Le SUV coupé Honda HR-V revisité présente un nouveau design de la face avant

Leprésente un nouveau design de la face avant, avec un haut de calandre supérieure en finition Crystal Black, et des éléments intérieurs de phare sombres. À l'arrière, la signature lumineuse horizontale à LED présente un design intérieur repensé.À l'intérieur, la partie basse de la planche de bord et la console centrale ont été reprofilés pour faciliter l'accès au espaces dédiés à la recharge sans fil depuis les sièges passager et conducteur.L'horizontalité du tableau de bord confère une esthétique moderne et minimaliste.Les bouches d'aération originales en forme de L situées dans les angles du tableau de bord créent un rideau d'air frais sur le côté et au-dessus des passagers, en s'écoulant.Le HR-V embarque un groupe motopropulseur hybride e:HEV à deux moteurs électriques et un moteur thermique.Le HR-V 2025 améliore son insonorisation et réduit les vibrations et secousses.Équipé des fonctions de sécurité et d' aides à la conduite avancées du système Honda Sensing , le HR-V dispose des technologies de sécurité passive et active de Honda pour une conduite à la fois plus facile et plus sûre.Le SUV coupé Honda est équipé d'un pare-chocs avant plus affûté et d'une calandre repensée avec une nouvelle barre supérieure Crystal Black et des éléments intérieurs de phare sombres.Le pare-chocs avant galbés présente des lignes de caractère plus prononcées, complétées par des éléments inférieurs repensées en finition noire brillante.À cela s'ajoutent les blocs de phares dotés d'éléments internes repensés avec une signature des feux de jour plus visible, dans une finition plus sombre.À l'arrière, la signature lumineuse à LED horizontale présente un design intérieur repensé.La garde au sol de 188 mm et la réduction de la hauteur du toit et de la ligne contribuent à la finesse de sa silhouette.Les flancs de la carrosserie présentent une esthétique épurée, avec une ligne d'épaulement horizontale nette s'étirant des feux arrière jusqu'aux phares avant.Le montant A et l'effet allongé du capot et déplacent visuellement le volume de l'habitacle vers l'arrière.À l'arrière, l'ouverture large et haute, le point d'entrée bas et le plancher de coffre plat facilitent le chargement, malgré la forme du toit.L'efficacité aérodynamique est conservée via l'application d'une fente aérodynamique dans le pare-chocs avant, un rebord de seuil arrière et la forme élancée des feux arrière, façonnés pour réduire les turbulences de l'air. En complément, la forme du béquet arrière réduit les turbulences derrière le véhicule.À l'intérieur, la partie basse de la planche de bord et la console centrale ont été reprofilés pour faciliter l'accès au emplacements dédiés à la recharge sans fil depuis les sièges passager et conducteur. La console centrale en finition Piano Black est plus plate et plus ergonomique.Le HR-V est équipé du groupe motopropulseur hybride e:HEV Honda de dernière génération.La motorisation e:HEV est composée des deux mêmes moteurs électriques compacts qui fonctionnent de concert avec un moteur à essence DOHC i-VTEC de 1.5 litre à cycle d'Atkinson, une batterie au lithium-ion et une transmission à pignon fixe couplée à un module de commande de puissance.Le HR-V affiche une puissance totale de 131 chevaux (96 kW) et un couple de 253 Nm. L'accélération de 0 à 100 km/h s'effectue en 10,6 secondes.Le véhicule hybride affiche des émissions de CO2 à partir de 122 g/km (WLTP) et une consommation de carburant WLTP de 5,4 litres aux 100 km.En plus du mode « Normal », qui offre le meilleur équilibre entre les modes « Sport » et « Éco », le conducteur peut passer d'un mode de conduite à l'autre en actionnant une commande sur la console centrale.Les passages entre les trois modes de conduite du système hybride e:HEV s'effectuent de manière fluide, tant en conduite en ville que sur autoroute. L'unité de commande électronique passe automatiquement, et en permanence, de la propulsion électrique à la propulsion hybride ou thermique en fonction du mode de conduite le plus économe en carburant dans les conditions spécifiques.Lors de la conduite à vitesse élevée constante, comme sur autoroute, le système passe en propulsion thermique car c'est le mode le plus efficace dans ce type de situation. Si une accélération supplémentaire est nécessaire, pour un dépassement, le véhicule passe en propulsion hybride afin de fournir la puissance supplémentaire des moteurs électriques. Dans ce mode, la puissance générée par le moteur à essence peut être utilisée pour