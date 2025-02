Le SUV de taille compacte Opel Frontera affiche un style robuste

Le SUV de taille compacte interprète la philosophie d'en termes de design extérieur. avec un look expressif.Le SUV de Rüsselsheim arbore le nouvel emblème Opel " Blitz " au centre de la face avant caractéristique de la marque : l'Opel Vizor.Le "Vizor" noir donne à l'avant du Frontera une identité Opel en intégrant les phares Eco LED avec feux de route automatiques et le logo central Opel.Le ‘'Vizor'' est souligné par une ouverture trapézoïdale destinée au refroidissement.La "Wings signature" modernisée d'Opel repose sur trois blocs d'éclairage séparés par des inserts couleur carrosserie.La vue latérale révèle un montant C marqué.Passages de roues et ailes prononcés ancrent la voiture sur la route tout en donnant au modèle un aspect solide.Avec une, une largeur de 1 795 millimètres (avec les rétroviseurs extérieurs rabattus) et une hauteur de 1 635 millimètres, l'Opel Frontera affiche des dimensions compactes La sensation de modernité se poursuit dans l'habitacle. De larges inserts horizontaux sur le tableau de bord et les portes élargissent visuellement l'habitacle.Le poste de conduite Pure Panel, entièrement numérique, typique d'Opel, avec ses deux écrans de 10 pouces et son système d'infodivertissement multimédia, attire l'attention.Le Frontera propose en option une station smartphone à ceux qui préfèrent utiliser leur propre téléphone mobile en voiture. Après s'être connecté à la station via une application dédiée, le smartphone de l'utilisateur devient le centre de commande d'infodivertissement du véhicule, tout en interagissant également avec les commandes au volant.La fonction Intelli-Seat, une fente qui soulage la pression sur le coccyx des sièges avant, est destinée aux longs trajets sur autorouteLes sièges, richement travaillés et sculptés, attirent l'attention avec des coutures contrastées.Les tissus des sièges sont réalisés dans un matériau recyclé entièrement durable.Les appareils mobiles peuvent être rechargés grâce à un chargeur sans fil réfrigéré et à quatre ports USB (deux à l'avant et deux autres à l'arrière).Les appareils plus volumineux qui ne trouveraient normalement pas leur place dans l'habitacle, comme les tablettes, peuvent être rangés dans la console centrale grâce à une sangle flexible qui les maintient en place.D'autres espaces de rangement ouverts dans l'habitacle peuvent accueillir les objets du quotidien grâce à un revêtement en caoutchouc qui les empêche de glisser.Les passagers de la deuxième rangée de sièges peuvent profiter de petites poches pour smartphone situées sur les dossiers des sièges avant.Le Frontera offre 457 litres d' espace de chargement dans le coffre, sièges arrière relevés.Sièges arrière rabattus, la capacité de chargement monte à 1 600 litres.La banquette arrière divisée en deux parties 60/40 et le plancher de chargement à deux niveaux offrent une polyvalence supplémentaire.Les automobilistes qui ont besoin de transporter encore plus de bagages et souhaitent profiter des capacités de charge de toit de plus de 240 kg peuvent opter pour les barres de toit fonctionnelles en option.Le Frontera est également proposé en version sept places.Le Frontera est disponible avecdotées de laet dans une variante purement électrique à batterie.Leest équipé d'un moteur turbo essence 1.2 litre de 74 kW (100 ch) développé spécifiquement pour l'utilisation hybride . Il fonctionne en combinaison avec un moteur électrique de 21 kW (28 ch) et une boîte de vitesses à double embrayage électrifiée à six rapports. Le bloc hybride léger de 100 ch développe un couple de 205 Nm à 1 750 tr/mn. Le Frontera Hybrid 100 ch de 1 419 kg atteint une vitesse de pointe de 179 km/h et accélère de zéro à 100 km/h en 10,4 secondes.Leest équipé d'un moteur turbo essence 1.2 litre de 100 kW (136 ch) développé spécifiquement pour l'utilisation hybride. Il fonctionne en combinaison avec un moteur électrique de 21 kW (28 ch) et une boîte de vitesses à double embrayage électrifiée à six rapports. Le bloc hybride léger de 136 ch développe un couple de 230 Nm à 1 750 tr/mn. Le Frontera Hybrid 136 ch de 1 419 kg atteint une vitesse de pointe de 194 km/h et accélère de zéro à 100 km/h en 8,3 secondes.Laréduit la consommation de carburant et les émissions de CO2 par rapport à un véhicule à moteur thermique équivalent, tout en augmentant le confort de conduite. En utilisation quotidienne, en ville ou sur les routes de campagne, le moteur essence et le moteur électrique fonctionnent ensemble ou séparément en fonction des besoins. La propulsion électrique soutient le moteur thermique lors des accélérations et des démarrages. À faible vitesse, il permet une conduite entièrement électrique sur une distance pouvant atteindre un kilomètre ou jusqu'à 50 % du temps en ville, lors de manœuvres. Lorsque le Frontera Hybrid ralentit à des vitesses plus élevées, le moteur thermique s'éteint et le moteur électrique agit comme un générateur pour recharger la batterie de 48 volts du système hybride Reposant sur une plateforme Stellantis, le Frontera du Blitz bénéficie de réglages spécifiques du châssis.Les ingénieurs de Rüsselsheim ont