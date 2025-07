Alors que le gouvernement poursuit ses concertations dans le cadre d'Ambition France Transport, certains considèrent. Nous ne partageons cette opinion pour les véhicules particuliers.Le rétrofit consiste àenzéro émission.Cette transformation permet d'accélérer significativement la décarbonation du parc roulant français, tout en préservant les ressources naturelles. C'est enun atout environnemental pour la sobriété énergétique.Les bénéfices environnementaux du rétrofit sont substantiels. Selon une étude de l' ADEME , l'acquisition d'un véhicule électrique neuf après la mise à la casse d'un véhicule thermique réduit les émissions de gaz à effet de serre de 47%. Avec le rétrofit, cette diminution atteint 66% pour les véhicules légers. De plus, la réutilisation d'un véhicule déjà en circulation permet d'éviter l'extraction de nouvelles matières premières et limite les pollutions associées à leur production (eau, air, sols). C'est une démarche concrète d'économie circulaire. Le rétrofit garantit la continuité de la mobilité en prolongeant la vie des véhicules existants.Cette transformation lourde, facturée entre 15 et 20 000 euros, constitue une: perte d'autonomie significative, baisse importante des performances coût financier élevé, etc.Un véhicule particulier rétrofité va avoir certains des avantages d'un véhicule électrique (zéro émission); le tout avecPour mémoire, les Leapmotor T03 et la Dacia Spring démarrentet les Byd Dolfin Surf et Citroën e-C3démarrentLe rétrofit permet tout au plus deou des. Les aménagements spéciaux peuvent représenter un coût non négligeable et la transformation Rétrofit permet d'éviter de réinvestir dans ces aménagements.Le marché du retrofit des véhicules particuliersavec diverses. Lapermet d'obtenir des aides de 1 500 euros pour les ménages,qui sont d'un montant pouvant aller jusqu'à 900 euros. La Région Île-de-France a adopté le 30 janvier 2025 une prime allant jusqu'à 6 000 euros pour encourager le rétrofit des véhicules thermiques en électrique, plutôt que leur mise à la casse. Accessible aux particuliers, aux petites entreprises et aux collectivités, cettevise à promouvoir l'La taille du marché du rétrofit des véhicules particuliersLe rétrofit de véhicules particuliers se limite à ce jour à laRappelons que l'interdiction de la vente de véhicule thermique neufs en Europe à partir du 1er janvier 2035 ne concernent pas les véhicules thermiques roulants présents à cette date, du fait de la durée de vie des véhicules (en 2021, le parc automobile européen comptait plus de 250 millions de voitures ). Note de l'auteur: Comme précisé, cet article n'aborde que la question du retrofit électrique de véhicules particuliers. Le sujet du rétrofit pour les véhicules utilitaires légers, les poids lourds et les bus n'est pas abordé.