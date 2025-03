La citadine électrique Renault 4 E-Tech puise dans l'ADN du modèle originel

Lapuise dans l'ADN du modèle originel pour se réinventer sous les traits d'une voiture électrique du segment B au design rétro-futuriste d'aventurière.Laau format monobloc attire l'œil. Inspirée de la Renault 4 de l'époque, son contour s'éclaire sans discontinuité, tout comme le logo Renault.À l'arrière, les feux en trois parties en forme en gélule affichent une signature LED distinctive.On retrouve la vitre de custode arrière à la forme singulière de son aînée sur le côté.Les trois bandes identitaires sculptées dans la carrosserie des portières rappellent las Renault 4 GTL d'époque.Le toit renoue avec le design du modèle historique à ceci près qu'il se pare de barres de toit.La « voiture à vivre » du quotidien Renault se distingue par un toit ouvrant en toile et un coffre de 420 litres « cubiques » avec un seuil de chargement abaissé.L'ouverture du hayon est plus grande qu'il n'y paraît par le prolongement de la porte jusque dans le bouclier.La Renault 4 E-Tech electric se singularise par uneet un système d'antipatinage évolué Extended Grip.La Renault 4 E-Tech electric repose sur un train avant optimisé et unLa Renault 4 E-Tech electric fait le plein de technologie avec 26 aides à la conduite (ADAS) au total, dont l'Active Driver Assist pour une délégation de conduite de niveau 2.La Renault 4 E-Tech electric profite des services connectés Google grâce au système multimédia OpenR Link.Reposant sur la plateforme dédiée AmpR Small, la Renault 4 E-Tech electric revendique uneLa carte Mobilize Smart Charge permet un accès à plus de 800 000 points de recharge électrique dans 25 pays d'Europe.Le Mobilize Charge Pass permet la recharge automatique sans avoir à utiliser de badge ou de carte de crédit avec la fonction Plug & Charge (dans les bornes compatibles).La Renault 4 E-Tech electric dispose dupour profiter des fonctions V2L (vehicle-to-load) et V2G (vehicle-to-grid). Elle peut se transformer en source d'énergie et réinjecter de l'électricité dans le réseau électrique.La Renault 4 E-Tech electric utilise 26,4 % de matériaux venus de l'économie circulaire (incluant les matériaux recyclés selon norme ISO 14021 plus les chutes ou rebuts de production réincorporés dans les processus de fabrication au sein même d'un site industriel), dont du métal, du verre et 41 kg de polymères recyclés que l'on trouve sous les portes, dans le tissu du pavillon ainsi que les tapis de l'habitacle et du coffre. Le tissu des sièges des niveaux de finition Techno et Iconic est en fibres recyclées jusqu'à 100 % à partir de bouteilles en plastique.La Renault 4 E-Tech electric entend faire basculer les jeunes familles vers l'électrique.Le véhicule électrique Renault sera assemblé à la Manufacture Renault de Maubeuge, le moteur électrique à Cléon et la batterie à Douai à partir de 2025.Longue de 4,14 mètres, elle se situe entre la Clio (plus petite de 9 cm) et le Captur (plus grand de 9 cm).La largeur contenue à 1,80 m permet de circuler en ville sans difficulté.Avec une hauteur de 1,57 m, elle se situe au même niveau que le Captur. La différence entre les deux se joue surtout au niveau de la garde au sol. Celle de Renault 4 E-Tech electric culmine à 18,1 cm (soit 1,2 cm plus haute que le Captur).Elle profite d'un empattement porté à 2,62 m pour favoriser l' espace à bord.La Renault 4 E-Tech electric est un véhicule au design charismatique. Bien dans son époque, elle est différente, elle le revendique et elle en impose. Il suffit de remarquer sa garde au sol surélevée et ses roues élargies pour s'en apercevoir. De nombreux détails ont été réinterprétés et modernisés : calandre, capot, boucliers, custode, protections de portières, feux en forme de gélule et toit ouvrant en toile.La silhouette de la Renault 4 E-Tech electric affiche des proportions compactes Toutes les versions de la Renault 4 E-Tech electric sont équipées de jantes 18 pouces.Avec son design