recharger la batterie.Le mode « Sport » peut être activé via le sélecteur de conduite. Il procure une réponse de l'accélérateur plus vive.Le mode « Éco » règle la climatisation et la réponse de l'accélérateur pour mettre l'accent sur l'efficience énergétique.Le mode B de la transmission offre des niveaux sélectionnables de récupération d'énergie en roue libre ou au freinage. À l'aide des palettes situées derrière le volant, le niveau de récupération d'énergie et l'effet de la force de décélération peuvent être considérablement augmentés par rapport au mode D normal.Le passage d'un mode à l'autre est pratiquement imperceptible pour les occupants.Au lieu d'un système conventionnel de répartition de la puissance doté d'une boîte de vitesses planétaire, qui génère des niveaux élevés de friction, la transmission à pignon fixe crée moins de résistance.Le HR-V bénéficie d'une structure de carrosserie plus rigide. Par rapport au modèle précédent, la rigidité en torsion et la raideur de la colonne de direction rendent les changements de direction plus fluides. La prise de virage initiale est plus directe et la sensation globale pendant les manœuvres est plus précise.La suspension est plus réactive, avec une réduction de la friction dès le premier mouvement du volant. Le décalage du ressort a été augmenté afin de réduire les forces latérales sur l'amortisseur, qui bénéficie d'une friction intérieure réduite. Les rotules à faible friction et les bagues optimisées procurent un mouvement plus souple et plus linéaire.À l'arrière, les bagues de conformité garantissent le contrôle des roues arrière. Remplies de liquide, les bagues offrent de bonnes performances d'amortissement.Le système d'assistance aux manœuvres de Honda permet la stabilité dynamique, en réaction aux mouvements rapides du volant ou à des charges élevées en prise de virage, lors de manœuvres d'évitement d'urgence. Le système fonctionne au moyen du contrôle électronique de trajectoire et applique une légère force de freinage sur les roues intérieures lorsque le volant est tourné.La plate-forme affiche une grande rigidité de la carrosserie grâce à une proportion élevée d'acier haute tension, avec de l'acier à valeur lambda élevée de 980 appliqué sur la traverse centrale du plancher et sur l'intérieur du montant central. Une structure en anneau située derrière les montants C, pour renforcer le châssis, permet de contrôler chaque roue individuellement.Le système de freins, avec des disques ventilés de 293 mm à l'avant et des disques pleins de 282 mm à l'arrière, garantit un freinage optimal.Un système de freinage à servofrein électrique dédié couplé au système hybride e:HEV contrôle en douceur le freinage hydraulique et régénératif.La pédale de frein du HR-V a été positionnée de manière à privilégier l'ergonomie et à réduire la fatigue du conducteur sur les longues distances.Les systèmes de freinage électroniques comprennent l'assistance à la stabilité du véhicule, le système d'assistance au freinage, l'aide au démarrage en côte (et le blocage de frein automatique.Le contrôle d'adhérence en descente fonctionne à partir d'une vitesse de 3 km/h. Cela permet un contrôle plus important et plus fluide sur les surfaces à faible adhérence et les pentes raides, pour augmenter la confiance de conduite dans un large éventail de conditions routières , allant de rampes de parking glissantes à des routes enneigées escarpées.Le HR-V s'appuie sur une plate-forme rigide qui, associée à la suspension à faible friction et à l'empattement long, assure une stabilité de base. Les aspérités de la route sont facilement absorbées, tandis que les vibrations sont atténuées, avec une réduction de la résonance du moteur.Les ingénieurs de Honda ont limité les changements de pression sonore lorsque le moteur démarre en mode électrique EV et à supprimer les bruits du moteur à des vitesses plus élevées.L'épaisseur du panneau inférieur du tableau de bord, qui joue un rôle clé pour isoler les bruits du moteur depuis l'habitacle, apporte une amélioration significative en termes de transmission des vibrations et des bruits. En utilisant une seule pièce de plastique et un nombre accru de points de fixation, la résistance à la vibration a été améliorée, tandis que des matériaux insonorisant supplémentaires ont été placés dans des zones clés, notamment le sommet du tableau de bord, le capot, les garnitures de portes, la console et l'aile interne.Le HR-V propose un système d'infodivertissement et des services de connectivité.L'écran tactile de neuf pouces est facile à utiliser