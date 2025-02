Le monospace Hyundai Staria affiche un design futuriste

Lede quatrième de générationse distingue par unPolyvalent et pratique, le Staria revendique desde tout premier ordre.Techniquement, le Staria se distingue par desd'avant-garde et une motorisation hybride Le Staria est conçu pour répondre à uneLe design extérieur du monospace Staria repose sur le concept stylistique « The Lounge » qui met l'accent sur le sentiment d'ouverture et de luxe ainsi que sur ses éléments futuristes.Rappelant la forme fuselée d'un vaisseau spatial, la face avant bénéficie d'une calandre personnalisable, d'un bouclier aux finitions multiples et d'optiques de dernière génération.Le bouclier avant et la large calandre se marient pour conférer à la face avant un caractère audacieux.De profil, le monospace Staria se distingue par ses vitres panoramiques et ses jantes aux dessins spécifiques.La face arrière intègre un éclairage high-tech, un becquet aérodynamique et un bouclier au design épuré.Les blocs-feux arrière intègrent à leur partie supérieure un insert translucide à motifs cubiques qui confère au véhicule un look high-tech.Le design aérodynamique contribue à améliorer les écoulements d'air et l'efficience du véhicule.Le design du monospace Staria se caractérise par une ceinture de caisse abaissée et une hauteur hors-tout supérieure.L'habitacle, qui s'apparente à un espace ouvert multifonction, privilégie le confort et la modularité tout en offrant un style moderne.Le Staria intègre des affichages numériques, de vastes espaces de rangement et un éclairage d'ambiance personnalisable.Les dimensions extérieures du monospace Staria ont été optimisées pour maximiser l'espace de vie intérieur et faciliter l'accès à bord. La conception améliore la praticité du véhicule et facilite la montée et la descente des passagers.Longueur (mm) : 5 255Largeur (mm) : 1 997Hauteur (mm) : 1 990Empattement (mm) : 3 275Le Staria propose différentes configurations de sièges (dont une configuration 9 places) et de multiples rangements pour répondre à des besoins divers et variés.Le Staria bénéficie de sièges coulissants et repliables à plat.Le Staria dispose d'un espace de chargement flexible de 1 303 litres.Les sièges de deuxième et troisième rangées peuvent coulisser vers l'avant sur une distance respective de 20 millimètres et 400 millimètres pour optimiser l'espace intérieur. La fonction de basculement de l'assise des sièges de troisième rangée permet d'exploiter l'espace disponible derrière la troisième rangée. Le mode de repliage des dossiers de sièges offre une plus grande commodité lors des opérations de chargement.Les sièges de deuxième rangée sont fractionnables 60/40 pour adapter l'aire de chargement aux différents besoins.Les sièges de deuxième et troisième rangées sont repliables à plat pour transporter des objets longs ou encombrants.Les sièges avant du Staria offrent de multiples possibilités de réglage. Le siège conducteur intègre une fonction de réglage manuel dans 8 directions ou électrique dans 12 directions, en plus d'être chauffant et ventilé. Le siège passager offre t en option une fonction de réglage manuel dans 4 directions ou électrique dans 8 directions, et est disponible en option avec une fonction de chauffage et de ventilation.Le Staria intègre une série d' équipements d'infodivertissement parmi lesquels un système de navigation avec écran de 10,25 pouces, les fonctions Apple CarPlay et Android Auto , la multi-connexion Bluetooth et une interface personnalisable.Le Staria est équipé du système Bluelink de Hyundai, permettant de bénéficier de services de véhicule connecté . Le système Bluelink inclut des services tels que le guidage connecté et la fonction de profil d'utilisateur. Par le biais de l'application Bluelink, les conducteurs peuvent localiser, verrouiller et déverrouiller leur véhicule à distance ou consulter les informations du véhicule, notamment les entretiens à réaliser et le niveau de carburant.Le Staria bénéficie d'équipements d'agrément, dont des portes coulissantes électriques intelligentes, un hayon à commande électrique et un double toit panoramique.Une caméra 360° et le système de surveillance des angles morts améliorent la visibilité et la sécurité.Le Hyundai Staria est équipé du pack Hyundai Smart Sense qui comprend toute une série de systèmes d'aide à la conduite (ADAS), destinés à garantir une sécurité et une commodité accrues au conducteur et à ses passagers. Ces technologies sont conçues pour assister le conducteur dans toutes sortes de situations de conduite, réduisant ainsi les risques de collision tout en offrant une plus grande sérénité au volant.Le système de freinage d'urgence autonome (FCA) surveille activement la route en amont pour détecter les risques de collision, notamment en cas de décélération soudaine du véhicule qui précède ou de présence de piétons, de cyclistes ou de véhicules arrêtés. Lorsqu'un risque de collision est détecté, le système avertit le conducteur. Si le risque persiste, le système de freinage d'urgence autonome (FCA) déclenche automatiquement le freinage d'urgence pour éviter tout accident. Le système intègre une fonction braquage en intersection, qui serre automatiquement les freins en cas de risque de collision avec un véhicule circulant en sens inverse lorsque le conducteur tourne à gauche à une intersection.L'assistance à la sortie en sécurité (SEA) contribue à améliorer la sécurité des passagers à la sortie du véhicule. Si un occupant tente d'ouvrir la porte alors qu'un autre véhicule approche de l'arrière du Staria, le système d'assistance à la sortie en sécurité (SEA) émet une alerte afin d'éviter tout accident. Ce système fonctionne également de concert avec la sécurité enfant pour maintenir la porte fermée en cas de détection d'un danger.La reconnaissance des panneaux de limitation (ISLA) utilise les données de la caméra frontale et du système de navigation pour surveiller la limitation de vitesse à respecter. Si le véhicule dépasse la vitesse autorisée, le système de reconnaissance des panneaux de limitation (ISLA) avertit le conducteur. Lorsque le système de reconnaissance des panneaux de limitation sur autoroute (MSLA) ou le régulateur de vitesse adaptatif intelligent (SCC) est activé, la vitesse prédéfinie peut être ajustée automatiquement en fonction des limites de vitesse autorisées.Le régulateur de vitesse adaptatif intelligent couplé au système de navigation (NSCC) avec détection des virages est un système de régulation de vitesse qui maintient une vitesse prédéfinie et une distance de sécurité par rapport au véhicule qui précède et qui ajuste également la vitesse en fonction des conditions de conduite. À l'approche d'un virage sur autoroute, le régulateur de vitesse adaptatif intelligent couplé au système de navigation (NSCC) réduit automatiquement la vitesse du véhicule pour lui permettre de négocier le virage en toute sécurité. Une fois le virage franchi, le système réaccélère à la vitesse prédéfinie.Fonctionnant de concert avec l'aide au suivi de voie, l'assistance active au suivi de voie (LFA) permet au véhicule de rester centré dans sa voie de circulation. Lorsqu'il est activé, le système d'assistance active au suivi de voie (LFA) surveille la route en continu et agit délicatement sur la direction pour conserver le véhicule au centre de sa voie, et ce, même en virage. Ce système peut être activé et désactivé grâce au bouton Lane Driving Assist (aide au maintien de trajectoire).L'assistance active à la conduite sur autoroute (HDA) associe le régulateur de vitesse intelligent et l'assistance au maintien de trajectoire, pour offrir une expérience de conduite semi-autonome sur autoroute. L'assistance active à la conduite sur autoroute (HDA) maintient une vitesse prédéfinie et une distance de sécurité par rapport au véhicule qui précède, tout en conservant le Staria au centre de sa voie de circulation, et ce, même en virage. Ce système contribue à réduire la fatigue du conducteur lors de longs trajets sur autoroute.En marche arrière, le système de détection de trafic arrière avec fonction freinage (RCCA) détecte les véhicules approchant de part et d'autre du véhicule. En cas de risque de collision, le système de détection de trafic arrière avec fonction freinage (RCCA) alerte le conducteur. Si le risque augmente, le système peut serrer automatiquement les freins pour éviter tout accident.La plateforme N3 de Staria contribue à rehausser la dynamique de conduite, la sécurité et l'espace intérieur grâce à son plancher surbaissé et au profil optimisé de son soubassement.La suspension arrière multibras et le système de direction garantissent une conduite fluide et réactive.La structure de caisse à haute rigidité et les six airbags renforcent la protection des occupants en cas de collision.L'isolation phonique et la gestion des vibrations ont été optimisées.Le Hyundai Staria est animé par le groupe propulseur hybride 1.6 T-GDi qui associe un moteur essence à un moteur électrique de 54 kW. Le système hybride délivre une puissance totale de 225 ch pour un couple de 367 Nm. La motorisation hybride est couplée à une batterie de 270 V.Le moteur 1.6 T-GDi hybride conjugue des performances de tout premier ordre à un excellent rendement énergétique.La transmission automatique à six rapports a été optimisée pour offrir une expérience de conduite efficiente.Un sélecteur de rapport à commande électrique remplace le levier de vitesse traditionnel.Le conducteur peut sélectionner différents modes de conduite (DMS) et personnaliser les réglages du véhicule pour faire face à toutes sortes de situations de conduite.Hybrid 225 Creative: 57 400 €Hybrid 225 Executive: 61 500 Garantie 5 ans kilométrage illimitéEquipements de série9 places (configuration 3 plus 3 plus 3)6 airbags : frontaux conducteur et passager, latéraux avant et rideauxAide au stationnement avant et arrièreAssistance active au maintien et au suivi de voieCaméra de recul avec lignes de guidage dynamiquesChargeur sans fil pour téléphone compatibleClimatisation automatique avec fonction désembuage automatiqueCommande de climatisation à l'arrièreCompatibilité Apple CarPlay et Android Auto - connexion filaireCompteurs numériques 10,25 poucesDétection de fatigue du conducteureCall : appel d'urgence automatique aux services de secours avec géolocalisation du véhiculeEspace de rangement supérieur avantFeux arrière à LED type pixelFeux avant bi-LEDFeux de route intelligentsFrein de parking électrique avec fonction auto-holdFreinage d'urgence autonome avec reconnaissance piéton, cycliste et fonction intersectionHayon mains-libres intelligentJantes alliage 17 poucesPortes latérales arrière à ouverture et fermeture motoriséesReconnaissance des panneaux de limitation de vitesseRégulateur de vitesse adaptatif (jusqu'à l'arrêt) et limiteur de vitesse intelligentRétroviseur intérieur jour/nuit automatiqueServices connectés Bluelink (Services Bluelink Pro offerts pendant six mois et services Bluelink LITE offerts pendant 10 ans après la date de mise en circulation)Système d'accès mains-libres et démarrage sans cléSystème de navigation Europe avec programme de mise à jour de la cartographieSystème multimédia avec écran couleur tactile 10,25 pouces et reconnaissance vocale en ligneajoute à la version Creative :Affichage caméra des angles mortsAlerte de circulation transversale à l'arrièreAssistance active à la conduite sur autorouteCaméra 360° avec lignes de guidage dynamiques et vue 3DJantes alliage 18 poucesPare-soleil intégrés pour les fenêtres en rang 2 et 3Sellerie cuir(dossier et assise)Siège conducteur réglable électriquement dont support lombaireSièges avant chauffantsSièges avant ventilésSurveillance des angles morts avec assistance active au changement de voieVolant chauffant