rétro-futuriste, la Renault 4 E-Tech electric est placée sous le signe de la modernité tout en réinventant certains des éléments les plus indissociables de la première Renault 4. C'est le cas de la calandre qui attire le regard.La calandre est réalisée à partir d'une pièce monobloc traversante, composée de deux optiques à la forme arrondie et d'un contour rappelant le joint chromé de la Renault 4 originelle. Le contour, tout comme le logo Renault au centre, est éclairé sans aucune zone noire et sans aucune interruption d'un trait lumineux. Les feux et la ligne de contour forment une connexion lumineuse visible à l'arrêt comme en mouvement.Les clins d'œil au design de la Renault 4 originelle sont nombreux sur cette Renault 4 E-Tech electric :- Les lignes du capot plongent de chaque côté, jusqu'en bas de la calandre, pour donner au premier un aspect horizontal et à la seconde une forme très verticale, comme sur la Renault 4 originelle.- Les décors du haut du capot rappellent la grille que comportait la Renault 4 des années 60.- À l'avant et à l'arrière, les boucliers sont habillés à chaque extrémité par un boutoir. Un élément de design qui renvoie aux crochets qui tenaient les boucliers de la Renault 4 originelle.- Sur le côté, la vitre de custode attire le regard. C'est un élément du modèle historique. Situé derrière les appuie-têtes, sa présence apporte un effet de style.- Sur le côté encore, se dessinent trois bandes identitaires sculptées dans la carrosserie des portières. Elles rappellent les protections en plastique de la Renault 4 GTL d'antan.- Sur le côté, la diagonale du pare-brise se poursuit à l'aide de décors de personnalisation positionnés au niveau des ailes (selon les versions). On peut y lire « Renault ElectriCity » et « Manufacture de Maubeuge », clins d'œil au lieu de production du véhicule.- Le toit renoue avec le design du modèle historique.- À l'arrière, le passé se retrouve dans les feux qui reprennent la forme de gélule et dans les lignes droites du hayon.La Renault 4 E-Tech electric est disponible en sept teintes : Blanc Glacier, Gris Urbain, Noir Étoilé, Rouge Carmin, Brun Terracotta, Vert Hauts-de-France et Bleu Nuage.La Renault 4 E-Tech electric propose 670 combinaisons possibles. Ce large choix s'explique par le nombre de teintes, de jantes, le choix entre les barres de toit et le toit ouvrant en toile ou encore les décors de personnalisation et le biton Noir ou Noir Étendu. Cette version recouvre le toit, le capot ainsi qu'une partie du bouclier avant.L'embout du levier de vitesse au volant (le « e-pop shifter »), qui ressemble à un tube de rouge à lèvres, est personnalisable avec au choix : le chiffre 4, le « WT4 », la Renault 4 et le rappel du motif de bracelet de montre.À l'extérieur, les décors de personnalisation pour le toit, le capot, les ailes ainsi que les butoirs à l'avant et à l'arrière sont proposées en plusieurs déclinaisons. :- Fl4sh : Jaune / Bleu nuage pour le côté sport ;- NumbeR4 : Argent / Cuivre pour le côté chic.Ces éléments sont compatibles avec toutes les teintes de carrosserie.La Renault 4 E-Tech electric offre trois univers différenciés selon le niveau de finition.Sur la finition Évolution, on remarque la couleur claire de la planche de bord et des contre-portes. Celle-ci se démarque de la teinte gris foncé de la sellerie.La finition Techno est placée sous le signe du jean. On y découvre un tissu en polyester recyclé bleu saturé très proche des jeans. Les surpiqûres prennent une couleur cuivrée semblable à celle des surpiqûres de jeans. En plus de la sellerie, le tissu aux carrés matelassés s'est également glissé sur la planche de bord et les contre-portes.La version Iconic plonge la Renault 4 E-Tech electric dans un univers sport. Les sièges et les appui-têtes mixent un tissu à motif pied-de-poule et surpiqûres jaunes avec un tissu « textile refined » (TEP) en partie recyclé et biosourcé. Le jaune est aussi à l'honneur dans le décor en forme de bracelet de montre présent sur les sièges avant, la banquette arrière et la planche de bord.La Renault 