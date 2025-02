La Skoda Enyaq électrique adopte le langage de conception Modern Solid

Laélectrique restylée se convertit aude Skoda Le SUV Enyaq bénéficie également d'une autonomie accrue jusqu'à 586 kilomètres (version propulsion), grâce à un aérodynamisme optimisé.En outre, l'Enyaq intègre des systèmes d'assistance plus avancés.L'Enyaq restylé est doté d'un équipement de série plus complet, comprenant des sièges avant et un volant chauffants, le Kessy Advanced avec les fonctions « Open On Approach et Walk Away Locking » ouverture/fermeture à l'approche/éloignement, la climatisation automatique Climatronic 3 zones, le Side Assist, le « Predictive Adaptive Cruise Control » (pACC), régulateur de vitesse adaptatif et prédictif et le Traffic Jam Assist, l'assistant de conduite en embouteillage. Le « Remote Park Assist », le système d'aide au stationnement à distance et le « Remote Trained Parking", mémorisation du stationnement font aussi partie de la dotation standard.L'Enyaq est proposé en France avec la batterie 77 kWh et une motorisation de 286 ch en propulsion, tandis que l'Enyaq 85x est équipé d'un moteur supplémentaire à l'avant lui permettant de proposer une transmission intégrale.Lancée en 2020, la Skoda Enyaq fait partie des véhicules électriques les plus vendus sur de nombreux marchés européens. À la fin de 2024, le SUV électrique, ainsi que sa version Coupé introduite en 2021, ont été livrés à plus de 250 000 exemplaires. Avec plus de 75 000 unités vendues dans le monde en 2024, l'Enyaq, le modèle électrique Skoda s'est hissé au quatrième rang des véhicules électriques en Europe.Le modèle Enyaq adopte désormais le langage de conception Modern Solid de Skoda. Caractérisant l'avant de l'Enyaq, la Tech-Deck Face noire glossy dissimule les radars avant et la caméra frontale. Le modèle Skoda affiche une calandre illuminée, la Crystal Face 2.0. Deux blocs optiques LED dans les modules inférieurs offrent une interprétation horizontale du visage nocturne à quatre yeux. Les 36 segments lumineux du module matriciel à double rangée offrent une capacité de masquage élevée pour les véhicules venant en sens inverse.Les phares de base utilisent des LED pour toutes les fonctions d'éclairage.Les phares full Matrix LED ajoutent une animation Coming Home/Leaving Home intégrant la calandre lumineuse.Les feux arrière reprennent la forme classique en C et se déclinent en deux versions, toutes deux dotées de la technologie LED. La version supérieure ajoute des clignotants dynamiques et intègre les feux dans l'animation Coming Home/Leaving Home, offrant un choix de deux animations pour les feux à LED avec clignotants défilants.Le SUV Enyaq est long de 4 658 mm, large de 1 879 mm et haut de 1 622 mm. L'empattement atteint 2 766 mm.Plusieurs caractéristiques contribuent à améliorer l'aérodynamisme de l'Enyaq, comme l'avant marqué par une Tech-Deck Face plus fine avec une transition optimisée vers le capot, des flux d'air optimisés, un espace réduit entre le radiateur et le pare-chocs avant et des roues plus aérodynamiques.L'Enyaq est désormais capable d'atteindre un coefficient de traînée de 0,245, contre 0,264 pour le modèle précédent.L'intérieur se distingue par un design intemporel. Il offre beaucoup d'espace pour les passagers ainsi qu'une capacité généreuse pour les bagages (de 585 à 1 710 litres).Le Digital Cockpit de 5 pouces et l'écran central d'info-divertissement de 13 pouces sont de série.Un affichage tête haute avec réalité augmentée est disponible en option dans le pack Advanced.L'équipement de série comprend désormais le système Kessy Advanced avec ouverture à l'approche et verrouillage Walk Away, ainsi que les sièges avant et un volant chauffants, le système Climatronic à 3 zones et la préparation à l'attelage.La dernière version de l'application MySkoda permet d'accéder à plus de 800 000 points de charge à travers l'Europe.L'intégration de Plug & Charge simplifie la recharge dans les stations compatibles en éliminant le besoin de badger une carte RFID ou avec l'une des nombreuses applications de recharge.Les services Skoda Connect incluent le verrouillage et le déverrouillage automatique, permettant aux utilisateurs de sécuriser ou d'accéder à distance à leur véhicule via l'application. La maintenance prédictive, utilise les données de conduite et le rapport de santé du véhicule pour identifier les problèmes potentiels avant qu'ils ne surviennent. Ce service surveille la batterie haute tension, la batterie 12 V, l'usure des plaquettes de frein et le système de climatisation.L'Enyaq est disponible avec une batterie d'une capacité nette de 77 kWh et une motorisation de 286 ch uniquement. Cette version Enyaq 85 dispose d'un moteur électrique en propulsion. Elle est équipée d'une batterie lithium-ion composée de douze modules et d'une capacité brute de 82 kWh. Le moteur offre 286 ch et un couple maximal de 545 Nm.L'Enyaq 85x est également équipé de cette batterie de 82 kWh de capacité brute mais comprend un second moteur électrique asynchrone sur l'essieu avant, permettant de proposer une transmission intégrale. Le système ajuste en permanence la puissance transmise aux roues avant, réduisant la consommation d'énergie tout en améliorant la stabilité directionnelle.Les deux versions atteignent une vitesse maximale de 180 km/h sur circuit avec une accélération de zéro à 100 km/h en 6,7 secondes.