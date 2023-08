La Toyota Prius hybride rechargeable adopte une silhouette aérodynamique fluide de type coupé

Laest disponible exclusivement avec uneLa Prius entend poursuivre sa mission en matière de technologie hybride . La Prius a un impact durable sur Toyota depuis 25 ans et sur le monde de l'automobile depuis son lancement en 1997.La Prius est devenue le symbole de l'électrification de l'automobile.La technologie hybride inaugurée par la première Prius continue de contribuer de manière significative à la réduction des émissions de carbone et à la transition vers le zéro émission.La Prius de cinquième génération est la plus efficiente jamais commercialisée par Toyota.La Prius estque le modèle remplacé.La carrosserie de la Prius a fait l'objet d'unpour optimiser le flux d'air au bénéfice de l'efficience.Le design de la Prius est plus dynamique avec unequi s'éloigne du design « carré » de la Prius depuis la deuxième génération.La Prius de cinquième génération est construite sur la, plus légère et plus rigide, de la Toyota New Global Architecture (TNGA).La silhouette fluide de la Prius a été obtenue en abaissant de 50 mm la hauteur de la voiture , en déplaçant le sommet du toit vers l'arrière et en adoptant des pneus de plus grand diamètre.Les formes et les lignes superflues ont été abandonnées, au profit d'un design simple et épuré.La personnalité du style est renforcée par un empattement allongé de 50 mm par rapport à la génération précédente.Dans le même temps, la longueur totale de la voiture a été réduite de 46 mm alors que la voiture est plus large de 22 mm que sa devancière.La Prius bénéficie d'uneA l'avant, unintègre les feux.Le design de la partie arrière de la voiture est souligné par unLeest obtenu en optimisant le placement de la batterie et du réservoir de carburant.L'habitacle épuré est conçu autour de laLes sièges sont plus bas, tandis que les écrans et les commandes sont positionnés pour optimiser l'ergonomie.L'habitacle, réalisé dans une harmonie de couleur noire, est divisé en trois zones selon: environnement des passagers, module conducteur et tableau de bord flottant.Le module conducteur repose sur le principe « les mains sur le volant, les yeux sur la route ». L'écran TFT de sept pouces rassemble des informations directement dans la ligne du regard du conducteur, au-dessus du volant.Lerepose sur un design sobre perturbant le moins possible la vision vers l'avant du conducteur, et optimisant la visibilité. Il combine un écran central placé en position basse, de fines commandes de climatisation, et un éclairage du tableau de bord lié aux notifications du système Toyota Safety Sense où les alertes sont signifiées par des changements de couleur.La Prius Hybride Rechargeable reçoit la nouvelle génération du, avec une puissance augmentée grâce à une batterie de plus grande capacité.Ledéveloppe(112 kW) et un couple de 190 Nm de 4 400 à 5 200 tr/min. Il se combine avec un(120 kW).Le moteur-générateur électrique et le moteur essence 2.0 litres affichent une(164 kW) permettant des accélérations dynamiques et unLa Prius Hybride Rechargeable atteint uneetGrâce à une, l'autonomie en mode électrique a été améliorée de plus de 50 % afin de permettre d'effectuer la plupart des trajets du quotidien en conduite zéro émission locale.L'architecture de la batterie a été optimisée grâce à des cellules à plus forte densité d'énergie.La batterie compacte est installée sous la banquette arrière.De l'énergie renouvelable peut être produite via des panneaux solaires situés sur le toit (selon les finitions).La Prius hybride rechargeable renforce la gamme multi-technologies de Toyota, qui comprend aussi des modèles électriques à batterie (BEV) et à pile à combustible (FCEV).Question prix , la Prius hybride rechargeable de cinquième génération démarre à partir de(223 Dynamic).223 Dynamic: 43 900 €223 Design: 46 500 223 Lounge: 51 500 €LIGNE ET AÉRODYNAMISME• Antenne de toit type requin• Feux clignotants, de jour, de route et arrière