optimisés le contrôle de la carrosserie pour offrir les caractéristiques de conduite typiques d'Opel, même à grande vitesse sur l'autoroute allemande avec les motorisations hybrides 48 volts.Grâce à son centre de gravité bas, le Frontera offre une excellente adhérence à la route.L'Opel Frontera propose plusieurs systèmes d' assistance à la conduite . La gamme d'assistants électroniques comprend des dispositifs tels qu'un avertisseur de collision avant (avec freinage d'urgence et détection des piétons), le contrôle de la somnolence, un régulateur de vitesse adaptatif avec limiteur de vitesse, ainsi qu'une caméra de recul à 130 degrés.sont disponibles: Frontera ou GS.La version d'entrée de gammeest équipée de fonctionnalités standard telles que l'écran conducteur de 10 pouces, la station pour smartphone, OpelConnect avec divers services télématiques et les phares Intelli-LED avec assistance aux feux de route.La versionest équipée du cockpit Pure Panel avec des systèmes tels que l'infodivertissement multimédia avec écran tactile couleur de 10 pouces et navigation intégrée, pilote de stationnement avant et la caméra de recul. Les caractéristiques supplémentaires comprennent des feux avant et arrière à LED ainsi que la climatisation automatique. Les jantes en alliage léger de 17 pouces sont également un élément visuel marquant sur la finition GS.Le toit peut être choisi en couleur de carrosserie ou en noir ou blanc contrasté.Le Frontera démarre à partir de(1.2 Turbo Hybrid 100 Automatique Frontera).Comptez 700 euros de plus pour le(2 sièges individuels au troisième rang avec accoudoirs, appuis tête et 1 port USB-C) sur la version GS.1.2 Turbo Hybrid 100 Automatique Frontera: 24 500 €1.2 Turbo Hybrid 100 Automatique GS: 27 000 €1.2 Turbo Hybrid 136 Automatique Frontera: 26 000 €1.2 Turbo Hybrid 136 Automatique GS: 28 500 €SÉCURITÉAirbags frontaux et latéraux conducteur et passager avant, rideaux (6 airbags)Alerte de sous-gonflage des pneumatiquesCeintures de sécurité à préhension pyrotechniqueContrôle électronique de stabilité ESPDétection de non-bouclage des ceintures de sécurité aux places avant et arrièreFixations Isofix et Top Tether aux places latérales arrièreFrein de parking électriquePhares avant Eco LED IntelliLEDPhares arrière halogèneRéglage manuel des feuxAllumage et commutation automatique des feux de route/croisementCapteur de pluieSystème de freinage antiblocage ABSVerrouillage centralisé avec télécommande et en roulantPack Drive Assist:- Aide active au maintien dans la voie- Aide au démarrage en côte- Aide au freinage d'urgence- Alerte anti-somnolence- Régulateur et Limiteur de vitesse- Reconnaissance des panneaux de signalisation étendueOpel Connect (BTA) avec e-call / b-callCONFORT1 clé à télécommande et seconde clé rigide3 appuis-tête arrière réglables en hauteurBanquette arrière avec dossier rabattable 60/40Pare-soleils avec miroir de courtoisie conducteur et passagerRétroviseurs extérieur réglables électriquementAir conditionné manuel avec filtre à pollen et 4 aérateurs à l'avantConsole centrale avec porte gobeletPrise 12v à l'avantVitres avant et arrière électriquesVolant PU réglable en hauteur et en profondeurPlancher de coffre modulable 2 positionsMULTIMÉDIAStation d'accueil SmartphoneCombiné d'instrumentation numérique 10 poucesBluetoothReconnaissance vocaleVolant multifonction2 haut-parleurs à l'avant1 port USB-C à l'avantDESIGNCalandre Opel VizorCoques de rétroviseurs (Noir grainé)Arches de roue (Noir grainé)Poignées intérieur (Noir grainé)Lettrage arrière central (Noir)Principaux équipements de série:CONFORTSellerie Tissu RIAZSièges conducteur réglable sur 6 voiesSièges passager réglable sur 4 voiesAir conditionné manuelPlancher de coffre modulable 2 positionsRangement central flexible à sanglesDESIGNOpel VizorLogo Opel (Argent)Jantes acier 16 pouces avec enjoliveurs bi-ton Coques de rétroviseurs (Noir grainé) Décor intérieur (Noir laqué et Argent)MULTIMÉDIAStation d'accueil SmartphoneCombiné d'instrumentation numérique 10 pouces BluetoothVolant multifonction2 haut-parleurs à l'avant1 port USB-C à l'avantSÉCURITÉAide au stationnement arrièrePack Drive AssistOpel Connect (BTA) avec e-call / b-callPhares avant Eco LED IntelliLEDFrein de parking électriquePrincipaux équipements en plus de Frontera :CONFORTSellerie Tissu Intelli-SeatSiège conducteur et passager ergonomiques Intelli-Seat avec poches aumônièresAppuis tête avant et arrière réglables sur 2 voiesAir conditionné automatique mono-zone avec 6 aérateurs (4 avant et 2 arrière)Accoudoir central avantVolant TEPDESIGNLogo avant (Noir)Peinture bi-ton avec toit Noir Karbon Vitres arrière surteintéesJantes alliage 17 jantes (Diamanté)Poignées intérieur (Argent)Éléments de carrosserie (Noir laqué)Coques de rétroviseurs (Noir laqué)Sabots de protection avant et arrière (Argent)MULTIMÉDIAEcran infotainment de 10 pouces Pure PanelNavigationApple CarPlay et Android Auto sans filRecharge smartphone par inductionRadio FM / AM / DAB plus6 haut-parleurs3 ports USB-C (1 avant et 2 arrière)SÉCURITÉAide au stationnement avant et arrière Caméra de recul 130°Alerte d'angle mortRétroviseurs extérieurs chauffants et rabattables électriquementPhares arrière à LEDRétroviseur intérieur électrochromatique "Frameless"Kit anti-crevaison