: carVerticalImage by Rudy and Peter Skitterians from Pixabay