à LED• Grille de calandre noir et argenté• Jantes en alliage 17 pouces• Lunette de hayon et vitres arrière surteintées• Pare-chocs arrière noir• Passages de roue noirs• Poignées extérieures de portes couleur carrosserie• Seuils de porte en aluminiumSÉCURITÉ ET CONDUITE• 7 airbags• Ajustement manuel de la hauteur des feux• Allumage automatique des feux• Fermeture centralisée avec commande à distance et verrouillage automatique des ouvrants en roulant• Feux antibrouillard à l‘arrière• Frein de stationnement électrique• Kit anticrevaison• Kit de sécurité• Sélection du mode de conduite EV / Normal / Sport / Custom• Stage “Beyond Zero Academy”• Système d'appel d'urgence automatique “E-Call”• Système d'assistance au démarrage en côte (HAC)• Système de freinage antiblocage (ABS), BA et EBD• Toyota T-MATE / Systèmes d'aide à la conduite- AVERTISSEUR D'ANGLE MORT (BSM)Lorsque les capteurs détectent un véhicule dans l'angle mort latéral, un indicateur lumineux s'éclaire sur le rétroviseur extérieur correspondant. Si le conducteur met le clignotant afin d'indiquer un changement de voie alors qu'un véhicule est dans votre angle mort, les indicateurs d'alerte clignotent pour avertir du danger.- AVERTISSEUR DE CIRCULATION AVANT (FCTA)L'avertisseur détecte les véhicules et les vélos qui traversent devant le véhicule et les signale au conducteur sur l'affichage tête haute. Si le véhicule continue d'avancer, une alarme sonore retentit afin d'éviter la collision.- ALERTE DE DÉTECTION DES CYCLISTES ET VÉHICULES À L'OUVERTURE DES PORTES (SEA)Le système aide à prévenir les accidents en surveillant les autres usagers de la route qui s'approchent par l'arrière. Lorsqu'il détecte la présence d'un cycliste ou d'un véhicule, un indicateur lumineux s'affiche dans les rétroviseurs extérieurs et sur l'écran multi-informations et une alarme sonore alerte les occupants.• Toyota T-MATE / Systèmes d'aide au stationnement avec caméra de recul RADARS DE STATIONNEMENT AVANT ET ARRIÈREGrâce aux radars de stationnement avant et arrière, le système avertit le conducteur de la présence d'obstacles devant ou derrière la voiture.- FREINAGE D'AIDE AU STATIONNEMENT (PKSB)Lorsque le véhicule roule à basse vitesse ou en marche arrière, les radars permettent de détecter des objets statiques (obstacles, murs…) ou en mouvement (véhicules traversant à l'arrière), le système de freinage de l'aide au stationnement fournit alors une assistance pour réduire l'impact.• Toyota T-MATE / Systèmes de sécurité Toyota Safety Sense- SYSTÈME DE SÉCURITÉ PRÉCOLLISION AVEC DÉTECTION DES OBSTACLES (PCS)Le système détecte les autres véhicules, les cyclistes et les piétons qui se trouvent sur la chaussée, de jour comme de nuit. En cas de risque avéré de collision frontale, le conducteur est averti par une alerte sonore et visuelle. Sans réaction de sa part, les freins sont automatiquement enclenchés pour éviter l'impact ou en réduire la puissance.- SYSTÈME D'AIDE AUX MANOEUVRES D'ÉVITEMENT D'URGENCELa technologie utilise à la fois le freinage automatique et l'assistance à la direction pour réduire le risque et atténuer la gravité d'un impact.- RÉGULATEUR DE VITESSE ADAPTATIF INTELLIGENTLa technologie comprend les fonctionnalités du régulateur de vitesse adaptatif combinées à la lecture de la signalisation routière , qui maintient automatiquement la voiture à une vitesse présélectionnée et avertit le conducteur si la limitation de vitesse change. Lorsque le véhicule aborde un virage, sa vitesse décroît dans la courbe afin de maintenir la parfaite stabilité du véhicule.- ALERTE DE FRANCHISSEMENT DE LIGNE AVEC AIDE AU MAINTIEN DANS LA FILE (LTA)Le système détecte les marquages de voie sur la route en amont et prévient le conducteur par une alerte sonore et visuelle si le véhicule dévie de sa voie sans que les clignotants ne soient enclenchés.- LECTURE DES PANNEAUX DE SIGNALISATION AVEC LIMITEUR DE VITESSE (RSA)À l'aide d'une caméra, le système identifie les panneaux de signalisation routière (comme les limitations de vitesse ou les restrictions de dépassement) placés de part et d'autre de la route et affiche alors l'information sur l'écran TFT. Le système émet également une alerte visuelle et sonore si le conducteur ne respecte pas la signalétique routière.