et l'affichage peut être configuré.Les applications intégrées peuvent être complétées par des systèmes permettant d'afficher le contenu de smartphones à l'écran, via Apple CarPlay (par WiFi ou un câble) et Android Auto (câble). Les conducteurs peuvent souscrire à un abonnement WiFi pour un accès à Internet pendant les trajets.Le HR-V propose un large éventail de fonctions de sécurité.Les feux de route automatiques et la surveillance des angles morts sont de série sur toutes les versions, tandis que l'alerte de véhicule en approche équipe le modèle Advance et que l'éclairage actif d'intersection équipe le modèle haut de gamme Advance Style.Au cœur du système se trouve une caméra panoramique haute définition qui utilise l'intelligence artificielle (IA) pour le traitement des images. Le système de prévention des collisions par freinage peut détecter des motos circulant devant le véhicule, pour minimiser le risque de collisions.La caméra reconnaît également une gamme complète de chaussées et de caractéristiques de circulation, tandis que les véhicules qui précèdent ou les lignes blanches sont détectés avec une grande précision, ce qui améliore l'accélération si le véhicule qui précédait s'est éloigné ou lors d'un dépassement.La caméra peut détecter si le véhicule s'approche d'un trottoir (vers une bordure, de l'herbe ou du gravier) ou de véhicules circulant en sens inverse, si le véhicule dévie de sa voie de circulation sans avoir actionné le clignotant et identifier les panneaux de signalisation. Le système peut estimer la déclivité de la route, pour mieux maintenir la vitesse dans les pentes.Le HR-V est équipé de la suite Honda Sensing, qui comprend une gamme complète de technologies de sécurité active et d'aides à la conduite.La suite de technologies Honda Sensing comprend :- Le système de prévention des collisions par freinage, activé par la caméra panoramique avant, qui fonctionne de jour comme de nuit, permet de détecter les piétons, y compris dans des zones non éclairées. Le système permet également la détection des cyclistes et peut actionner les freins lorsque le HR-V coupe la route d'un véhicule ou rejoint sa voie de circulation- Le régulateur de vitesse adaptatif maintient automatiquement une distance de sécurité avec le véhicule précédent et permet au HR-V de s'adapter aux faibles vitesses de la circulation dans les embouteillages. Le système est également doté du suivi à basse vitesse.- La fonction de freinage à faible vitesse utilise des capteurs situés aux deux extrémités de la voiture pour détecter tout risque de collision avec un mur ou un autre obstacle pendant la conduite ou lorsque la pédale de l'accélérateur est appuyée avec trop de force.- Le système d'assistance au maintien dans la voie de circulation fonctionne entre 72 et 180 km/h sur les routes urbaines et rurales, ainsi que sur les autoroutes à plusieurs voies.- Le système d'assistance en cas d'embouteillage surveille le véhicule qui précède et freine de manière autonome si nécessaire pour conserver la distance de sécurité adéquate, en plus d'effectuer les mouvements du volant nécessaires pour maintenir le véhicule au centre de la voie.- Le système de détection du changement de voie aide le conducteur à rester dans la voie de circulation en identifiant les lignes, l'herbe ou le gravier comme des limites- Le système de reconnaissance des panneaux de signalisation inclut les données cartographiques pour les informations de limite de vitesse, ainsi que la détection des panneaux de signalisation par la caméra panoramique avant existante lorsque le véhicule circule en marche avant. Lorsque le véhicule passe devant un panneau, le système identifie automatiquement le panneau et l'affiche sur l'écran. Le système est conçu pour détecter les panneaux routiers circulaires affichant les limites de vitesse et d'autres informations. Deux panneaux routiers peuvent être affichés en même temps. Le côté droit de l'écran affiche uniquement les panneaux de limitation de vitesse alors que le côté gauche affiche les panneaux d'interdiction de dépassement et les panneaux de limitation de vitesse comprenant des informations supplémentaires, comme les conditions météorologiques- Le régulateur de vitesse intelligent reconnaît les panneaux de limitation de vitesse et ajuste automatiquement la vitesse. Si le panneau de signalisation indique une vitesse inférieure à celle du véhicule, un indicateur s'affiche à l'écran, une alarme sonore retentit et le système ralentit progressivement la vitesse du véhicule.