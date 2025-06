La Mercedes-Benz CLA électrique avec technologie EQ repose sur une architecture de 800 volts

Premier modèle d'une nouvelle famille de véhicules de dimensions compactes , laavec technologie EQ revendique plus d' espace , plus de raffinement, plus de confort, plus d'intelligence et plus d'efficacité par rapport au modèle remplacé.Le CLA électrique avec technologie EQ repose sur unLes proportions sportives sont rehaussées par une structure basse, un long capot avec des dômes motorisés et de grandes roues. Les ailes musclées de la voiture commencent au niveau des passages de roue avant et se prolongent jusqu'à l'arrière. Les lignes de caractère sur le flanc créent un jeu d'ombre et de lumière lorsqu'on les regarde de côté. L'empattement long, les porte-à-faux courts et l'arrière puissant sont l'expression d'un GT.La calandre sportive en forme de A a été réinterprétée pour l'ère électrique. La calandre est entièrement éclairée. Au total, 142 étoiles LED à effet chrome animées individuellement créent une signature de marque.Avec les phares à LED Multibeam en option, les feux diurnes prennent la forme d'une étoile Mercedes-Benz. Les phares sont connectés par une bande de lumière. Les feux arrière, en forme d'étoile, sont reliés par un élément de design éclairé. Cette combinaison confère au CLA électrique une présence visuelle forte. Associé aux phares à LED Multibeam en option, il constitue la nouvelle signature Mercedes-Benz.Le CLA électrique est équipé de série d'un toit panoramique. Le toit en verre fixe monobloc s'étend sans couture du cadre du pare-brise à l'arrière, sans séparation centrale et. Il offre une vue dégagée vers le haut et un dégagement pour la tête plus généreux par rapport à son prédécesseur. Le verre de sécurité feuilleté thermo-isolant, le film infrarouge et le revêtement à faible émissivité (LowE) protègent contre la lumière du soleil et la chaleur.L'intérieur du CLA électrique met l'accent sur quelques éléments « high-tech » emblématiques. Le point culminant est le Superscreen MBUX flottant (en option), qui s'étend sur toute la largeur de l'intérieur. Derrière la surface vitrée se trouvent l'écran du conducteur de 26 centimètres (10,25 pouces) et l'écran central de 35,6 centimètres (14 pouces). Après le lancement du CLA, le MBUX Superscreen sera disponible en option avec un écran supplémentaire de 35,6 centimètres (14 pouces) pour le passager avant.La console centrale attire également l'attention. Semblant flotter dans les airs, sa position haute renforce la sensation sportive. Comme pour les classes de véhicules supérieures, il est divisé en deux niveaux. La partie supérieure offre une grande surface de garniture tridimensionnelle avec un double porte-gobelet intégré et un socle de chargement sans fil pour smartphone en option. Le troisième élément high-tech est les grands panneaux centraux de porte recouverts de cuir, qui semblent flotter. Ils s'enroulent en trois dimensions sur le profil de la poignée de porte conçue dans une forme tubulaire.Avec ses 4 723 millimètres, le CLA électrique est plus long d'environ quatre centimètres que son prédécesseur. L'empattement a augmenté de plus de six centimètres pour atteindre 2 790 millimètres. Le conducteur et le passager avant ont un peu plus d'espace pour les jambes (plus 11 millimètres). Les passagers des deux rangées de sièges bénéficient également d'un plus grand dégagement pour la tête : une augmentation de 16 millimètres à l'avant et de 28 millimètres à l'arrière. Cela est dû à la ligne de toit plus haute et au toit panoramique.