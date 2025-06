La BMW M2 CS de 530 ch promet une expérience de conduite intense

La, basée sur la deuxième génération de la BMW M2, améliore considérablement son niveau de performance. Son moteur six cylindres en ligne à haut régime, équipé de la technologie M TwinPower Turbo, développe une puissance de 530 ch (390 kW), soit 50 ch (37 kW) de plus que la BMW M2 actuelle. La voiture de sport compacte à hautes performances BMW M2 CS égale les performances des BMW M3 et BMW M4 Competition M xDrive. La puissance de la BMW M2 CS est entièrement transmise aux roues arrière via une boîte de vitesses M Steptronic à huit rapports avec Drivelogic.Dotée d'une agilité remarquable, d'une puissance significativement augmentée et d'une dynamique hors pair, l'édition spéciale de BMW M promet une expérience de conduite captivante.La BMW M2 CS s'inscrit dans une lignée prestigieuse débutée avec la BMW 2002 turbo, suivie de la BMW Série 1 Coupé et de la première BMW M2, incluant la variante CS dévoilée en 2019.La BMW M2 CS sera produite dans l'usine BMW Group de San Luis Potosí, au Mexique, en quantité limitée.Les principaux marchés sont les États-Unis, l'Allemagne et la Chine.Le lancement est prévu à la fin de l'été 2025. En France, le prix de la BMW M2 CS a été fixé à 119 900 euros.BMW M a réussi à alléger la BMW M2 CS de près de 30 kilogrammes par rapport au modèle standard, grâce à une conception allégée. La BMW M2 CS intègre de nombreux composants extérieurs et intérieurs en plastique renforcé de fibres de carbone (CFRP) et est équipée de série de jantes forgées en alliage léger M. Cela en fait la BMW M2 la plus légère de sa génération actuelle.Le moteur six cylindres en ligne a été optimisé pour offrir une augmentation significative de la puissance et du couple. Pour la BMW M2 CS, BMW M a considérablement amélioré le moteur six cylindres en ligne de 3.0 litres de la BMW M2 standard, équipée de la boîte de vitesses M Steptronic à huit rapports avec Drivelogic. Le couple maximal a été augmenté de 50 Nm pour atteindre 650 Nm, disponible de 2 650 à 5 730 tr/min. Le moteur délivre une puissance maximale de 530 ch (390 kW) à 6 250 tr/min, avec un régime maximal de 7 200 tr/min. Pour assurer des réponses instantanées aux sollicitations de l'accélérateur, la cartographie et la réactivité de l'accélérateur ont été optimisées dans tous les modes de conduite disponibles via le menu M Setup.Avec ses performances optimisées, la BMW M2 CS constitue une référence dans le segment des voitures compactes haute performance. La gestion moteur améliorée révèle le potentiel du moteur six cylindres en ligne conçu par BMW M, également utilisé dans le groupe motopropulseur de la BMW M4 GT3 EVO. La technologie M TwinPower Turbo inclut deux turbocompresseurs mono-scroll, chacun alimentant trois cylindres en air comprimé, un système de refroidissement intermédiaire indirect avec circuit basse température, et une soupape de décharge à commande électronique. Les optimisations intègrent également l'injection haute précision à une pression maximale de 350 bars, le calage variable des soupapes Valvetronic, et le calage entièrement variable des arbres à cames Double-Vanos. Le moteur est doté d'un carter de vilebrequin extrêmement rigide, sans manchon et à pont fermé, conçu pour supporter une pression de combustion très élevée. Le vilebrequin léger forgé présente également une résistance élevée à la torsion, ce qui contribue à donner au moteur sa puissance et son appétit pour les régimes élevés.Le système de refroidissement spécifique à la gamme M maintient les composants du groupe motopropulseur à une température optimale. Le système d'alimentation en huile et le système de refroidissement sont conçus pour l'utilisation sur circuit, notamment les régimes élevés et les accélérations latérales extrêmes.Le couple moteur est transmis à une boîte de vitesses M Steptronic à huit rapports avec Drivelogic. Cette transmission est commandée soit par le levier de vitesse spécifique M situé sur la console centrale, soit par les palettes de changement de rapports en fibre de carbone