4 E-Tech electric offre une habitabilité correcte pour cinq personnes et dispose d'un coffre de 420 litres facilement accessible grâce à un seuil de chargement abaissé au maximum et un hayon motorisé.L'intérieur du coffre a opté pour des lignes droites sur tous les côtés. Combiné à l'ouverture à la fois large et haute, voilà comment on atteint les 420 litres de volume de coffre. Il n'y a aucune perte de place, chaque litre a été optimisé pour maximiser l'espace.Parmi les 420 litres disponibles dans le coffre, 35 litres prennent la forme d'un rangement sous le plancher pour stocker le câble de charge. La trappe possède deux ouvertures distinctes. La double ouverture est utile lorsqu'un des côtés est condamné par un chargement..La Renault 4 E-Tech electric possède la particularité d'offrir un seuil de chargement de 61 cm.La Renault 4 E-Tech electric dispose d'une banquette arrière rabattable et permet la mise en tablette du siège passager à l'avant, ce qui offre une longueur de chargement de 2,20 mètres.L'empattement de 2,62 m permet de proposer un rayon aux genoux de 16,4 cm aux places arrière.La garde au toit (85,3 cm) est importante, elle est similaire à celle du Captur.L'habitacle propose un total de 23,3 litres de rangements (une poche aumônières au dos de chaque siège avant avec une poche en plus pour mettre le smartphone, un rangement creusé à l'arrière de la console pour mettre une bouteille, deux prises USB-C installées en haut de la console, des rangements dans les panneaux de portes).Le toit ouvrant en toile est un clin d'œil à la R4 des années 60 et notamment à sa version Plein Air. Il est disponible en noir sur les finitions, Techno et Iconic. Au-delà des barres de toit qui disparaissent pour maximiser la surface d'ouverture, on note aussi l'absence d'antenne intégrée dans la lunette arrière.Le toit ouvrant en toile (largeur de 80 cm et longueur de 92 cm) a la particularité d'avoir une structure en plastique, pour en réduire le poids.Le tissu se rétracte en faisant trois plis (au lieu de quatre).Lorsque le toit est ouvert, un déflecteur s'active pour réduire le bruit extérieur.Activé par bouton (sur la clé ou près du rétroviseur intérieur) ou à la voix via la commande vocale, le toit s'ouvre en de multiples positions intermédiaires.La Renault 4 E-Tech electric a été conçue sur la plateforme AmpR Small, comme la Renault 5 E-Tech electric, la plateforme Ampere dédiée aux véhicules électriques du segment B. Les deux modèles partagent de nombreuses pièces en commun (elles possèdent 68% de pièces communes) dans le but de réduire les coûts.La Renault 4 E-Tech electric propose la fonction Extended Grip, ainsi qu'une capacité de remorquage de 750 kilos.Le train avant, repris de la Clio, du Captur et de la Renault 5 E-Tech electric, est optimisé par l'apport d'une direction au rapport de démultiplication court (14,5).Le diamètre de braquage réduit à 10,8 m assure l'agilité du véhicule en ville.L'amortissement a été spécifiquement travaillé pour le rendre plus souple.Le train arrière bénéficie d'une géométrie multi-bras. Il offre plus de dynamisme dans les virages serrés, une stabilité accrue dans les grandes courbes ainsi qu'un confort amélioré par la réduction des percussions.La suspension du moteur bénéficie d'une double filtration qui utilise la masse du chargeur pour amortir les vibrations acoustiques du moteur.La Renault 4 E-Tech electric profite aussi d'un système de freinage intégrant, dans le même module, freinage et ESP.Le système d'antipatinage Extended Grip (en série ou option selon les versions) est associé à des pneumatiques « tout temps » et à deux modes accessibles depuis les réglages Multi-Sense : « Snow » et « All-terrain ».L'un et l'autre jouent sur l'antipatinage pour permettre au véhicule de rouler sans difficulté sur un sol glissant. Le couple moteur est ajusté électroniquement en fonction de l'adhérence de la route et des informations remontées par l'ESP. Dans les deux cas, il y a moins d'antipatinage sur les deux roues à l'avant.En fonction des conditions météorologiques, les