L'usine Seat de Martorell s'équipe de 39 000 nouveaux panneaux solaires

L'va s'équiper depour tripler sa capacité d'autoproduction d'énergie renouvelable.L'extension de la centrale solaire de Seat al Sol, l'usine photovoltaïque de l'entreprise, comprendra l'installation de panneaux solaires sur une surface de 233 000 mètres carrés répartis sur les trois sites de production de l'entreprise : Martorell, El Prat et Barcelone.L'installation Seat al Sol 2 sera opérationnelle en 2024. L'installation solaire sera l'une des plus importantes d'Europe en termes d'autoconsommation.Les fermes solaires assureront une puissance supplémentaire de 21 mégawatts (MW), en produisant elles-mêmes environ 29 gigawatt-heures (GWh) d'énergie propre par an. Ce qui représente suffisamment d'électricité pour recharger 500 000 Cupra Born . Cette énergie propre complétera la consommation d'électricité verte dans toutes les installations de l'entreprise, issue de sources externes et qui ne génère aucune émission de CO2 Cette expansion fait suite au succès de l'usine photovoltaïque de l'entreprise Seat al Sol qui a été activée en 2013 et restera opérationnelle en parallèle. Cette installation comprend un total de 53 000 panneaux solaires qui sont installés sur les toits des ateliers de l'usine et des parkings de stockage des voitures produites sur le site de Martorell.Elle affiche une puissance de 11 mégawatts (MW) et génère 17 GWh d'énergie propre chaque année.Avec Seat al Sol 2, le projet solaire de l'entreprise offrira une puissance totale de 32 mégawatts (MW) et produira 46 gigawatt-heures (GWh) d'énergie renouvelable par an.La mise en service des nouvelles centrales photovoltaïques est prévue pour 2024. Elles seront développées en coopération avec Conecta2 Energía, une société espagnole indépendante spécialisée dans le négoce d'énergie. Outre son installation à grande échelle sur les trois sites de production, Seat al Sol 2 s'étendra aux parkings réservés aux employés autour du site de Martorell, maximisant ainsi l'utilisation des panneaux solaires pour la production d'énergie durable.L'usine de Martorell célèbre son trentième anniversaire cette année.Amenée à produire, à partir de 2025, les prochaines voitures électriques de Cupra et de Volkswagen , l'usine connaît actuellement la transformation industrielle la plus ambitieuse de son histoire.