situées sur le volant. Le bouton Drivelogic intégré au levier de sélection permet de modifier les caractéristiques de changement de vitesse de la transmission, avec un choix de réglages disponibles : un orienté confort, un pour les performances sportives et un optimisé spécifiquement pour l'utilisation sur circuit.L'excellente réponse du moteur est due à une fixation du moteur spécifique au modèle, avec des supports plus rigides. La liaison plus directe entre l'unité de puissance et la structure du véhicule permet une transmission instantanée de sa puissance à la chaîne cinématique chaque fois que le conducteur appuie sur l'accélérateur. La puissance immédiatement disponible et la capacité du moteur à encaisser les hauts régimes ouvrent la voie à des performances élevées. La BMW M2 CS réalise le 0 à 100 km/h en 3,8 secondes (soit 0,2 seconde de moins que la BMW M2 standard) et le 0 à 200 km/h en 11,7 secondes. Le sprint à mi-régime, de 80 à 120 km/h s'effectue en 3,4 secondes et la vitesse maximale, avec le pack Experience M (de série), est limitée électroniquement à 302 km/h.La puissance du moteur est accompagnée par une bande sonore générée par le système d'échappement à double branche, qui comprend des clapets à commande électrique et les quatre échappements noirs mats typiques de BMW M. Pour plus de personnalisation, le système de silencieux M Performance avec des embouts d'échappement en carbone et en titane développé spécifiquement pour les modèles CS est disponible dans la gamme d'accessoires M Performance pour la BMW M2 CS. Le système de silencieux est composé d'un mélange de matériaux de haute qualité : les tuyaux avant sont en acier inoxydable léger et le silencieux arrière est entièrement en titane. L'ensemble est plus léger d'environ 8 kg (30%) que l'échappement de série. L'évacuation optimisée des gaz d'échappement améliore la sonorité très émotionnelle du moteur bi-turbo 6 cylindres et s'adapte à la configuration sélectionnée dans le menu M Setup. En modes Sport et Sport plus, la sonorité du moteur prend des accents de voiture de course, en particulier lors des changements de vitesse et des ajustements de régime qui les accompagnent.La technologie du châssis de la BMW M2 CS a été adaptée aux caractéristiques de performance du moteur et à la répartition du poids. Le châssis a été abaissé de huit millimètres et spécialement adapté à la voiture de sport compacte, avec des réglages sur mesure pour les ressorts, les amortisseurs et les systèmes de contrôle du châssis.Les modifications améliorent la dynamique de conduite en conditions extrêmes. Les réglages du système DSC et du mode M Dynamic ont été adaptés aux exigences spécifiques de la conduite sur circuit. Le châssis M adaptatif, la direction électromécanique M Servotronic à démultiplication variable, le différentiel M Sport et le système de freinage intégré ont été ajustés.La BMW M2 CS est équipée de série de freins M Composites avec des étriers peints en rouge et des freins M Carbon céramiques, plus légers de 14 kg, sont disponibles en option. De série, le modèle est équipé de jantes forgées en alliage léger M au design exclusif CS à double rayon et finition Gold Bronze mate.Les jantes en alliage léger (19 pouces à l'avant et 20 pouces à l'arrière) sont équipées de série de pneumatiques de piste pour maximiser les performances sur circuit. Offrant un contrôle latéral et une stabilité directionnelle élevés, une sensation de direction précise et une traction optimale, ces pneus de piste - dans les dimensions 275/35 ZR19 (avant) et 285/30 ZR20 (arrière) – sont adaptés à une utilisation sur circuit.L'extérieur de la BMW M2 CS se distingue par des composants en plastique renforcé de fibres de carbone (PRFC) et d'autres détails exclusifs. Les coques de rétroviseurs extérieurs M, le toit M Carbon de série et le diffuseur arrière spécifique à la CS, tous en fibre de carbone apparente, attirent les regards. Un déflecteur avant en noir mat et une calandre noire exclusive BMW M avec des entrées d'air optimisées accentuent le look sportif. A l'arrière, le volet de coffre en PRFC avec aileron intégré de style « Ducktail » qui augmente la stabilité à haute