À l'arrière, le CLA électrique propose un coffre à bagages d'un volume de 405 litres. Le CLA avec technologie EQ dispose d'un coffre avant. Il offre 101 litres d'espace de chargement supplémentaire.Le CLA électrique 250 plus débite une puissance de 272 ch et un couple de 335 NmLe CLA électrique 350 4MATIC débite une puissance de 354 ch et un couple de 515 Nm.L'empreinte carbone du CLA électrique est réduite de 40 % sur l'ensemble de la chaîne de valeur par rapport à son prédécesseur non électrifié.Le CLA électrique 250 plus avec technologie EQ de 200 kW affiche une consommation d'énergie combinée de 14,1-12,2 kWh/100 km et une autonomie allant jusqu'à 694-792 kilomètres selon la norme WLTP.Le CLA électrique 350 4MATIC avec technologie EQ de 260 kW affiche une consommation d'énergie combinée de 14,7-12,5 kWh/100 km et une autonomie allant jusqu'à 672-771 kilomètres selon la norme WLTP.L'architecture électrique de 800 volts peut réduire considérablement le temps de charge en complément avec la nouvelle génération de batteries NMC (Nickel-Manganèse-Cobalt).La charge rapide en courant continu jusqu'à 320 kW est possible pour le CLA électrique 250 plus et le CLA électrique 350 4MATIC.La batterie de 85 kW du CLA 250 plus avec technologie EQ peut être rechargée jusqu'à une autonomie de 285-325 kilomètres en dix minutes.La batterie de 85 kWh du CLA 350 4MATIC avec technologie EQ peut être rechargée jusqu'à une autonomie de 275-315 kilomètres en dix minutes.Les modèles entièrement électriques CLA 250 plus et CLA 350 4MATIC sont équipés de la variante supérieure des batteries lithium-ion avec un contenu énergétique utilisable de 85 kWh. Les cellules ont des anodes qui mélangent de l'oxyde de silicium avec du graphite. Par rapport à la batterie précédente avec des anodes en graphite conventionnelles, la densité d'énergie gravimétrique a été augmentée jusqu'à 20 %. La densité d'énergie volumétrique de la chimie cellulaire est de 680 Wh/l. La teneur en cobalt a été réduite. La nouvelle génération de batteries réduit l'empreinte carbone d'environ 30 % par cellule par rapport à son prédécesseur. Cela est dû aux mesures de réduction des émissions de carbone, à la production nette de cellules neutres en carbone et à l'utilisation d'électricité provenant de sources d'énergie renouvelables dans la production d'anodes, de cathodes et de boîtiers de cellules.La boîte de vitesses à deux rapports sur la transmission principale de l'essieu arrière allie dynamisme et rendement élevé dans toutes les situations. Le premier rapport permet une excellente accélération dès le départ, une grande capacité de remorquage et une grande efficacité dans le trafic urbain. Le deuxième rapport est conçu pour fournir de la puissance à grande vitesse et une efficacité élevée sur l'autoroute. La vitesse de pointe est atteinte sur la deuxième vitesse.Le CLA électrique 250 plus de 272 ch (2 055 kg) atteint une vitesse de pointe de 210 km/h et accélère de zéro à 100 km/h en 6,7 secondes.Le CLA électrique 350 4MATIC de 354 ch (2 135 kg) atteint une vitesse de pointe de 210 km/h et accélère de zéro à 100 km/h en 4,9 secondes.Le CLA électrique est équipé d'une pompe à chaleur air-air. Il ne fait plus le détour par un circuit d'eau et, en tant que modèle dit multi-sources, peut utiliser trois sources d'énergie en parallèle : la chaleur résiduelle de la transmission électrique, la batterie, ainsi que l'air ambiant. La pompe à chaleur air-air ne nécessite qu'environ un tiers de l'énergie électrique dont un chauffage d'appoint comparable aurait besoin pour la même puissance.La Mercedes-Benz la plus intelligente de tous les temps fonctionne entièrement grâce au système d'exploitation Mercedes-Benz (MB.OS) développé en interne. Le système amélioré par l'IA permet d'équiper chaque véhicule d'un supercalculateur connecté au « Mercedes-Benz Intelligent Cloud ». Cela permet des mises à jour régulières en direct pour les fonctions les plus importantes du véhicule. Cela permet