deux modes s'ajustent selon les plages de vitesses suivantes :- « Snow » : moins de couple sur une plage de 0 à 50 km/h- « All-terrain » : plus de couple sur une plage de 0 à 80 km/h pour garder toute la motricité même si une des roues à l'avant patineLa Renault 4 E-Tech electric dispose de la fonction « one pedal ». Disponible à partir de la finition Techno, elle s'active via les palettes au volant et complète les trois modes de freinage régénératif présents en standard.La fonction « one pedal » maximise le freinage régénératif au lever de pied de l'accélérateur jusqu'à arrêter complètement le véhicule électrique sans que le conducteur ait à appuyer sur le frein.Le mode « one pedal » se désactive automatiquement en marche arrière pour reculer doucement sans à-coup en utilisant uniquement la pédale de frein. Le conducteur peut ainsi de se garer plus facilement.La fonction « one pedal » se réactive automatique au-dessus de 12 km/h. À noter qu'elle est également désactivée avec le mode « Snow » du système d'antipatinage évolué Extended Grip.Une pompe à chaleur assure le confort thermique de l'habitacle en épargnant au maximum l'énergie de la batterie, en complément du système HVCH (High Voltage Coolant Heater) de 8 kW. Celui-ci permet d'obtenir une température confortable rapidement après la mise en route lorsque le véhicule est froid. Une fois programmé, le préconditionnement de l'habitacle et de la batterie permet d'obtenir un véhicule chaud et dégivré au démarrage.La Renault 4 E-Tech electric est disponible avec un moteur de 90 et 110 kW.Avec le moteur 110 kW (150 ch / 245 Nm), la Renault 4 E-Tech electric accélère de 0 à 100 km/h en moins de 8,5 secondes et passe de 80 à 120 km/h en moins de 7 secondes. La vitesse maximale est limitée électroniquement à 150 km/h.Le moteur électrique de la Renault 4 E-Tech electric est de type synchrone à rotor bobiné. Sans aimants permanents, il s'affranchit des terres rares.La Renault 4 E-Tech electric est disponible, avec deux niveaux d'autonomie, avec une batterie de 40 et 52 kWh. La batterie lithium-ion 52 kWh utilise une chimie NMC (Nickel Manganèse Cobalt). Elle comporte quatre larges modules réunis dans un caisson. Le poids de la batterie se situe sous la barre des 300 kilos.L'autonomie WLTP de la Renault 4 E-Tech electric, dans une configuration avec moteur 90 kW (120 ch / 225 Nm) et batterie 40 kWh, dépasse les 300 km.La Renault 4 E-Tech electric revendique une autonomie jusqu'à 400 km avant de se brancher avec la batterie de 52 kWh.Toutes les versions de la Renault 4 E-Tech electric reçoivent un chargeur bidirectionnel AC 11 kW.En configuration 90 kW/40 kWh, la Renault 4 E-Tech electric reçoit un chargeur DC 80 kW pour se connecter aux bornes de charge rapide (prise DC 80 kW) sur autoroute.Les temps de charge sont les suivants :- AC 11 kW : de 10 à 100 % en 3 heures et 30 minutes- DC 80 kW : de 15 à 80 % en 30 minutesEn configuration 110 kW/52 kWh, la Renault 4 E-Tech electric reçoit un chargeur DC 100 kW pour se connecter aux bornes de charge rapide (prise DC 100 kW) sur autoroute.Les temps de charge sont les suivants :- AC 11 kW : de 10 à 100 % en 4 heures et 30 minutes- DC 100 kW : de 15 à 80 % en 30 minutesLa Renault 4 E-Tech electric dotée d'un chargeur bidirectionnel AC 11 kW. Celui-ci permet de bénéficier des fonctions V2L (vehicle-to-load) pour brancher un appareil 220 V sur la batterie de la voiture et V2G (vehicle-to-grid) pour réinjecter de l'électricité dans le réseau électrique.L'application smartphone My Renault permet de gérer et de paramétrer à distance les fonctions liées à la charge bidirectionnelle en fixant l'heure du prochain départ et le niveau de la charge de la batterie souhaité.Google Maps effectue la planification des trajets et la programmation de la charge jusqu'à destination. Le niveau de charge requis peut être ajusté de 1 % à 50 % à l'arrêt et par pas de 10 % lorsqu'il roule. Il est possible de recalculer le trajet, sans devoir revenir sur l'itinéraire initial, en cas de changement volontaire sur le parcours, tandis que