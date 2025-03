Le SUV best-seller mondial Tesla Model Y revisité s’offre une réingénierie

Lancé il y a cinq ans, les'offre une. Le best-seller mondial Tesla revisité est le fruit d'une réingénierie visant à optimiser l'efficience, le confort, la connectivité et la sécurité, avec un intérieur et un extérieur repensés.Du pare-chocs avant au feu arrière, l'extérieur a été entièrement repensé.Le Model Y a été produit à plus de 3,5 millions d'exemplaires dans les Gigafactories Tesla réparties sur trois continents.Depuis ses débuts, le Model Y a été vanté pour sa polyvalence, sa facilité d'utilisation, sa praticité, sa sécurité et son efficience, le tout à un prix "accessible" pour un véhicule électrique En 2023, le Model Y est devenu le véhicule le plus vendu de l'année à l'échelle de la planète, tous types de motorisation et d'énergie confondus.L'Europe n'a pas fait exception. Le Model Y est arrivé en tête des immatriculations, devenant ainsi le véhicule le plus vendu en Europe en 2023.Le Model Y est produit en Europe, pour les Européens, au sein de la Gigafactory Tesla de Berlin-Brandebourg depuis 2022.Le Model Y revisité s'appuie sur la plateforme Tesla au succès mondial.En prenant en considération les observations des conducteurs , les équipes d'ingénierie et de conception de Tesla ont conçu le Model Y revisité en y intégrant des améliorations en termes de perfectionnement, de qualité et d'ergonomie, sans pour autant s'écarter des caractéristiques de l'un des véhicules les plus vendus au monde.Le Model Y revisité met l'accent sur le confort à bord tout en conservant l'agilité et la connectivité du modèle Tesla. S'appuyant sur les optimisations apportées à la Model 3 améliorée, de nouveaux attributs adoptés sur le châssis délivrent un confort supérieur à tous les passagers, sans faire l'impasse sur la tenue de route.Le Model Y bénéficie d'un extérieur repensé offrant un aérodynamisme retravaillé, une stabilité à grande vitesse optimisée, une sécurité accrue en cas de collision et une qualité de fabrication revue. Se différenciant de la Model 3, les barres lumineuses avant et arrière puisent leur inspiration dans le design du Cybertruck et du Cybercab. La barre lumineuse avant arbore un design caractéristique et intègre des phares adaptatifs. La barre lumineuse arrière s'étend sur l'ensemble du véhicule. Le feu arrière transversal est à réflexion indirecte.Le Model Y est long de 4,790 mètres, large de 1,921 mètres et haut de 1,624 mètre.L»empattement de 2,890 mètres libère un volume de chargement de 116 litres.Les sièges de deuxième rangée rabattables électriquement peuvent être rabattus à plat pour augmenter le volume du coffre, qui peut contenir plus de 2 130 litres de rangement.Le coffre mains libres se déverrouille automatiquement à l'approche du véhicule.L'extérieur revu permet de réduire la traînée du véhicule. Associée à des jantes offrant une meilleure aérodynamique et à des pneus à faible résistance, cette amélioration accroît l'autonomie globale du véhicule.Le développement du Model Y révisé s'est axé sur l'ambiance intérieure. L'habitacle inclut des matériaux haut de gamme et durables (notamment de l'aluminium et du textile) et un éclairage d'ambiance personnalisable dynamique de jour comme de nuit.Des éléments décoratifs en aluminium ornent le volant, les garnitures de porte et les tableaux de bord.Les moulages de carrosserie repensés réduisent le nombre de pièces de 70 à 1, ce qui réduit les interstices. Ces éléments contribuent à créer une conduite plus silencieuse.Avec l'utilisation de verre insonorisant sur toutes les surfaces, associé à des matériaux de réduction du bruit, le Model Y propose une expérience à bord silencieuse. Les bruits de la