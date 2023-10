Le concept Kia EV3 fait appel à des matériaux durables d'avant-garde

Leait appel à desd'avant-garde qui apportent un changement radical en matière de design intérieur.Lors de la conception de l'intérieur du Kia Concept EV3, l'équipe de design CMF (coloris, matériaux et finitions) de Kia s'est inspirée de l'élément Air pour utiliser au mieux la lumière et la transparence dans l'ensemble de l'habitacle.L'équipe de design CMF (coloris, matériaux et finitions) de Kia a exploité despour créer des sièges affinés et plus légers. Ce tissu enet durables offre un design moderne, associé à des tons naturels apaisants.Pour le garnissage des sièges, l'équipe de design CMF (coloris, matériaux et finitions) de Kia a utilisé une technologie de. Ce procédé procure unassocié à un toucher doux, tout en garantissant une efficacité de premier ordre grâce à la réduction des coutures et des raccords, et à l'absence totale de déchets de matériaux.Le matériau, le mycélium, que Kia a sélectionné pour l'intérieur de la tablette de console du Concept EV3 a été cultivé.Marília Biill, Directrice du Design CMF chez Kia explique : « Le mycélium qui est issu des racines de champignons allie une excellente résistance à un toucher extrêmement doux. La culture de matériaux, un processus dit de biofabrication, constitue un objectif majeur pour Kia. »« L'utilisation du mycélium nous permet de reproduire les processus que nous observons dans la nature et de nous en inspirer pour concevoir des solutions plus durables – il s'agit d'une matière que l'on peut cultiver et façonner à la forme voulue à l'aide d'un simple moule. L'usage du mycélium n'en est encore qu'à ses débuts, et, dans le cadre de la stratégie de développement durable de Kia, nous travaillons en étroite collaboration avec des partenaires afin d'accélérer le développement de cette matière. Un jour, en cultivant nos propres matériaux, nous serons en mesure de simplifier les processus, d'adapter les formes mais surtout de nous rapprocher de l'essence même de la nature. »Les matériaux et méthodologies utilisés pour le concept EV3 préfigurent des solutions que Kia compte mettre en œuvre à grande échelle à l'avenir.La marque Kia intègre des matériaux durables dans ses produits depuis 2014. La tradition a débuté par l'utilisation de bioplastique et de fibre de canne à sucre à bord du Soul EV 2014.En mars 2023, lors du lancement du SUV électrique EV9 porte-étendard de la marque, Kia a renouvelé son engagement à minimiser son impact environnemental dans la production de ses véhicules en introduisant 10 éléments durables incontournables sur l'ensemble de ses nouveaux modèles de série.Le bioplastique est l'un de ces 10 éléments incontournables. Produit à partir de diverses sources de biomasse (huiles végétales, extrait de maïs, sciure et canne à sucre), le bioplastique est utilisé dans différents composants automobiles tels que les planches de bords, les consoles, les montants et les garnissages. Kia a identifié le polyuréthane (PU) biosourcé comme un excellent substitut au cuir, sachant que ce matériau intègre des composants d'origine végétale tout en garantissant un maintien, un amortissement et une durabilité élevés. Les moquettes des véhicules peuvent être réalisées à partir de PET recyclé. Chez Kia, une partie de ce matériau peut provenir de filets de pêche recyclés.