le planificateur de trajets en électrique est capable de déclencher le pré-conditionnement de la batterie à l'approche d'une borne pour bénéficier immédiatement d'une température optimale pour la recharge.Le conducteur retrouve des informations essentielles comme le temps d'arrêt à une borne, la puissance disponible ou encore le pourcentage de la batterie à l'arrivée sur l'écran multimédia central.La Renault 4 E-Tech electric dispose du système de surveillance d'attention du conducteur, du freinage automatique d'urgence en marche arrière, de la détection avant avec correction de trajectoire d'urgence, de la détection arrière avec correction de trajectoire d'urgence et de la sortie sécurisée des occupants. Les aides à la conduite sont complétées par le système d'alerte de sortie sécurisée des occupants fonctionnant aussi bien pour les passagers de l'avant que de l'arrière, des deux côtés du véhicule.Le bouton « My Safety Switch », situé à gauche du volant, permet d'activer ou désactiver ses préférences de réglage en un simple gesteL'Active Driver Assist donne accès à la délégation de conduite de niveau 2, en combinant les actions du régulateur de vitesse adaptatif avec le « Stop & Go » et la fonction de centrage dans la voie.Le système de freinage automatique post-accident bloque automatiquement les freins du véhicule en cas de collision, après un premier choc.1 200 pièces sont utilisées pour Renault 4 E-Tech electric.La Renault 4 E-Tech electric est produite dans la manufacture Ampere de Maubeuge.Le moteur est fabriqué à la manufacture Ampere de Cléon.Le bac de batteries est fabriqué à la manufacture Ampere de Ruitz.Les batteries sont produites dans la gigafactory de Douai par AESC.La Renault 4 E-Tech electric bénéficie du label « Origine France Garantie ».La Renault 4 E-Tech electric démarre à partir de 29 990 euros avec une petite batterie de 40 kWh (120 Autonomie urbaine Evolution).La première version équipée d'une batterie de 52 kWh est à 33 490 euros (150 Autonomie confort Evolution).120 Autonomie urbaine Evolution: 29 990 €150 Autonomie confort Evolution: 33 490 €150 Autonomie confort Techno: 35 490 €150 Autonomie confort Iconic: 37 490 €La Renault 4 E-Tech electric est assemblée en France et éligible au bonus écologique 2025.La Renault 4 E-Tech electric se décline en trois finitions : Evolution, Techno et Iconic.Design extérieur- Enjoliveurs bi-ton 18 pouces jogging- Feux de jour à LEDDesign intérieur- Sellerie textile matelassé gris, avec surpiqûres bleu, blanc, rougeVie à bord- Climatisation automatique- Pompe à chaleur- Système multimédia avec radio intégrée (OpenR link 10,1 pouces)- Réplication smartphone sans fil- Instrumentation de bord 7 poucesSécurité et conduite- Régulateur/limiteur de vitesse- Aide au parking arrière- Caméra de recul- Freinage régénératif avec mode « B »- Chargeur bidirectionnel, compatible V2L et V2GDesign extérieur- Jantes alliage diamantées 18 pouces sixties- Antenne requin- Barres de toit longitudinales noires aluDesign intérieur- Sellerie textile recyclée "jean" matelassé avec surpiqûres cuivreVie à bord- Système multimédia OpenR link 10,1 pouces avec services Google intégrés, plus de 50 applis et préconditionnement batterie- Charge rapide DC via le planificateur de trajet- Instrumentation de bord 10 pouces- reno, avatar officiel RenaultSécurité & conduiteMulti-Sense : gestion des modes de conduite- Gestion d'intensité du freinage régénératif par palettes au volant- Mode one pedal- Régulateur adaptatif avec fonction Stop & Go, gestion du freinage et de la réaccélération dans les embouteillagesDesign extérieur- Jantes alliage diamantées noir 18 pouces parisienneDesign intérieur- Sellerie textile recyclé pied-de-poule gris avec ruban jaune / textile refined noir matelasséVie à bord- Sièges avant et volant chauffant- Hayon motoriséSécurité & conduite Conduite semi-autonome de niveau 2 avec régulateur adaptatif contextuel, maintien dans la voie et gestion des courbes- Adaptateur power to objects (V2L)- Aides au parking avant, arrière et latéral- Parking mains-libres