route sont réduits de 22 %, les bruits d'impact de 20 % et les bruits de l'air de 20 %. Le verre Low-E réfléchit également 26 % d'énergie solaire en plus, permettant de maintenir une température contenue dans l'habitacle, à l'aide d'un système de climatisation silencieux.Les deux sièges avant ont été repensés afin d'offrir plus de confort. Ils sont ventilés.Les sièges de la deuxième rangée sont également plus confortables et plus pratiques grâce à des boucles de ceinture de sécurité plus accessibles, à des assises plus longues, à des repose-genoux plus profonds et à une fonctionnalité d'inclinaison et de rabattement électrique.Les sièges de la première et de la deuxième rangée sont chauffants grâce à une commande de température intégrée à l'écran avant et arrière.La console centrale est dotée de trappes coulissantes. Revêtue d'aluminium, elle offre un porte-gobelet et un espace de rangement supplémentaire.Le Model Y propose à la fois des commandes haptiques et des boutons physiques. L'ergonomie et la facilité d'utilisation ont été améliorées grâce à des boutons personnalisables au volant qui permettent d'accéder aux fonctions les plus utilisées du véhicule.Un écran tactile de 15,4 pouces est placé au centre du poste de conduite et un écran tactile de 8 pouces donne aux passagers de la deuxième rangée l'accès aux divertissements.Les passagers de la deuxième rangée peuvent profiter de leur propre écran tactile de 8 pouces, lequel intègre les options de divertissement intégrées comme les jeux, la lecture de fichiers audio ou le streaming vidéo.Des ports de recharge USB-C (un à l'avant et deux à l'arrière) pratiques, délivrant jusqu'à 65 W, permettent de recharger rapidement les ordinateurs portables et les autres appareils mobiles.Le système audio optimisé offre une expérience d'écoute plus immersive. Certains des haut-parleurs sont quasiment invisibles grâce à un matériau textile transparent qui complète l'esthétique de l'habitacle et améliore encore les performances audios. Des améliorations ont été apportées aux microphones pour une qualité d'appel supérieure.La connectivité franchit une nouvelle étape grâce à un hardware repensé, offrant une évolution des performances cellulaires : des vitesses de téléchargement 50 % plus rapides et une portée 30 % plus grande. La connectivité Wi-Fi a été améliorée, avec des vitesses de téléchargement jusqu'à 300 % plus rapides pour garantir un streaming vidéo et des mises à jour logicielles plus fluides, ainsi qu'une portée jusqu'à 200 % supérieure, garantissant une connexion stable dans les garages et les allées. Les performances et la fiabilité de la clé sur téléphone sont également 10 fois supérieures grâce à l'ajout de la technologie à bande ultralarge et d'autres perfectionnements permettant l'ouverture automatique du coffre dès lors que le véhicule est associé via l'application Tesla.Comme pour tous les véhicules Tesla , ces améliorations matérielles permettent d'activer des fonctionnalités supplémentaires via des mises à jour logicielles à distance futures, gratuites pour tous les propriétaires.Les fonctionnalités de sécurité active contribuent à limiter la gravité des chocs ou à prévenir les accidents. L'Avertissement de collision frontale, le Freinage d'urgence actif et l'Évitement de franchissement de ligne sont des fonctions incluses de série.Une série de fonctionnalités d'assistance conducteur sont conçues pour offrir un guidage plus actif et permettre une conduite assistée sous la surveillance active du conducteur.Le mode Chien maintient une température d'habitacle confortable afin qu'un animal de compagnie soit en sécurité en l'absence du conducteur.Le mode Camping préserve le confort de l'habitacle lors du camping en voiture Le mode Sentinelle surveille tout comportement suspect aux alentours