également au CLA de rester à jour pour les années à venir.Le système d'exploitation marque le début de la quatrième génération du système d'info-divertissement digital MBUX. La nouvelle génération du système d'info-divertissement embarqué MBUX intègre l'intelligence artificielle (IA) de Microsoft et de Google. Plusieurs agents d'IA sont regroupés dans un seul système.Le MBUX Superscreen est alimenté par des puces hautes performances et des graphiques en temps réel du moteur de jeu Unity. Le MBUX « Zero Layer » affiche sur l'écran central les informations les plus importantes, des suggestions et les applications les plus récemment utilisées. Les applications peuvent être déplacées et regroupées dans des dossiers nommés individuellement, à la manière d'un smartphone. Lorsqu'une application est ouverte, un simple balayage vers la gauche permet de revenir à la vue de l'accueil. Un autre balayage ramène l'utilisateur à l'affichage « Zero Layer ».Grâce à l'IA générative, l'assistant virtuel MBUX permet des dialogues complexes à plusieurs tours que l'on pourrait avoir avec un ami. Ceci est permis par une mémoire à court terme. Basé sur ChatGPT4o et les recherches avec Microsoft Bing, il réunit les connaissances collectives d'Internet. Grâce à Google Gemini, l'assistant virtuel connaît les questions liées à la navigation. Il peut accéder aux informations de la plateforme Google Maps pour fournir aux utilisateurs des réponses détaillées et personnalisées aux questions sur la navigation et les points d'intérêt. L'assistant virtuel MBUX est présent sur le Zero Layer sous la forme d'un avatar caché en l'étoile Mercedes-Benz.L'expérience de navigation est basée sur Google Maps dans le cadre du partenariat entre Google et Mercedes-Benz qui intègre l'agent d'IA automobile de Google Cloud pour les services de conversation embarqués. La navigation avec intelligence électrique planifie l'itinéraire le plus rapide et le plus pratique, y compris les arrêts de recharge. Les visuels intégrés avec MBUX Surround Navigation intègrent la vue d' assistance à la conduite avec une représentation 3D de l' environnement et un guidage routier en temps réel sur l'écran du conducteur.Le CLA électrique est équipé de série de fonctions de sécurité étendues et du régulateur de distance Distronic.D'autres systèmes d'assistance à la conduite sont regroupés par Mercedes-Benz sous le nom de MB. Drive. MB. Drive Assist complète le Distance Assist Distronic avec l'assistant directionnel actif (système d'assistance à la conduite SAE de niveau 2). L'assistance au changement de voie facilite les changements de voie d'un simple clic sur le clignotant.Le modèle le plus efficient jamais développé par Mercedes-Benz est disponible en cinq versions.Une série limitée de lancement du CLA avec technologie EQ est proposée à partir deEXTERIEURCalandre Mercedes-Benz éclairée et animéeCoffre à l'avant d'un volume de 101 litresClapet de prise électrique du véhiculeDiffuseur arrière optimisé sur le plan aérodynamiqueDouble bosselage sur le capotFeux arrière à LED au motif étoilé Mercedes-BenzPeinture extérieur Noir nocturne uniRétroviseurs optimisés sur le plan aérodynamique, positionnés au niveau de la ceinture de caisseToit panoramique fixeINTERIEURCiel de pavillon en tissu noirCoffre à l'avantConsole centrale à deux niveaux avec un compartiment de rangement fermé et deux compartiments de rangement ouvertsDossiers des sièges arrière rabattables selon un rapport de 40/20/40Filet à bagages sur le dossier des sièges avantFilets latéraux dans le coffreGarniture décorative sur le tableau de bord passager au motif étoile Mercedes, non éclairéePare-soleil avec miroirs de courtoisie éclairésPorte-gobelet double dans la console centraleSeuils de porte avec inscription MB, non éclairésTapis de coffre noir réversibleTapis de