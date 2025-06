Le grand SUV à trois rangées de sièges Cadillac Vistiq entend incarner le luxe électrique

Conçu pour incarner le luxe électrique, le grand SUV électrique à trois rangées de siègesarrive sur le marché français. Le lancement du Vistiq marque une nouvelle étape dans la stratégie d'expansion de la marque Cadillac en Europe.Avec le SUV Vistiq électrique à trois rangées, Cadillac ambitionne d'offrir aux familles nombreuses aisées sensibles à la sophistication de Cadillac une alternative incarnant une vision avant-gardiste du raffinement automobile Pere Brugal, Directeur Général, General Motors Europe, commente: « Le Vistiq réinvente l'idée même du SUV à trois rangées : il offre un confort de première classe à chaque passager, un design audacieux fidèle à l'ADN de Cadillac, et une agilité digne d'un modèle plus compact. C'est une combinaison saisissante de luxe, de performance et de polyvalence. Avec le Vistiq, nous offrons davantage de choix dans l'univers du véhicule électrique , car le véritable luxe, c'est de pouvoir choisir ce qui correspond parfaitement à son style de vie. »Le SUV Vistiq électrique à trois rangées est long de 5 216 mm, large de 2 026 mm (2 203 mm avec les rétroviseurs) et haut de 1 787 mm.L'empattement du SUV à trois rangées atteint 3 094 mm.Le Vistiq incarne le raffinement qui font la signature de Cadillac, en les réinterprétant dans un format allongé à sept places. Le design affirmé se distingue par un pare-brise élancé vers l'arrière et une calandre Black Crystal Shield, qui lui confèrent une présence marquante immédiatement reconnaissable.À l'intérieur, le luxe s'exprime à travers des matériaux écoresponsable.Selon les finitions, l'habitacle associe des décors en fibre de carbone, du bois Lumen à pores ouverts, du Noveauluxe (une alternative végane au cuir) ou encore du bois Black Ash Cluster.La troisième rangée de sièges bénéficie d' équipements généralement réservés aux places avant : accoudoirs rembourrés, rangements pour smartphone, porte-gobelets et ports USB intégrés.À bord du Vistiq, chaque élément a été pensé pour créer un environnement de conduite harmonieux et connecté. Des réglages de température à la connectivité, les technologies embarquées anticipent les besoins.Le Vistiq intègre un système de climatisation à cinq zones, capable d'adapter avec précision la température et la ventilation à chaque passager. En diffusant la chaleur et le flux d'air uniquement vers les sièges occupés, il améliore l'efficacité énergétique tout en contribuant à préserver l'autonomie du véhicule.Côté acoustique, le système audio AKG Studio Reference (non compatible avec tous les appareils) à 23 haut-parleurs, associé à la technologie Dolby Atmos, crée une expérience sonore immersive et enveloppante, à chaque place.L'interface d'infodivertissement, propulsée par une plateforme Android, permet un accès fluide à des applications telles que Google Chrome, GameSnacks, Max ou Amazon Prime Video, téléchargeables directement via le Play Store, que ce soit à l'arrêt ou en déplacement.Un écran LED incurvé de 33 pouces s'étire sur le tableau de bord, fusionnant données de conduite et contenu multimédia dans une interface haute définition raffinée. Un affichage tête haute en réalité augmentée projette sur le pare-brise les informations essentielles comme les indications de navigation ou les dangers.Le Vistiq embarque un système électrique à deux moteurs et transmission intégrale, qui développe 615 chevaux et 880 Nm de couple.L'accélération est immédiate et fluide. Le mode Velocity Max (réalisé sur circuit fermé uniquement. Basé sur le démarrage initial du véhicule - IVM) permet d'atteindre les 100 km/h en environ 3,7 secondes.Le SUV électrique de 2 899 kg est crédité d'une vitesse de pointe de 210 km/h sur circuitLe SUV électrique affiche une consommation électrique combinée sur la base du cycle WLTP de 21.8 kWh/100 km (estimation Cadillac)Doté d'une batterie de 91 kWh, le Vistiq affiche une autonomie estimée à 460 km selon le cycle WLTP (estimation Cadillac basée sur une charge complète, selon des tests de développement et/ou des projections analytiques conformes à la norme SAE J1634 révision 2017 – MCT). L'autonomie réelle peut varier en fonction de plusieurs facteurs, notamment la température ambiante, le relief, l'état et l'âge de la batterie, le chargement du véhicule ainsi que les conditions d'utilisation et d'entretien.Temps de charge à une borne domestique ou publique (charge AC 22 kW): environ 4 heures.Temps de charge aux stations de charge rapide (charge DC) à 80 %: environ 45 minutes.Les temps de charge réels varient en fonction de l'état de la batterie, de la puissance du chargeur, des réglages du véhicule et de la température extérieure.Le Vistiq est doté de technologies d'aide à la conduite de dernière génération qui ne remplacent pas la responsabilité du conducteur.Le système Night Vision, basé sur des capteurs infrarouges, détecte les piétons et les animaux au-delà de la portée des phares, améliorant la sécurité dans des conditions de faible visibilité.La fonction Surround Vision offre une vue panoramique à 360 degrés autour du véhicule grâce à quatre caméras intégrées, facilitant les manœuvres dans les environnements urbains et les espaces exigus.Le Vistiq est commercialisé dans un premier temps en France, en Allemagne, en Suède et en Suisse, avec des premières livraisons clients attendues à partir de septembre 2025.Le Vistiq est proposé en deux versions: Luxury et Premium LuxuryLes tarifs du SUV électrique Cadillac à trois rangées débutent à 100 450 euros (Luxury).Les prix du Cadillac Vistiq:Luxury: 100 540 eurosPremium Luxury: 111 658 eurosLiens vidéos