La BMW i5 eDrive40 Touring électrique affiche près de 500 kilomètres d'autonomie

La nouvelle génération de lase dévoile.La sixième génération de la BMW Série 5 Touring est plus progressiste que jamais, avec de nouvelles fonctionnalités digitales, des systèmes d'assistance avant-gardistes pour la conduite et le stationnement automatisés, une durabilité accrue tout au long de son cycle de vie et uneavec laDes proportions étirées et des surfaces généreusement dessinées caractérisent l'extérieur de la BMW i5 Touring.La face avant de la BMW i5 Touring se caractérise par une interprétation moderne des doubles phares et de la calandre BMW.Des éléments LED disposés presque verticalement servent de clignotants et de feux de jour.La calandre BMW est dotée d'un large entourage et d'un éclairage de contour BMW Iconic Glow (en option).Sur le côté, la ligne d'épaule haute, les surfaces puissamment dessinées et les deux lignes de caractère façonnent la carrosserie athlétique du grand break BMW.Les jupes latérales noires, les poignées de porte affleurantes et le chiffre 5 embossé à la base du montant C attirent l'attention.Le bouclier arrière, les passages de roues sculptés, ainsi que les larges optiques élargissent visuellement le véhicule.Les feux arrière plats divisés par une bande chromée interprètent de manière expressive la forme en L caractéristique de la marque.La BMW i5 M60 xDrive Touring est dotée de série d'éléments extérieurs distinctifs qui soulignent son ADN sportif.La BMW i5 Touring est longue de, large de 1 900 millimètres et haute de 1 515 millimètres.L'empattement de la BMW i5 Touring atteint 2 995 millimètres.L'ouverture large du compartiment à bagages, combinée à un seuil de chargement bas, permet de ranger facilement les bagages volumineux.La BMW i5 Touring dispose d'un v. Outre l'ouverture automatique du hayon, le déverrouillage à distance du dossier de la banquette arrière fractionnable 40:20:40 depuis le compartiment à bagages est également de série.Dessitués sous le plancher du compartiment à bagages permettent de ranger le filet de séparation du compartiment à bagages, le cache-bagages et le câble de recharge pour les modèles hybrides rechargeables.L'ambiance de l'habitacle évolue au sein d'un design moderne, caractérisé par un espace généreux pour ses occupants ainsi que l'utilisation de matériaux de haute qualité.Lede la BMW i5 Touring comporte un nombre nettement réduit de boutons et de commandes par rapport à la précédente génération.L'est orienté vers le conducteur.Le système d'affichage entièrement numérique se compose d'un écran d'information de 12,3 pouces et d'un écran de contrôle de 14,9 pouces.Le volant redessiné dispose d'une partie inférieure aplatie et d'un retour haptique sur les panneaux de commande.La BMW Interaction Bar rétroéclairée, en structure cristalline, s'étend sur toute la largeur du tableau de bord, et comprend des commandes tactiles.La BMW i5 Touring dispose de sièges Sport faisant partie de l'équipement de série.Les sièges Confort, proposés en option, offrent un large éventail de possibilités de réglages électriques.La BMW i5 Touring propose un intérieur entièrement végan. Cela comprend les surfaces de sièges, le tableau de bord et les panneaux de portes, ainsi que le volant.Les surfaces des sièges de la version Veganza aux propriétés similaires au cuir sont disponibles en option avec une perforation décorative.La BMW i5 Touring est proposée avec enLaà propulsion développe une puissance de 340 ch. Le moteur électrique entraîne les roues arrière et génère une puissance maximale de 340 ch (250 kW) et un couple maximal de 430 Nm avec la fonction Sport Boost ou Launch Control. La BMW i5 eDrive40 accélère de 0 à 100 km/h en 6,1 secondes et fait culminer sa vitesse maximale à 193 km/h.Ladispose d'une puissance de 601 ch (442 kW) et des caractéristiques de design spécifiques.Les deux moteurs sont intégrés aux essieux avant et arrière afin de constituer une transmission intégrale électrique. Le couple généré par le système peut atteindre 820 Nm lorsque la fonction M Sport Boost ou la fonction M Launch Control est activée. Cela permet à la BMW i5 M60 Touring d'accélérer de 0 à 100 km/h en 3,9 secondes et d'atteindre une vitesse maximale de 230 km/h, limitée électroniquement.Sur les deux modèles, laest logée dans le soubassement et dispose d'uneOutre les moteurs électriques efficaces, la dernière version de la récupération d'énergie adaptative permet une absorption plus importante de l'énergie cinétique lors du lever de pied.Une utilisation judicieuse de la pompe à chaleur centralisant le chauffage et le refroidissement de l'habitacle, du système de propulsion et de la batterie haute tension, contribue à l'autonomie.Les autonomies WLTP respectives sont de 489 - 560 kilomètres pour la BMW i5 eDrive40 et de 445 - 506 kilomètres pour la BMW i5 M60 xDrive.La BMW Série 5 Touring électrique dispose également de la, permettant d'augmenter l'autonomie jusqu'à 25 % grâce à une limitation de la puissance et de la vitesse et en désactivant les fonctions de confort.L'unité de recharge (CCU) de la BMW i5 permet unede série, eten option (de série sur la BMW i5 M60 xDrive).La batterie haute tension peut être chargée enavec une puissance allantLe préchauffage anticipé de la batterie haute tension permet d'optimiser les phases de recharge rapide.Le niveau de charge de la batterie de la BMW i5 Touring peut passerLa BMW i5 Touring est compatible avec la. Cette fonction permet au véhicule de s'authentifier automatiquement aux bornes de recharge publiques compatibles sans avoir à utiliser une application ou une carte de recharge. Une caractéristique unique est l'option multi-contrats, qui permet aux clients de stocker numériquement dans le véhicule jusqu'à cinq contrats d'électricité individuels compatibles avec la fonction Plug & Charge, provenant de fournisseurs différents.La technologie du châssis, tout comme les systèmes de contrôle, a été développée en fonction du modèle, de la répartition des masses associée et de la technologie moteur correspondante. Elle comprend un antipatinage à commande directe, un système de freinage intégré et une direction sport à démultiplication variable.La BMW i5 Touring est dotée d'uneUne suspension DirectDrive M, un système de freinage M Sport et la suspension Adaptive Pro avec amortisseurs à régulation électronique, direction IntegralActive à 4 roues directrices et gestion de la dynamique verticale sont disponibles de série sur la BMW i5 Touring M60 xDrive.La suspension Adaptative M Pro (disponible en option sur la BMW i5 Touring M60 xDrive) comprend également la stabilisation active du roulis avec la fonctionnalité Active Roll Comfort.Une gamme élargie deet au stationnement est disponible de série ou en option.Le point fort des systèmes d'aide à la conduite est le Drive Assist Pro (en option), qui comprend le régulateur de vitesse actif avec fonction Stop&Go, ainsi que des fonctions telles que l'assistant de direction et de contrôle de la voie.La BMW i5 Touring propose également un assistant actif de changement de voie avec activation des yeux. Cette fonction permet d'atteindre un niveau supérieur d'interaction entre le conducteur et la voiture . Le véhicule suggère un changement de voie qui peut être effectué en regardant dans le rétroviseur extérieur pour confirmer le changement de voie. L'assistant de changement de voie actif prend automatiquement en charge les mouvements de direction nécessaires, si la situation de la circulation le permet.La BMW i5 Touring est équipée de l'assistant de stationnement, y compris l'assistant de recul.Avec le Park Assist Pro en option, le stationnement et les manœuvres automatisés sur une distance maximale de 200 mètres peuvent être commandés dans le véhicule ou à l'aide d'un smartphone à l'extérieur du véhicule.Le système d'affichage et de commande BMW iDrive avec « QuickSelect » contribue à l'expérience de conduite et de voyage caractéristique de la BMW i5 Touring. Il est basé sur le système d'exploitation BMW OS 8.5 et comporte un écran d'accueil avec des icônes de fonctions disposées verticalement du côté du conducteur. La fonction « QuickSelect » permet d'accéder directement aux fonctions sans avoir à passer par un sous-menu. Le système repose sur une structure de menu orientée vers les appareils du secteur de l'électronique grand public.Le BMW iDrive est associé au BMW Curved Display et au BMW Intelligent Personal Assistant. Il est conçu pour être utilisé au moyen d'un écran tactile et d'un langage naturel.La BMW i5 Touring dispose également de boutons au volant et du contrôleur BMW iDrive sur la console centrale.Le BMW Live Cockpit Navigation Pro (en option) comprend l'affichage tête haute BMW et la réalité augmentée sur l'écran de contrôle ou le combiné d'instruments.L'option BMW Natural Interaction est disponible pour contrôler les fonctions à l'aide de gestes.Le système d'exploitation BMW OS 8.5 offre une plus large gamme de contenus numériques pour l'information et le divertissement, des cycles de mise à jour plus rapides pour les fonctions et un accès optimisé à de nombreux services en ligne spécifiques.Le streaming vidéo est possible sur l'écran de contrôle, tout comme des jeux-vidéos embarqués. Avec la plateforme AirConsole, le conducteur et les passagers peuvent jouer à des jeux dits occasionnels lorsque le véhicule est à l'arrêt.La BMW i5 Touring est produite à l'usine BMW Group de Dingolfing, où sont également fabriqués les moteurs électriques et les batteries haute tension.La plateforme flexible permet de produire sur une seule ligne de production les variantes dotées de moteurs essence et Diesel mais également les variantes hybrides rechargeables et électriques.Le lancement de la nouvelle BMW i5 Touring interviendra en mai 2024.La BMW i5 Touring sera lancée en France avec deux versions électriques (i5 eDrive40 Touring et i5 M60 xDrive Touring). Consommation d'énergie électrique combinée (cycle WLTP) : 16.5 - 19.0 kWh/100 kmAutonomie électrique (cycle WLTP) : 489 - 560 kmConsommation d'énergie électrique combinée (cycle WLTP) : 18.3 - 20.8 kWh/100 kmAutonomie électrique (cycle WLTP) : 445 - 506 km