- COMMUTATION AUTOMATIQUE DES FEUX DE ROUTE (AHB)Une caméra, située en haut du parebrise, détecte les phares des véhicules venant en sens inverse et des véhicules précédents tout en mesurant la luminosité ambiante. Le système bascule automatiquement des feux de route aux feux de croisement, vous permettant de vous concentrer entièrement sur la route, sans compromettre votre sécurité, ni éblouir les autres automobilistes.- AIDE PROACTIVE D'ÉVITEMENT D'OBSTACLE (PDA)L'aide proactive d'évitement d'obstacle intervient lorsque vous conduisez à faible vitesse en ville. Au moyen de la caméra avant, elle repère les dangers potentiels tels que les piétons sur le point de traverser ou marchant le long de la chaussée, les voitures en stationnement et les cyclistes.- SYSTÈME D'ARRÊT D'URGENCE LIÉ À LA CAMÉRA DE TABLEAU DE BORDSi un endormissement, une somnolence ou une perte de conscience du conducteur est détecté, un avertissement sonore l'alerte. Sans action de sa part, le système procède à un arrêt progressif du véhicule tout en le maintenant sur sa voie. Les feux de détresse sont activés pour avertir les autres usagers et les portes sont déverrouillées pour permettre aux services d'urgence d'intervenir facilement si nécessaire.- AIDE ACTIVE AU CHANGEMENT DE VOIE LIÉE À L'ACTIVATION DES FEUX CLIGNOTANTSLe système peut être utilisé sur l'autoroute lorsque le régulateur de vitesse adaptatif (ACC) et l'assistant de trajectoire (LTA) sont activés. Quand le conducteur met son clignotant pour changer de voie, le système s'assure qu'il peut le faire en toute sécurité et l'assiste.- SYSTÈME D'ACTIVATION AUTOMATIQUE DES FEUX DE DÉTRESSE (ARFHL)Le système alerte les conducteurs s'approchant en déclenchant les feux de détresse à haute fréquence s'il existe une forte possibilité de collision par l'arrière. Il aide à réduire le risque de collision en incitant le conducteur du véhicule qui suit à freiner.- ÉCLAIRAGE D'AMBIANCE INTELLIGENT INDICATIFL'éclairage d'ambiance alerte les occupants en cas de danger sur la route.CONFORT ET AGRÉMENT• 6 hauts parleurs• Aérateurs aux places arrière• Banquette arrière rabattable 60/40• Cache-bagages• Ciel de toit gris clair• Climatisation à régulation automatique bizone activable à distance• Combiné d'instrumentation avec affichage "tête haute" de 7 pouces• Écran couleur tactile 12,3 pouces haute définition, radio digitale DAB et système de téléphonie Bluetooth• Éclairage d'ambiance intérieur• Essuie-glaces avant à détecteur de pluie• Pare-brise dégivrant• Purificateur d'air ionique Nanoe X• Ports USB (2 à l'avant et 2 à l'arrière)• Prise 12 V (1 sur la console centrale)• Rétroviseur intérieur jour/nuit manuel• Rétroviseurs extérieurs électriques, dégivrants, et rabattables automatiquement avec rappels de clignotants• Sellerie en tissu noir• Services connectés MyT- DONNÉES DE CONDUITEEnregistrez et analysez les données de conduite comme la vitesse, l'accélération et la distance parcourue.- RETROUVER MA VOITUREN'oubliez plus où vous êtes garé grâce à cette application alimentée par Google Maps qui indique précisément où se trouve le véhicule.- RAPPEL ET RÉSERVATION D'UN ENTRETIEN EN LIGNEBasée sur l'analyse de votre kilométrage réel, cette fonctionnalité avertit lorsqu'il est temps de planifier un rendez-vous en atelier et permet de réserver un créneau pour réaliser l'entretien.- VOYANTS D'AVERTISSEMENSi un voyant d'avertissement s'allume dans le véhicule, retrouvez sa signification dans l'application MyT.- SYSTÈME D'APPEL D'URGENCE AUTOMATIQUE E-CALLEn cas d'accident et si vos airbags se sont déclenchés, votre voiture informe automatiquement les services d'urgence.