Le SUV électrique du segment C smart #5 combine un design non conventionnel et une plateforme de 800 volts

Le SUV du segment Cest le troisième véhicule électrique de la marque allemande, aux côtés des smart #1 et #3.Le SUV smart #5 est équipé d'une motorisation électrique de pointe, de technologies ADAS et d'un cockpit connecté.C'est le modèle smart le plus polyvalent à ce jour.La smart #5 est disponible en six lignes de finition à partir deen entrée de gamme (finition Pro).Long de 4 695 mm, large de 2 072 mm et haut de 1 705 mm, le SUV du segment C smart #5 affiche un empattement de 2 900 mm et un volume de chargement de 630 litres.La smart #5 a été dessinée par les designers Mercedes -Benz.Le SUV de dimensions intermédiaires reprend des éléments de design typiques de la marque smart tels que le toit « halo » panoramique, les portes sans cadre et les porte-à-faux courts à l'avant et à l'arrière.La smart #5 se caractérise par des phares « oblong » à l'avant et à l'arrière.Les rétroviseurs bicolores et les enjoliveurs flottants avec les logos smart centraux, qui restent droits lorsque les roues tournent, assurent un caractère sophistiqué.La smart #5 propose un intérieur moderne et confortable.Les sièges à gravité zéro avec 121 degrés d'inclinaison, revêtus de cuir, avec des airbags frontaux et latéraux et des ceintures de sécurité intégrées dans le siège, font partie des points forts.À l'arrière, les sièges en cuir avec une garde au toit de 1 060 mm, le chauffage, le réglage du dossier, le pare-soleil électrique et les lampes de lecture LED de style avion sont dotés d'un réglage « First Class ».Le mode confort offre aux passagers plus d' espace pour les jambes.Des accents tels que des garnitures en bois de chêne et des éléments de design incurvés et oblongs assurent le caractère premium de l'habitacle de la smart #5.Les caractéristiques de confort comprennent un éclairage d'ambiance intérieure avec 256 couleurs et la possibilité d'ajuster tous les sièges pour créer un espace de couchage king-size, queen-size ou simple dans le cockpit.Le système de divertissement est doté d'un projecteur intégré associé à un système audio Sennheiser Signature avec 20 haut-parleurs et un haut-parleur portable. Le haut-parleur surélevé avec éclairage d'ambiance se synchronise avec le rythme de la musique.La smart #5 dispose de 34 compartiments de rangement, d'un coffre avant de 72 litres et d'un espace de rangement à l'arrière.Le point central de l'intérieur de la smart #5 est le tableau de bord moderne.Le SUV smart #5 est équipé d'un affichage tête haute à réalité augmentée de 25,6 pouces, d'un tableau de bord numérique Full HD de 10,25 pouces et de deux écrans (un central et un passager) OLED de 13 pouces.Un assistant vocal d'IA générative utilise une variété de sources pour fournir des réponses précises à presque toutes les questions posée par le conducteur. Associé à l'avatar « Leo » de smart, le conducteur peut contrôler plusieurs fonctions de confort avec la voix, notamment les appels téléphoniques et les messages, la musique, les médias, la climatisation, la navigation, les paramètres personnels et le contrôle du véhicule, ainsi que les fonctions Internet. L'avatar « Leo » mains libres guide le conducteur à travers les commandes.Le véhicule utilise une puce AMD V2000 à haute puissance de calcul pour optimiser les temps de réponse de l'interface homme-machine (IHM).Le système d'exploitation (smart OS 2.0) propose un guidage optimisé pour la recharge.Un écran permet le streaming vidéo dans le véhicule. Grâce au moteur 3D d'Unreal, les graphismes d'affichage sont fluides, détaillés et permettent une utilisation de toutes les fonctionnalités des interfaces utilisateurs digitales.Les performances électriques en termes de vitesse de charge et d'autonomie reposent sur une plateforme de 800 volts. La plateforme de 800 volts autorisent des capacités