(données WLTP)85: 581 kilomètres85x: 544 kilomètresLes deux versions se rechargent jusqu'à 11 kW dans les stations de recharge en courant alternatif (AC).Les deux versions de la Skoda Enyaq supportent des taux de charge supérieurs à 100 kW : de 135 kW sur l'Enyaq 85 à 175 kW pour la version 85x. Une recharge de 10 à 80 % est possible en 28 minutes dans les stations de charge rapide (CCS) .L'assistance au stationnement à distance permet à la Skoda Enyaq d'entrer ou de sortir automatiquement des places de stationnement parallèles et perpendiculaires pendant que le propriétaire le contrôle via l'application MySkoda sur son smartphone. Grâce à la technologie Bluetooth, le système fonctionne lorsque le propriétaire se tient à proximité du véhicule tout en tenant la clé. Après avoir sélectionné le type de manœuvre, Enyaq gère de manière autonome la direction, le freinage et le mouvement.Le système de stationnement assisté à distance permet à la voiture d'apprendre jusqu'à cinq emplacements de stationnement spécifiques. Une fois qu'un espace sauvegardé est reconnu, l'Enyaq peut s'y rendre automatiquement, en couvrant des distances allant jusqu'à 50 mètres. Cette fonction est contrôlée via l'application MySkoda.Le Kessy Advanced permet de verrouiller et de déverrouiller l'Enyaq à distance via l'appli MySkoda. Cela offre un confort supplémentaire avec la fonction « Open On Approach », qui déverrouille les portes et le hayon lorsque le détenteur de la clé s'approche à moins de 1,5 mètre de la voiture. La fonction Walk Away Locking verrouille automatiquement le véhicule lorsque le détenteur de la clé s'approche à plus de 2,5 mètres.Le système Side Assist intègre l'alerte de trafic arrière et l'assistant de sortie de stationnement, le régulateur de vitesse adaptatif et prédictif (pACC), qui utilise également la reconnaissance des panneaux de signalisation, et l'assistance en embouteillage viennent s'ajouter à la longue liste des systèmes d'assistance de série. Chaque Enyaq est également équipé du système Front Assist, qui comprend la protection prédictive des cyclistes, la protection prédictive des piétons, l'aide à la prévention des collisions et l'aide au changement de direction. L'assistance au maintien de la trajectoire (de base), l'assistance latérale, y compris l'alerte de trafic arrière et l'alerte de sortie, l'assistance à l'attention et à la somnolence et l'assistance à la protection de l'équipage sont également toujours incluses de série.L'assistance adaptative au maintien de la trajectoire fait partie de l'option Travel Assist. L'Enyaq télécharge en permanence des cartes détaillées de son environnement , créées par les véhicules qui ont précédemment traversé la zone. Ces données, protégées par une anonymisation en deux phases, augmentent l'efficacité et l'adaptabilité du système dans différentes situations de conduite. Le système Travel Assist comprend également le régulateur de vitesse adaptatif, ainsi que l'assistance en cas d'embouteillage et l'assistance en cas d'urgence.Quatre finitions sont au programme: Element, Clever, Plus et Sportline.La finition Element intègre l'adaptateur de vitesse adaptatif ACC, l'accès mains libres Keyless, la détection d'angle mort Side Assist ou encore le système Smartlink sans fil (Android Auto et Apple Carplay).La Skoda Enyaq démarre à partir de 46 270 euros (85 Element). Soit un prix de vente éligible au bonus écologique 2025 de 2 000 euros.85 Element: 46 270 €85 Clever: 47 860 €85 Plus: 50 170 €85 Sportline: 50 820 €85X Element: 49 130 €85X Clever: 50 720 €85X Plus: 53 030 €85X Sportline: 53 680 €Principaux équipements de sérieConfort et agrément- Accoudoir central avant et arrière- Feux arrière LED- Phares avant LED- Préparation attelage- Prise 12V dans le coffre- Climatisation automatique tri-zones Climatronic- Driving Mode Select : sélection du mode de conduite- Kessy Advanced avec alarme : système d'accès, de démarrage et arrêt du moteur sans clé avec fonction Walk Away Locking- Puissance de recharge maximale du chargeur embarqué pour prise Type 2 [AC] : 11 kW- Rétroviseurs extérieurs rabattables et réglables électriquement, electrochromatique côté conducteur, dégivrants indépendamment, convexes et avec