sol en veloursVolant sport multifonctions en cuirCONFORT ET FONCTIONNALITESCaméra de reculCaméra vidéo et selfieClimatisation automatique ThermaticFermeture confort du couvercle de coffreFonction de démarrage Keyless GoPack Rétroviseurs :- Rétroviseurs extérieurs rabattables et déployables électriquement, chauffant- Rétroviseur intérieur à commutation jour/nuit automatiqueReconnaissance facialeSièges réglables manuellementSièges avant chauffantsSoutien lombaire à 4 réglages électriqueINFODIVERTISSEMENT ET CONNECTIVITEAffichage de l'intervalle d'entretien AssystConnexion Bluetooth pour téléphone portableÉcran média de 14 pouces avec saisie tactile et interface utilisateur Zero-LayerInstrumentation digitale avec écran conducteur 10,25 poucesModule de communication (5G) pour l'utilisation des services connectésPack USB Plus :- 2 prises USB-C dans le vide-poches sous l'accoudoir de la console centrale- 2 prises USB-C pour l'arrière sur l'accoudoir centralPré-installation pour les services connectésPrise 12 V pour le passager avantRéception radio numérique DABService connecté : Navigation MBUX PremiumService connecté : Live Traffic Information MBUXSECURITE ET DYNAMISMEABS (antiblocage de roues), ASR (antipatinage), BAS (freinage d'urgence assisté)Affichage de l'état des ceintures arrière (bouclées/non bouclées) sur le combiné d'instrumentsAirbag genoux pour le conducteurAirbag centralAirbags frontaux pour le conducteur et le passager avantAirbags latéraux à l'arrièreAirbags latéraux conducteur et passager avant (airbags combinés thorax et bassin)Assistant d'angle mortAssistant d'angle mort plusAssistant de franchissement de ligne actifAssistant de manœuvreAvertissement de niveau de liquide pour les fluides de fonctionnementAvertisseur de sortieAvertisseur sonore pour les piétonsCapot actif pour la protection des piétonsDésactivation automatique de l'airbag passager avantFixations iSize pour siège-enfant avec sangle Top Tether aux places extérieures arrièreFonction d'Arrêt d'urgenceFonction directionnelle pour les manœuvres d'évitementFreinage d'urgence assisté actif (alerte visuelle et sonore en cas de risque de collision et freinage d'urgence autonome dans certaines conditions)Gilet de sécurité pour conducteurKit anti-crevaison TirefitLimiteur de vitesse variableNotice d'utilisation en FrançaisPneus étéPompe à chaleur multi-sourcesProjecteurs LED hautes performances avec assistant feux de routeRappel passif de présence de personnesSélection du mode de conduite Dynamic SelectService connecté : assistant de régulation de distance Distronic- Service connecté : fonction de limitation de vitesse- Service connecté : fonction de redémarrage- Service connecté : adaptation de la vitesse basée sur un itinéraireService connecté : assistant de signalisation routière Système d'appel d'urgence Mercedes-BenzSystème de contrôle de la pression des pneusTrain de roulement confortTransmission à deux rapportsRECHARGECâble de charge jusqu'à 22 kW pour Wallbox et borne de recharge publique, 5 m (type 2, courant triphasé, 32 A)Chargeur courant alternatif (AC) intégré jusqu'à 11 kWService connecté : MB.CHARGE Public avec « Charge & Pay »Système de charge pour bornes à courant continu (DC) 800V uniquement(en plus de STANDARD)INTERIEURGarnitures de siège Artico/tissu Sortland noirInserts décoratifs façon anodisé anthraciteSièges confortTapis de sol en veloursVolant sport multifonction en cuirEXTERIEURHabillages de bas de caisse en finition noir brillantJantes légères de 43,2 cm (17 pouces) avec enjoliveurs entièrement recouvrantsJupe arrière finition noir brillant avec baguette décorative en chromeJupe avant avec insert décoratif chroméINFODIVERTISSEMENT ET CONNECTIVITÉCONFORT ET FONCTIONNALITÉS(en plus de STANDARD)INTERIEURBuses de ventilation en argentGarnitures de siège Artico/microfibre