puissantes et constantes de charge du véhicule. La smart #5 supporte la charge rapide grâce à l'architecture haute tension du véhicule et à une gestion thermique performante. Le véhicule est pleinement capable d'assumer une recharge rapide en courant continu avec un pic allant jusqu'à 400 kW, les infrastructures de recharge actuelles étant le principal facteur limitant. La performance de charge constante se distingue comme une caractéristique déterminante de la gamme.La fonctionnalité Plug & Charge (ISO 15118) est présente.RWD 340 Pro: 340 ch - 373 NmRWD 363 Pro plus: 363 ch - 373 NmRWD 363 Premium: 363 ch - 373 NmAWD 587 Pulse: 587 ch - 643 NmAWD 587 Summit Edition: 587 ch - 643 NmAWD 646 Brabus: 646 ch - 710 NmRWD 340 Pro: 200 km/h - 0 à 100 km/h: 6,9 secondesRWD 363 Pro plus: 200 km/h - 0 à 100 km/h: 6,5 secondesRWD 363 Premium: 200 km/h - 0 à 100 km/h: 6,5 secondesAWD 587 Pulse: 200 km/h - 0 à 100 km/h: 4,9 secondesAWD 587 Summit Edition: 200 km/h - 0 à 100 km/h: 4,9 secondesAWD 646 Brabus: 210 km/h - 0 à 100 km/h: 3,8 secondesPro: 18,5 kWh/100 kmPro plus: 18,4 kWh/100 kmPremium: 18,4 kWh/100 kmPulse: 19,9 kWh/100 kmSummit Edition: 19,9 kWh/100 kmBrabus: 19,9 kWh/100 kmUne autonomie de 590 km sur la base de la procédure d'essai mondiale harmonisée pour les véhicules légers WLTP peut être atteinte.Autonomies WLTP:Pro: 465 kmPro plus: 590 kmPremium: 590 kmPulse: 540 kmSummit Edition: 540 kmBrabus: 540 kmLa batterie de 100 kWh basée sur la technologie Lithium Nickel Manganèse Cobalt (NCM) de la smart #5 (à partir de la finition Pro plus) est dotée d'une fonction de supercharge ( 4C ) permettant une recharge rapide en courant continu avec un pic allant jusqu'à 400 kW.Le temps de charge de la batterie peut varier en fonction de divers facteurs tels que les écarts entre la température ambiante et celle de la batterie, la puissance disponible et d'autres restrictions (par exemple, les réglementations légales locales, les normes techniques, les limites de charge déséquilibrée), ainsi que l'utilisation de certaines fonctions via l'application (la climatisation à distance, le préchauffage du véhicule, etc.) Avec une alimentation triphasée, il est possible de charger jusqu'à 22 kW et de passer de 10 % à 100 % de l'état de charge (SOC) en 5,5 heures dans des conditions optimales (sauf pour le modèle smart #5 Pro, qui n'est disponible qu'avec un chargeur embarqué triphasé de 11kW, qui permet de passer de 10% à 100% du SOC en 8,5 heures). Avec une station de charge rapide DC, il est possible de charger jusqu'à 400 kW et de passer de 10% à 80% du SOC en 18 minutes dans des conditions optimales (sauf pour la smart #5 Pro avec 150 kW qui peut passer de 10% à 80% du SOC en 30 minutes dans des conditions optimales).La capacité Vehicle-to-Load permet de charger un appareil électrique en utilisant la batterie de la smart #5 via une prise de 230 voltsCapable de fonctionner sur des routes non pavées, le SUV du segment C de smart dispose de cinq modes de conduite Off-road: Adaptive, Sand, Snow, Mud et Rock.La suspension à double triangulation à l'essieu avant du SUV électrique polyvalent smart garantit une maniabilité équilibrée et un niveau de confort de conduite élevé, même avec un style de conduite sportif ou sur des surfaces irrégulières.La garde au sol allant jusqu'à 197 mm avec une profondeur de gué de 500 mm, et un angle d'attaque pratique, permettent de manier la smart #5 en tout-terrain.Les projecteurs CyberSparksLED plus à faisceau lumineux adaptatif , dotés d'une technologie matricielle assurent un éclairage optimal dans chaque situation de conduite.La smart #5 est disponible en six lignes de finition, de la ligne de finition Pro (entrée de gamme) à 46 600 euros à la Brabus à 61 600 euros.RWD 340 Pro: 46 600 €RWD 363 Pro plus: 51 600 €RWD 363 Premium: 56 100 €AWD 587 Pulse: 56 100 €AWD 587 Summit Edition: 57 600 €AWD 646 Brabus: 61 600 €