rappel de clignotants- Sièges avant chauffants, réglables séparément- Volant 2 branches en cuir multifonctions chauffantMultimédia- 2 prises USB-C 15W à l'avant (recharge et transfert de données)- 8 haut-parleurs- Commande vocale- DAB (Digital Audio Broadcasting) - Radio numérique- Digital Cockpit 5,3 pouces : compteurs digitaux personnalisables- Ecran d'info-divertissement 13 pouces avec Smartlink sans fil (compatible Android Auto et Apple Carplay)- Remote access (service à distance) et Infotainment Online 3 ans- Système de navigation- Système de téléphonie BluetoothLigne et design- Design intérieur Loft : sellerie tissu gris, matériau synthétique noir et surpiqûres grises- Détails intérieur en Unique dark chrome (rendu alu mat) : buses de ventilation, poignées de portes, lettrage sur le volant- Entourage des vitres Unique dark chrome (rendu alu mat)- Face avant “Tech-Deck”- Insert décoratif effet alu brossé sur planche de bord / contreportes. Habillage tissu gris sur planche de bord / contreportes- Jantes en alliage 19 pouces argent- Lettrage avant et arrière Unique Dark Chrome (rendu alu mat)- Pare-chocs avant/arrière couleur carrosserie avec inserts Unique Dark Chrome (rendu alu mat)Sécurité et conduite- Alarme antivol - protection volumétrique de l'habitacle et anti-remorquage- Caméra de recul- Crew protect Assist (système pro-actif de protection des passagers avant et arrière)- Détecteur de fatigue- Front Assist (système de sécurité anti-collision)- Lane Assist (système d'aide au maintien dans la voie)- Radars de stationnement avant et arrière- Régulateur de vitesse adaptatif/prédictif ACC (actif jusqu'à 210 km/h - incluant la fonction limiteur de vitesse prédictif)- Side Assist (détecteurs d'angle mort)- Traffic Sign Recognition : système de reconnaissance des panneaux de signalisationPrincipaux équipements additionnels par rapport à ElementConfort et agrément- Hayon de coffre électrique incluant ouverture mains libres (Virtual Pedal)- Mesures de réduction du bruitLigne et design- Vitres et lunette arrière surteintées avec vitres avant acoustiquesMultimédia- 2 prises USB-C 45W à l'avant (recharge et transfert de données) et 2 prises USB-C 45W à l'arrière (recharge uniquement)- Dispositif Phonebox : recharge par induction réfrigérée pour 2 téléphones délivrant une puissance de 15W par téléphoneSécurité et conduite- Emergency Assist (inclus avec le Travel Assist) : réduit le risque d'accident, en cas de malaise du conducteur- Lane Assist plus (Travel Assist) : maintien du véhicule au centre de la voie, assistant de ronds-points et virages dangereux- Sécurité enfant aux portes arrière (électrique)- Traffic Jam Assist (inclus avec le Travel Assist) : assistant de conduite dans les embouteillagesPrincipaux équipements additionnels par rapport à CLEVERConfort et agrément- Pare-soleil pour vitres arrière intégrés dans les portières- Siège conducteur réglable électriquement avec fonction mémoire, soutien lombaire électrique et fonction massante- Siège passager réglable en hauteur manuellement et soutien lombaire électriqueLigne et design- Jantes en alliage 19 pouces anthraciteSécurité et conduite- Airbag central avant entre les 2 sièges, airbags latéraux (thorax) dans les sièges avant et arrière, airbags rideaux (tête) avant et arrière- Feux arrière LED avec clignotants à défilement- Phares avant Full Matrix LED avec système d'éclairage auto-adaptatif AFS, feux antibrouillard avec fonction Corner lights, welcome effect- Rétroviseurs extérieurs avec fonction mémoire, rabattables et réglables électriquement, électrochromatique côté conducteur, dégivrants indépendamment, convexes et avec rappel de clignotants, et logo d'accueil Škoda projeté sous les portes avantPrincipaux équipements additionnels par rapport à PLUSConfort et agrément- Direction dynamique progressive- Palettes au volant pour sélection du freinage régénératifLigne et design- Badge Sportline sur le hayon de coffre- Ciel de pavillon noir- Coques de rétroviseurs extérieurs noir glossy- Design intérieur Sportline : sellerie tissu suédine noir perforé, matériau synthétique noir et surpiqûres grises et noires- Eclairage d'ambiance intérieur personnalisable (tableau de bord, contre portes av/ar et éclairages aux pieds avant/arrière)- Entourage des vitres noir glossy- Insert décoratif effet carbone sur planche de bord / contreportes. Habillage matériau synthétique noir sur planche de bord / contreportes- Jantes en alliage 20 pouces noires- Lettrage avant et arrière noir glossy- Pare-chocs avant/arrière couleur carrosserie spécifique Sportline- Pédalier look aluminium- Sièges sport confort à l'avant- Volant 3 branches sport en cuir multifonctions chauffant avec palettes, détection des mainsSécurité et conduite- Appuie-tête avant intégrés dans les sièges sport, non réglables- Suspensions sport avant et arrière