Le SUV Lynk & Co 08 hydride rechargeable offre une autonomie électrique de 200 km

Leredéfinit la notion d'. Avec une aet une, le SUV Lynk & Co 08 propose un niveau de flexibilité inégalé par un véhicule hydride rechargeable.Déjà commercialisée en Chine, la 08 hybride rechargeable est la première voiture hybride rechargeable en Europe à offrir une autonomie de 200 km en mode tout électrique (WLTP).La Lynk & Co 08 hybride rechargeable rend la conduite électrique pure accessible aux automobilistes réticent à rouler dans une voiture entièrement électrique.Avec uneet une charge rapide en courant continu qui fait passer la batterie de 10 à 80 % en 33 minutes, la 08 est autant conçue pour les trajets quotidiens que pour de plus longs déplacements.Le SUV su segment D Lynk & Co offre une expérience de conduite silencieuse et sans émission en ville.« La Lynk & Co 08 est une étape stratégique pour notre marque », a déclaré Nicolas López Appelgren, PDG de Lynk & Co International. « Il s'agit d'un SUV puissant, raffiné et efficace qui offre une expérience de conduite exceptionnelle. Grâce à son autonomie électrique étendue, la 08 fait le lien avec la mobilité électrique totale. Ce lancement est passionnant car il accompagne un élargissement de notre offre et de nos canaux de vente, apportant une mobilité durable et innovante à davantage de personnes à travers l'Europe. »La Lynk & Co 08 sera disponible enLes prix de la Lynk & Co 08 démarrent à partir deLe véhicule Lynk & Co peut être commandé chez un concessionnaire Lynk & Co ou sur le site web de la marque.Les premières livraisons interviendront en France en juin 2025.Core: 53 995 €More: 57 995 €