vitesse et le logo « M2 CS » à contour rouge distinguent l'édition spéciale.Quatre teintes de carrosserie sont disponibles : Saphirschwarz métallisé, Blue Velvet métallisé BMW Individual, Brooklyn Grey métallisé et Portimao Blau métallisé. Les projecteurs Advanced Full LED avec effet Shadow Line sombre et les feux de route anti-éblouissement sont inclus de série.Le cockpit de la BMW M2 CS se concentre sur l'expérience de conduite. La console centrale est fabriquée en plastique renforcé de fibres de carbone (CFRP). Le conducteur et le passager prennent place dans des sièges baquets M Carbon chauffants en cuir Merino dotés de multiples réglages électriques, avec un logo « CS » illuminé. En plus de réduire considérablement le poids comparé aux sièges sport classiques, les sièges baquets sont compatibles avec les ceintures multipoints. Le rembourrage de l'appui-tête peut être retiré pour laisser plus de place au casque pour une utilisation sur circuit.Le volant M en Alcantara, avec méplat sur la partie inférieure, palettes de changement de vitesse, repère central rouge à 12 heures et boutons M Drive pour configurer individuellement le véhicule, confère une touche sportive à l'habitacle. Les éléments décoratifs du tableau de bord et de la console centrale sont en fibre de carbone M. Des détails spécifiques, comme le logo rouge « CS » sur la console centrale, les ceintures de sécurité M avec bandes tissées aux couleurs de BMW M, et les seuils de porte noirs ornés du logo « M2 CS » à contour rouge, enrichissent l'ensemble. La garniture de toit M Anthracite complète cet intérieur sportif.La dotation d' équipements de série de la BMW M2 CS comprend la climatisation automatique bi-zone, l'accès confort, le système Hi-Fi Harman Kardon et le BMW Live Cockpit Professional avec navigation BMW Maps. Le cockpit intègre l'affichage tête haute BMW tandis que l'intégration des smartphones permet l'utilisation d'Apple CarPlay et d'Android Auto La BMW M2 CS bénéficie de la dernière génération de l'expérience véhicule BMW iDrive basée sur le système d'exploitation BMW OS 8.5, qui comprend l'écran incurvé BMW Curved Display. Celui-ci est constitué d'un écran d'information de 12,3 pouces et d'un écran de commande de 14,9 pouces de diagonale, qui sont logés ensemble derrière une surface en verre incurvée. Avec son positionnement orienté vers le conducteur, le BMW Curved Display rend la commande tactile plus conviviale. Sur la BMW M2 CS, les réglages de température, de ventilation, ainsi que les sièges et volant chauffants (optionnel) peuvent être ajustés soit dans le menu dédiée dans la partie inférieure de l'écran de contrôle, soit par commande vocale grâce au BMW Intelligent Personal Assistant.Le bouton Setup spécifique aux modèles BMW M, situé sur la console centrale, permet d'accéder directement aux options de réglage du moteur, du châssis, de la direction et du système de freinage. Deux setup configurables individuellement peuvent être mémorisées en permanence, de même que les réglages préférés pour la sonorité du moteur, le système DSC et les caractéristiques de changement de vitesse de la boîte de vitesses M Steptronic à huit rapports, puis rappelées à l'aide de l'une des deux touches M du volant.La BMW M2 CS est équipée de série du système M Drive Professional. Celui-ci comprend des fonctions optimisées pour le circuit, telles que le M Drift Analyser, qui évalue et enregistre les dérives, et le M Laptimer, qui fournit des données détaillées sur les tours de piste et permet aux conducteurs de partager les chronos réalisés. La voiture est également équipée du système M Traction Control, dont les dix niveaux jouent également un rôle dans le plaisir de conduire la voiture sur circuit.La BMW M2 CS offre également un choix sélectif d'équipements de confort et de systèmes d' aide à la conduite . Elle est équipée de série de l'alerte de collision frontale, du régulateur de vitesse avec fonction de freinage, de l'indicateur de limitations de vitesse, de l'alerte de franchissement de ligne, et de l'assistant de stationnement avec assistant de marche arrière.Le régulateur de vitesse actif avec fonction Stop&Go est disponible en option.