- Le système de prévention des collisions avant et arrière par contrôle de l'accélération peut détecter une action excessive de la pédale d'accélération lorsque le véhicule est à l'arrêt ou à des vitesses faibles, et active des avertissements visuels et des signaux sonores tout en réduisant la puissance pour éviter tout mouvement soudain vers l'avant ou vers l'arrière en direction d'objets environnants.Le HR-V est équipé de la structure de carrosserie à compatibilité avancée (ACE), une technologie Honda brevetée intégrée au châssis et qui améliore la protection des occupants en cas de collision.Un réseau d'éléments structurels interconnectés répartit l'énergie des chocs de manière plus uniforme sur la partie avant du véhicule, réduisant ainsi les forces transmises à l'habitacle. La technologie ACE protège la voiture et ses passagers en dispersant l'énergie d'une collision, et réduit l'énergie de la collision transmise à l'autre véhicule.Le SUV Coupé Honda HR-V démarre à partir de(1.5 i-MMD Executive 131 AT)1.5 i-MMD Executive 131 AT: 34 590 €1.5 i-MMD Advance 131 AT: 37 340 €1.5 i-MMD Advance Plus 131 AT: 40 990 €1.5 i-MMD Advance Style 131 AT: 40 340 €1.5 i-MMD Advance Style Plus 131 AT: 41 340 €Les équipements de série du HR-V e:HEVHonda Connect avec Navigation (Écran tactile 9 pouces, radio AM / FM / DAB, Apple CarPlay et Android Auto)Honda Sensing (suite de technologies avancées d' assistance à la conduite Sièges avant chauffantsRétroviseurs extérieurs chauffantsSystème de déverrouillage et de démarrage sans clé Radars de stationnement (4 capteurs avant et 4 capteurs arrière)Système de diffusion d'airCaméra de reculHonda Connect avec Navigation (Écran tactile 9 pouces, radio AM / FM / DAB, Apple CarPlay et Android Auto)Honda Sensing (suite de technologies avancées d'assistance à la conduite)Sièges avant chauffantsRétroviseurs extérieurs chauffantsSystème de déverrouillage et de démarrage sans cléRadars de stationnement (4 capteurs avant et 4 capteurs arrière)Système de diffusion d'airVolant chauffant en cuirHayon électrique avec fermeture automatique à l'éloignementEclairage actif d'intersection LEDCaméra de reculHonda Connect avec Navigation (Écran tactile 9 pouces, radio AM / FM / DAB, Apple CarPlay et Android Auto)Honda Sensing (suite de technologies avancées d'assistance à la conduite)Sièges avant chauffantsRétroviseurs extérieurs chauffantsSystème de déverrouillage et de démarrage sans cléRadars de stationnement (4 capteurs avant et 4 capteurs arrière)Système de diffusion d'airVolant chauffant en cuirHayon électrique avec fermeture automatique à l'éloignementEclairage actif d'intersection LEDCaméra de reculHonda Connect avec Navigation (Écran tactile 9 pouces, radio AM / FM / DAB, Apple CarPlay et Android Auto)Honda Sensing (suite de technologies avancées d'assistance à la conduite)Sièges avant chauffantsRétroviseurs extérieurs chauffantsSystème de déverrouillage et de démarrage sans cléRadars de stationnement (4 capteurs avant et 4 capteurs arrière)Système de diffusion d'airVolant chauffant en cuirHayon électrique avec fermeture automatique à l'éloignementRails de toitEclairage actif d'intersection LEDCaméra de reculToit contrastéChargeur sans filHonda Connect avec Navigation (Écran tactile 9 pouces, radio AM / FM / DAB, Apple CarPlay et Android Auto)Honda Sensing (suite de technologies avancées d'assistance à la conduite)Sièges avant chauffantsRétroviseurs extérieurs chauffantsSystème de déverrouillage et de démarrage sans cléRadars de stationnement (4 capteurs avant et 4 capteurs arrière)Système de diffusion d'airVolant chauffant en cuirHayon électrique avec fermeture automatique à l'éloignementEclairage actif d'intersection LEDCaméra de reculToit contrastéChargeur sans filToit panoramiqueOptions pour toutes les versionsPack Illumination: 580 €Pack Bronze Patiné intérieur: 670 €Pack Bonze Patiné extérieur: 940 €Pack Bronze Patiné complet: 1 560 €Pack Argent Nordique Intérieur: 670 €Pack Argent Nordique Extérieur: 610 €Pack Argent Nordique Complet: 1 230 €Roues HR1811: 1 160 €Roues HR1812: 1 240 €Roues HR1814: 1 160 €Extension de Garantie 24 mois "H 24": 709 €Options pour versions Executive ou AdvancePeinture métallisée/perlée (Blanc Perle / Blanc Platine / Rouge Cristallin / Noir Cristal / Gris Urbain / Bleu Okinawa): 650 €Calandre noir: 420 €Chargeur à induction: 340 €Pack Obscure: 1 590 €Pack Sport: 2 120 €Options pour version Advance Style ou Advance Style PlusPeinture métallisée/perlée (Blanc Perle / Noir Cristal / Gris Urbain / Bleu Okinawa)Calandre noir: 420 €Pack Obscure: 880 €Pack Sport: 2 120 €