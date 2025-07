Un pneumatique de série contenant plus de 70 % de matériaux biosourcés et recyclés

Pirelli a développé unLe pneude Pirelli est fabriqué(Forest Stewardship Council). Le FSC est une organisation internationale, non gouvernementale, indépendante et à but non lucratif, créée en 1993 pour promouvoir la gestion responsable des forêts (Numéro de licence : FSC N003618).Le caoutchouc naturel représente environ 25 % du poids total du pneu (35837, taille 285/45R22 XL P-Zero (LR) ncs).La certification atteste de la gestion de la chaîne d'approvisionnement en caoutchouc naturel, de la plantation à l'usine.Développé dans une version spécifique pour le Range Rover, le pneumatique Pirelli P Zero est disponible sur certaines options de pneumatiques de 22 pouces.Le pneumatique portera le marquage FSC ainsi que le logo identifiant les pneumatiques Pirelli fabriqués avec plus de 50 % de matériaux biosourcés et recyclésLe développement du pneu P Zero a représenté un défi important pour le département Recherche & Développement de Pirelli : combiner l'Ultra haute Performance (UHP) avec une forte teneur en matériaux biosourcés et recyclés, qui comprennent :- L', qui provient en partie de la fonte de la ferraille au lieu de matières premières vierges, tout en conservant les propriétés mécaniques de l'acier vierge.- Ladérivée de la balle de riz, obtenue à partir des déchets de la transformation du riz, utilisée dans les composés de la bande de roulement pour garantir des performances élevées sur sol mouillé.- Le, produit à partir d'huile de pyrolyse des pneumatiques en fin de vie.- Les, fabriqués à partir de monomères dérivés d'huiles de cuisson usagées ou d'huiles de pyrolyse, remplaçant les polymères d'origine fossile.- Les, plastifiants d'origine végétale qui permettent d'optimiser l'équilibre entre les performances à sec et à l'état humide.