du véhicule.La recharge à domicile permet de recharger la batterie du véhicule Tesla à domicile pendant la nuit.Les Superchargeurs Tesla permettent d'ajouter jusqu'à 266 km d'autonomie en 15 minutes.La Tesla Model Y démarre à partir de 44 990 euros (Standard RWD).Standard RWD: 44 990 €Long Range RWD: 46 990 €Long Range AWD: 52 990 €Long Range AWD Launch Series: 60 990 €La Tesla Model Y fait l»objet d»une garantie de 4 ans ou 80 000 km (premier terme échu).La batterie et l»unité d'entraînement bénéficient d»une garantie de 8 ans ou 192 000 km (premier terme échu).PlacesPremière rangée : sièges à inclinaison électrique chauffants et ventilésDeuxième rangée : sièges à inclinaison électrique bidirectionnels chauffantsAffichagesÉcran tactile de première rangée de 15,4 poucesÉcran tactile de deuxième rangée de 8 poucesConfort de conduiteSuspension de deuxième générationÉquipement de réduction du bruit de deuxième générationCaméras8 caméras extérieures (y compris une caméra orientée vers l'avant)AudioRWD : 9 haut-parleursGrande Autonomie Propulsion : 9 haut-parleursGrande Autonomie AWD : 15 haut-parleurs, 1 caisson de basseConnectivitéÉquipement de deuxième générationCoffreOuverture électrique mains libres à l'approcheIntérieurÉclairage d'ambiance de l'espace pour les pieds et des vide-pochesÉclairage d'ambiance enveloppantFinitions en aluminium et tissus haut de gammeVentilationVerre de sécurité feuilleté sur les vitres et le toit de l'habitacleVerre de sécurité teinté avec revêtement métallique anti-infrarouge sur l'ensemble du toitVolets d'aération de première et deuxième rangées à commande électriqueAutonomie StandardAutonomie (WLTP) : 500 kmAccélération : 0 à 100 km/h en 5,9 secondesPoids (masse à vide) : 1 928 kgCapacité de chargement : 2 138 litresJantes : 19 poucesPlaces : Jusqu'à 5 adultesDimensions- Garde au sol : 167 mm- Largeur hors tout Rétroviseurs rabattus : 1 982 mm- Largeur hors tout Rétroviseurs déployés : 2 129 mm- Hauteur hors tout : 1 624 mm- Longueur globale : 4 790 mm- Voies avant et arrière : 1 636 mm et 1 636 mm Consommation d»énergie : 13,9 kWh/100 km Émissions de CO2 : 0 g/km Classe énergétique : ARecharge- Supercharge max : 175 kW max- Type de paiement : paiement à l'utilisation- Vitesse de recharge : Jusqu'à 238 km ajoutés en 15 minutes (sur des données à vitesse constante)Grande AutonomieAutonomie (WLTP) : 622 kmAccélération : 0 à 100 km/h en 5,6 secondesPropulsionPoids (masse à vide) : 1 901 kgCapacité de chargement : 2 138 litresJantes : 19 ou 20 poucesPlaces : Jusqu'à 5 adultesDimensions- Garde au sol : 167 mm- Largeur hors tout Rétroviseurs rabattus : 1 982 mm- Largeur hors tout Rétroviseurs déployés : 2 129 mm- Hauteur hors tout : 1 624 mm- Longueur globale : 4 790 mm- Voies avant et arrière : 1 636 mm et 1 636 mmConsommation d»énergie : 14,2 kWh/100 km Émissions de CO2 : 0 g/km Classe énergétique : ARecharge- Supercharge max : 250 kW max- Type de paiement : Paiement à l'utilisation- Vitesse de recharge : Jusqu'à 267 km ajoutés en 15 minutes (sur des données à vitesse constante)Grande AutonomieAutonomie (WLTP) : 568 kmAccélération : 0 à 100 km/h en 4,8 secondesTransmission intégrale Dual MotorPoids (masse à vide) : 1 997 kgCapacité de chargement : 2 138 litresJantes : 19 ou 20 poucesPlaces : Jusqu'à 5 adultesDimensions- Garde au sol : 167 mm- Largeur hors tout Rétroviseurs rabattus : 1 982 mm- Largeur hors tout Rétroviseurs déployés : 2 129 mm- Hauteur hors tout : 1 624 mm- Longueur globale : 4 790 mm- Voies avant et arrière : 1 636 mm et 1 636 mmConsommation d»énergie : 15,3 kWh/100 kmÉmissions de CO2 : 0 g/kmClasse énergétique : ARecharge- Supercharge max : 250 kW max- Type de paiement : Paiement à l'utilisation- Vitesse de recharge : Jusqu'à 266 km ajoutés en 15 minutes (sur des données à vitesse constante)