- CONTRÔLE À DISTANCETout en étant à l'extérieur du véhicule, il est possible de garder le contrôle total de la Toyota, depuis un smartphone avec l'application MyT, grâce à une suite de services connectés disponibles :- Contrôle de la recharge à distance- Verrouillage et déverrouillage des portes- Allumage ou extinction des feux de détresse (Retrouver mon véhicule)- Contrôle de la température à distance:Réglez la température souhaitée dans votre véhicule depuis MyT, sans le démarrer. Il est possible de lancer le dégivrage du pare-brise et de la lunette arrière pour toujours plus de confort.- COACHING HYBRIDELe service de coaching hybride fournit des analyses sur le style de conduite, ainsi que des conseils utiles qui peuvent aider à augmenter le temps de conduite en mode EV (tout électrique) et à améliorer la consommation de carburant.• Siège conducteur à réglages électriques (8 positions)• Siège passager coulissant à réglages manuels (4 positions)• Sièges avant chauffants (3 niveaux)• Système d'ouverture/fermeture et démarrage sans clé "Smart Entry & Start" (conducteur, passager et coffre)• Système multimédia Toyota Smart Connect Plus- CONNECTIVITÉ SMARTPHONE.Les applications du smartphone (compatible) se synchronisent instantanément via Apple CarPlay (connectivité sans fil) ou Android Auto (mode filaire, connexion avec un câble USB certifié).- NAVIGATION CONNECTÉE.Doté d'une navigation connectée donnant l'accès en temps réel aux informations routières et aux données utiles de navigation, le Toyota Smart Connect Plus élimine le stress du voyage.- NAVIGATION SATELLITAIRE INTÉGRÉE.Même en l'absence de réseau mobile, la Prius Hybride Rechargeable vous accompagne et vous guide.- ZONES DE DANGER FIXES.Le système aide à identifier les zones de danger en amont.- 3D CITY MAPPING.Grâce à la cartographie 3D (disponibilité selon les villes) donnant une reproduction fidèle de l'environnement (bâtiments et paysage), le guidage devient encore plus clair.- SMART PARKING.Il est possible de trouver une place de stationnement à proximité de la destination.- ASSISTANT VOCAL ”HEY TOYOTA“.Grâce à la reconnaissance vocale avancée, il est possible de contrôler les principaux éléments du véhicule simplement en dialoguant avec, que ce soit pour contrôler le multimédia, le téléphone ou la navigation.- 4 ANS DE MISES À JOUR cartographiques et services connectés inclus.• Tapis de sol• Vitres électriques avec système antipincement, descente et remontée à impulsion• Volant multifonction en cuir synthétique réglable manuellement en hauteur et en profondeurTECHNOLOGIE HYBRIDE RECHARGEABLE• Câble de recharge Mode 2 (Type 2) domestique (8A) 5 mètres• Câble de recharge Mode 3 (Type 2) pour borne de recharge (32 A) 7,5 mètres• Chargeur embarqué de 3,3 kW• Sacoche de rangement pour 2 câbles de recharge• Système d'avertissement acoustique d'approche du véhicule (AVAS)• Système de freinage régénératif renforcé (3 forces)• Système intelligent de conduite électrique• Système intelligent de décélérationEn plus des équipements de la finition DYNAMICLIGNE ET AÉRODYNAMISME• Bandeau lumineux à LED (Feux arrière)• Grille de calandre avec contour noir laqué• Jantes en alliage 19 pouces• Pare-chocs arrière noir laqué• Passages de roue noir laqué• Toit panoramique fixeSÉCURITÉ ET CONDUITE• Ajustement automatique de la hauteur des feux• Feux de clignotant intégrés aux feux de jour à LED• Feux de route adaptatifs (AHS)CONFORT ET AGRÉMENT• Hayon à ouverture électrique• Rétroviseur intérieur intelligent• Volant chauffantEn plus des équipements de la finition DESIGNSÉCURITÉ ET CONDUITE• Assistant de stationnement autonome (IPA)• Radars de stationnement avant et arrière anticollision (ICS)• Toyota T-MATE / Systèmes d'aide au stationnement avec système de vision 360°- SYSTÈME DE VISION 360°Grâce à quatre caméras disposés de chaque côté du véhicule , le système génère une vue animée à 360° et en 3D de l'environnement immédiat du véhicule. Cette vue s'affiche sur l'écran couleur tactile 12,3 pouces pour simplifier les manœuvres.CONFORT ET AGRÉMENT• Siège conducteur à réglages électriques avec fonction mémoire• Sièges arrière chauffants• Sièges avant ventilés• Sellerie en cuir synthétique noirTECHNOLOGIE HYBRIDE RECHARGEABLE• Toit solaire photovoltaïque (entraînant la suppression du toit panoramique fixe)