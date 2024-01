Le diesel ne représente plus que 9,7% du marché automobile français en 2023

Dans un marché automobile de 1 774 729 voitures particulières neuves immatriculées en France en 2023, le diesel voit sa part de marché baisse de 5,9 points par rapport à 2022.(9,7%).L'de son côté baisse de 1 point pour représenterdu marché automobile français en 2023.La motorisation essence (36,2%) dépasse de près de 380% le carburant Diesel (9,7%) en 2023.Les(dont mild hybride , full hybride et hybride rechargeable) représententdu marché (595 242 véhicules hybrides dont 172 698 mild hybride, 259 592 full hybride et 162 952 hybride rechargeable).Précision, dans cette classification, un véhicule Mild hybride est un véhicule « hybride » doté d'une hybridation légère ne permettant de rouler en mode tout électrique.Par rapport à 2023, la croissance des ventes de véhicules hybrides atteint 33,5% dans un marché en hausse de 16,1%.Lesreprésententdu marché (298 522 véhicules électriques dont 306 véhicules à pile à combustible / hydrogène), poussés par des incitations fiscales à l'achat à hauteur de 12 000 euros par voitures électriques en 2023 sous la forme d'un bonus écologique de 7 000 € et d'une prime de conversion pour le remplacement de vieux véhicules diesel pouvant atteindre 5 000 € (sous condition de ressources).Le GPL profite de la baisse du pouvoir d'achat. Les véhicules bicarburation GPL-essence représentent 63 096 véhicules, soit 3,6% du marché.Le superéthanol (hors véhicules hybrides) ne représente que 4 445 véhicules, soit 0,3% du marché.Le GNV totalise 98 immatriculations.La structure du marché automobile français se concentre sur la motorisation essence à 36,2% et sur les véhicules hybrides (mild hybride, full hybride et hybride rechargeable) à hauteur de 33,5%.Le marché est concentré à près de 51% sur les petites voitures de type mini-citadines et citadines Le non remplacement des mini-citadine Peugeot (Peugeot 108 ) et Citroën Citroën C1 ) en 2022 a entraîné le déclin de la catégorie des mini -citadines en l'absence d'offre.De nombreuses mini-citadines et citadines sont exclusivement proposées avec une motorisation essence (Hyundai i10 Toyota Aygo X, etc.).Les Renault Twingo et Volkswagen up ! ne sont proposées qu'en version essence ou avec une motorisation électrique.Les Honda e, Smart Cabrio et Smart Fortwo sont exclusivement commercialisées avec un bloc électrique.La rentabilisation du carburant diesel sur des voitures de type mini-citadines et citadines est peu évidente en raison de la faiblesse du nombre de kilomètres parcourus, de l'écart important de prix diesel/essence à l'achat et d'un écart négatif du prix à la pompe entre les carburant diesel et essence.Enfin, les interdictions de circulation en ville avec une motorisation Diesel prévues dans les Zones à Faibles Emissions ZFE sont de nature à dissuader les acheteurs potentiels restants de la motorisation Diesel.Sans oublier la nécessité impérieuse pour les constructeurs de passer sous le seuil des 95 g de CO2/km (en moyenne) afin de ne pas être lourdement taxés financièrement.Bref, la tendance baissière du carburant Diesel est amenée à se poursuivre jusqu'à la disparition des véhicules à motorisation Diesel. On s'en approche à vive allure.2009: 70%2010: 71%2011: 72%2012: 73%2013: 67%2014: 64%2015: 57%2016: 52%2017: 47%2018: 39%2019: 34%2020: 31%2021: 21%2022: 16%2022: 10%: PFAImage by Rudy and Peter Skitterians from Pixabay