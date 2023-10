La voiture électrique du segment B à 25 000 euros Made in Europe est-elle possible ?

Alors quesur le marché européen, l'organisation non gouvernementale Transport & Environment (T&E) estime qu'une voiture électrique à 25 000 euros Made in Europe serait possible dès 2025.L'organisation Transport & Environment (T&E) promeut un système de transport décarboné en 2050 abordable pour tous.Selon l'organisation Transport & Environment (T&E), les prestations de la voiture électrique à 25 000 euros Made in Europe serait un modèle d'entrée de gamme dudoté d'uneoffrant uneL'étude de Transport & Environment (T&E) estSelon l'organisation Transport & Environment (T&E),rendrait possible la production européenne de véhicules type citadine (segment B) à un prix de 25 000 euros d'ici 2025.Selon l'organisation Transport & Environment (T&E), les constructeurs européens pourraient, si les conditions sont réunies, en particulier s'agissant de l'évolution du prix des batteries (équivalent dans ce cas à 100 dollars /kWh / en ligne avec les prévisions de BloombergNEF et d'autres).Le véhicule du segment B aurait une batterie LFP de 40 kWh et une autonomie de 250 à 300 km.Cette affirmation nous semble pour le moins douteuse.Les faits mettront en lumière le caractère réaliste ou pas de cette affirmation.Ce qui est avéré à ce jour, c'est que le site de production smart de Hambach ne produit plus de smart électriques. Les smart électriques sont désormais produites en Chine par Geely.Ce qui est avéré également, c'est que le site Renault de Flins arrêtera la production de la Renault Zoé électrique et cessera de produire des voitures en mars 2024.Rappelons que la conception d'un véhicule est un long chemin qui prend de l'ordre de 6 ans et que tous les éléments concernant les nouveaux véhicules lancés en 2025 sont connus des constructeurs et figés, notamment en ce qui concerne le site de production et le réseau de fournisseurs de composants.Certains constructeurs européens développent desEt le développement du véhicule électrique accessible conditionne à lui seul la réussite de la transition écologique dans le secteur des transports individuels.Alors que les ventes de véhicules électriques ont représenté 13% du marché automobile français en 2022, les SUV électriques, qui consomment plus d'électricité et de matières premières, représentaient 51 % des ventes de voitures électriques Les SUV électriques sont trop chers pour de nombreux ménages à revenus faibles et moyens.Il est bien évident que la diffusion d'une offre de véhicule électrique accessible accélérerait la transition des ménages à revenus faibles et moyens vers la motorisation électrique, en remplacement des véhicules à moteur thermique.Selon un sondage YouGov réalisé pour l'organisation Transport & Environment (T&E) en France auprès de 501 adultes, 22 % des acheteurs de voitures neuves ont l'intention de passer à l'électrique. Lorsqu'on leur propose une petite voiture électrique à 25 000 euros, la part des acheteurs potentiels passe à 35 %.Marie Chéron, responsable des politiques véhicules à Transport & Environment (T&E) France, explique : « Le prix est l'un des principaux obstacles au passage à l'électrique. La mise sur le marché de véhicules à 25 000 euros (hors bonus) ou en deçà peut changer la donne et faciliter l'adoption de ces voitures par un plus grand nombre de personnes.»« Davantage d'automobilistes passeront à l'électrique si de petits modèles sont disponibles.», conclut Marie Chéron.Le problème est queFace à la concurrence chinoise, qui propose déjà des petites voitures électriques bon marché sur le marché chinois, les constructeurs généralistes européens sont dans l'obligation de commercialisersur le marché européen.Les constructeurs généralistes européens s'inquiètent à juste titre de l'afflux de petits véhicules électriques chinois à partir de 2025. L'importation de petits véhicules électriques chinois avaient été largement anticipée par les constructeurs automobiles. Le législateur européen n'a pas jugé utile de prendre en compte les craintes légitimes formulées par l'industrie automobile européenne lors de l'élaboration du paquet législatif pour le climat "Fit for 55".La voiture électrique à 25 000 euros produite en Europe ne pouvant être rentable pour les constructeurs européens,(Chine et Inde notamment).Une petite voiture électrique dotée d'une batterie LFP de 40 kWh est moins impactante pour l'environnement et plus accessibles pour les ménages à revenus faibles et moyens.Une petite voiture électrique dotée d'une batterie LFP de 40 kWh offrant une autonomie de 250 à 300 kmdu fait de la capacité limitée de la batterie haute tension sur autoroute et des temps de recharge. Du fait d'une, une petite voiture électrique dotée d'une batterie LFP de 40 kWh. Soit plus d'une dizaine d'heures de recharge sur des bornes de recharge rapides (il est peu vraisemblable qu'une petite voiture électrique à 25 000 euros dispose de la charge rapide).: Transport & Environment (T&E): Tous les chiffres, sauf indication contraire, proviennent de YouGov. La taille totale de l'échantillon en France était de 501 adultes. Le sondage a été effectué entre le 3 et le 7 août 2023. L'enquête a été réalisée en ligne.Parmi les personnes interrogées qui ont l'intention d'acheter une nouvelle voiture au cours des 12 prochains mois en France, 22 % ont déclaré qu'elles achèteraient très probablement une voiture électrique. Parmi ceux qui ont déclaré qu'ils achèteraient très probablement une voiture à moteur thermique, 15 % ont déclaré qu'ils passeraient à l'électrique si un petit modèle électrique à 25 000 euros était commercialisé.Parmi ceux qui ne savaient pas (34 personnes), 8 ont déclaré qu'ils passeraient à l'électrique si l'option du petit modèle bon marché leur était proposée. Si ces intentions étaient reproduites sur le marché de l'automobile, l'arrivée de petits véhicules électriques à batteries abordables porterait la part des ventes de voitures entièrement électriques à 35 %.