Microcut noir avec surpiqûres contrastées rougesInserts décoratifs en aluminium clair façon carbonePédalier sport AMG en acier inoxydable brossé avec picots en caoutchouc noirSièges sportTapis de sol AMGVolant sport multifonctions en cuir NappaEXTERIEUREclairage de proximité avec projection du logo Mercedes-BenzHabillages de bas de caisse AMG en noir brillant avec inserts en chromeJantes alliage AMG 45,7 cm (18 pouces) à 5 branches gris tantale/naturel brillantJupe arrière AMG avec application façon diffuseur en noir brillant avec baguette décorative en chromeJupe avant AMG avec splitter avant chroméKit Carrosserie AMGPoignées de porte affleurantesINFODIVERTISSEMENT ET CONNECTIVITÉSystème de charge sans fil pour appareils mobiles à l'avantCONFORT ET FONCTIONNALITÉSEclairage d'ambianceKeyless-GoAccoudoir à l'arrière(en plus de STANDARD)INTERIEURGarnitures de siège Artico/tissu Sortland noirInserts décoratifs façon anodisé anthraciteSièges confortTapis de sol en veloursVolant sport multifonction en cuirEXTERIEURHabillages de bas de caisse en finition noir brillantJantes légères de 43,2 cm (17 pouces) avec enjoliveurs entièrement recouvrantsJupe arrière finition noir brillant avec baguette décorative en chromeJupe avant avec insert décoratif chroméPeinture métalliséePoignées de porte affleurantesINFODIVERTISSEMENT ET CONNECTIVITÉSystème de charge sans fil pour appareils mobiles à l'avantService connecté : Intégration pour smartphone MBUXCONFORT ET FONCTIONNALITÉSPack MémoireEclairage d'ambianceKeyless-GoAccoudoir à l'arrièreBUSINESS EDITION EXECUTIVE (en plus de STANDARD)INTERIEURBuses de ventilation en argentGarnitures de siège Artico/microfibre Microcut noir avec surpiqûres contrastées rougesInserts décoratifs en aluminium clair façon carbonePédalier sport AMG en acier inoxydable brossé avec picots en caoutchouc noirSièges sportTapis de sol AMGVolant sport multifonctions en cuir NappaEXTERIEUREclairage de proximité avec projection du logo Mercedes-BenzHabillages de bas de caisse AMG en noir brillant avec inserts en chromeJantes alliage AMG 45,7 cm (18 pouces) à 5 branches gris tantale/naturel brillantJupe arrière AMG avec application façon diffuseur en noir brillant avec baguette décorative en chromeJupe avant AMG avec splitter avant chroméPack Sport Black (Baguettes de ligne de ceinture et entourages de vitres noir brillant; Boîtiers de rétroviseurs extérieurs peints en noir brillant ; Vitrage latéral arrière et arrière athermique teinté foncé ; Jupes avant et arrière avec éléments de design en noir brillant)Peinture métalliséeProjecteurs Multibeam LEDPoignées de porte affleurantesINFODIVERTISSEMENT ET CONNECTIVITÉService connecté : Intégration pour smartphone MBUXSystème de charge sans fil pour appareils mobiles à l'avantCONFORT ET FONCTIONNALITÉSPack MémoireEclairage d'ambianceKeyless-GoAccoudoir à l'arrière(en plus de (en plus de STANDARD)INTERIEURGarnitures de siège Artico/tissu Sortland noirInserts décoratifs façon anodisé anthraciteSièges confortTapis de sol en veloursVolant sport multifonction en cuirEXTERIEURHabillages de bas de caisse en finition noir brillantJantes alliage 45,7 cm (18 pouces) à 5 doubles branchesJupe arrière finition noir brillant avec baguette décorative en chromeJupe avant avec insert décoratif chroméPack Sport Black (Baguettes de ligne de ceinture et entourages de vitres noir brillant; Boîtiers de rétroviseurs extérieurs peints en noir brillant ; Vitrage latéral arrière et arrière athermique teinté foncé ; Jupes avant et arrière avec éléments de design en noir brillant)Peinture métalliséeProjecteurs Multibeam LEDPoignées de porte affleurantesINFODIVERTISSEMENT ET CONNECTIVITÉSystème de charge sans fil pour appareils mobiles à l'avantCONFORT ET FONCTIONNALITÉSPack MémoireEclairage d'ambianceKeyless-GoAccoudoir à l'arrière