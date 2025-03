Le quadricycle électrique Mobilize Duo affiche 161 km d'autonomie

Learrive dans le réseau Renault . Disponible avec ou sans permis, le Duo est pensé pour les villes où les services de transport public sont limités.Avec ses larges surfaces vitrées, les portes en élytre et une allure futuriste, le design du quadricycle Duo ne passe pas inaperçu.Les portes en élytre garantissent une entrée et une sortie toujours du bon côté du véhicule , et sans gêner les autres utilisateurs de la route.Le Duo offre deux sièges. Taillé pour les villes, le Duo est le seul quadricycle équipé d'un airbag conducteur de série.Le(2,43 m x 1,3 m) permet de se faufiler dans les rues les plus étroites, tandis que sa compacité facilite le stationnement dans les espaces réduits.Le Duo offre une expérience de conduite différente avec un conducteur en position centrale.Le tableau de bord est inspiré des "boombox". Les commandes sont épurées à l'extrême : l'écran central est remplacé par le smartphone du conducteur via Bluetooth ou USB-C. La musique se diffuse par un transducteur, transformant la planche de bord en un haut-parleur.Le Mobilize Duo affiche une. La recharge s'effectue sur une simple prise domestique 220 V.Le Duo 45 Neo, accessible à partir de 14 ans avec un permis AM, est limité à 45 km/h. Le Duo 45 Neo vise les déplacements quotidiens, surtout dans les zones mal desservies par les transports publics.Le Duo 80 Evo nécessite un permis de conduire et peut atteindre une vitesse de 80 km/h. Il offre un kit Bluetooth et. Il représente une alternative compacte pour un second véhicule pour le foyer.Le Duo intègre plus de 40% de matériaux recyclés et est recyclables à 95%.Le Duo de Mobilize se décline en cinq couleurs : orange iconic, vert exotic, gris galactic, bleu cosmic et violet chic.Le Duo est éligible au dispositif CEE (certificats d'économies d'énergie). Les particuliers bénéficient d'une prime de 240 € à l' achat d'un Duo 45 Neo et de 460 € pour un Duo Evo. Ces primes sont directement déductibles du prix d'achat, le réseau Renault prenant entièrement en charge les démarches liées aux CEE pour les clientsLeest disponible à l'achat à partir de, prime de 240 euros du dispositif cee non déduite.Ledébute à(prime de 460 euros du dispositif CEE non déduite).Lancée en 2021, la marque Mobilize est la marque du groupe Renault dédiée aux nouvelles mobilités.Photo Mobilize Duo 80 Copyright Laurent Villaron date de fin des droits : 2030-11-06