Le SUV compact électrique chinois Byd Atto 2 est le SUV Byd le plus accessible

Leest le SUV Byd le plus accessible à ce jour en Europe.Reposant sur la constructionet sur lade Byd, le SUV Atto 2 est doté de lade Byd.Le SUV compact de Byd offre la hauteur de caisse surélevée d'un SUV dans un format abordable, adapté aux rues urbaines et aux possibilités de stationnement.Le SUV électrique Byd Atto 2 démarre à partir deL'Atto 2 mesure 4 310 mm de long, 1 830 mm de large et 1 675 mm de haut. L'empattement relativement long de 2 620 mm a été conçu pour augmenter l' espace dans l'habitacle et garantir des porte-à-faux avant et arrière courts.L'avant du véhicule présente des phares Full LED intégrés et des feux diurnes minces, qui s'associent à la garniture brillante de la calandre pour donner à l'Atto 2 une présence visuelle distinctive. Le pare-chocs avant présente des angles aigus et des entrées d'air verticales aux bords extérieurs.Les flancs de l'Atto 2 sont dotés d'un habillage plus bas, interrompu par des points saillants, qui contribue à accentuer la hauteur de la voiture . La ligne de toit « flottante » est ponctuée par un élément distinctif de la couleur de la carrosserie qui rejoint la vitre au niveau du montant arrière.À l'arrière, un becquet de toit surmonte une barre lumineuse sur toute la largeur qui rejoint des feux arrière en forme de nœud chinois qui ressemblent au chiffre 8 et à un anneau d'infini Mobius, symbole d'une chance infinie.Un pare-chocs arrière convexe et d'autres éléments brillants sur l'habillage inférieur complètent l'allure de l'Atto 2.L'Atto 2 est disponible dans les couleurs Climbing Grey (de série), Hiking Green, Skiing White et Cosmos Black.Toutes les versions de l'Atto 2 sont montées sur des jantes en alliage de 17 pouces.Le design de l'avant de l'habitacle s'inspire de l'extérieur, avec une planche de bord aux lignes simples et épurées.L'habitacle présente des surfaces matelassées dans toutes les zones clés et des poignées intégrées dans les portes avant et arrière, ainsi que dans la partie inférieure de la console centrale.Le sélecteur de conduite a un aspect de diamant taillé, tandis que la zone qui l'entoure comprend des touches pour certaines fonctions clés, telles que le désembuage du pare-brise, ainsi qu'un bouton de volume pour le système audio et un commutateur qui permet de passer d'un mode de conduite à l'autre.L'Atto 2 permet d'accéder au véhicule de différentes manières: en utilisant soit la clé normale, soit, grâce à la technologie NFC, une carte-clé fine, un smartphone ou un dispositif à porter sur soi.L'accès à distance par smartphone, via l'application Byd, permet d'utiliser plusieurs fonctions du véhicule, notamment le pré-conditionnement de l'habitacle et l'activation des sièges chauffants.La console centrale contient deux porte-gobelets et un accoudoir intégré avec des espaces de rangement.L'ambiance de l'habitacle est rehaussée par un toit panoramique en verre, qui laisse entrer la lumière naturelle.La e-Platform 3.0 de Byd présente un plancher entièrement plat, de sorte que les sièges arrière restent suffisamment pratiques pour une utilisation familiale.Les deux sièges avant sont réglables électriquement et le plus élevé des deux niveaux de finition apporte le chauffage à ces sièges et au volant.Toutes les versions de l'Atto 2 sont équipées d'un tableau de bord numérique de 8,8 pouces.La taille de l'écran d'info-divertissement est de 10,1 pouces pour la version Active et 12,8 pouces pour la finition Boost.Le logiciel embarqué prend en charge des applications telles que Spotify, YouTube, Zoom et Amazon Music. Il est également capable de recevoir des mises à jour par voie hertzienne (OTA).Le système inclut la connectivité sans fil pour Android Auto et Apple CarPlay.L'édition Boost de l'Atto 2 dispose d'un socle de recharge sans fil de 15 W dans la console centrale.L'Atto 2 est doté d'un système de commande vocale accessible par la phrase « Hi Byd ». Il permet théoriquement d'activer plusieurs fonctions, telles que l'interaction avec le chauffage et la ventilation, ou l'ouverture et la fermeture des vitres électriques. Dans la pratique, nous ne sommes pas parvenus à le faire fonctionner.Le système d'info-divertissement de la voiture est doté d'une fonction karaoké. Le système prend en charge plusieurs langues et fonctionne via les haut-parleurs de la voiture, tout en affichant les paroles appropriées sur l'écran du système d'info-divertissement.Le coffre propose un volume de 400 litres qui peut être porté à 1 340 litres lorsque la banquette arrière rabattable en deux parties est abaissée.L'Atto 2 exploite le potentiel de la plate-forme électronique 3.0 qui est au cœur de tous les véhicules purement électriques de Byd.Elle utilise la construction Cell-to-Body (CTB). Ce procédé permet d'intégrer complètement la batterie dans le châssis du véhicule, le couvercle supérieur de la batterie faisant office de plancher pour l'habitacle. L'installation Cell-to-Body (CTB) permet d'atteindre des niveaux élevés de rigidité de la carrosserie.La voiture est équipée d'une batterie à lames de Byd. La batterie Blade est conçue pour offrir une sécurité, une durabilité et des performances de premier ordre. Cette technologie est également peu encombrante, les cellules étant installées directement au lieu d'être montées en plusieurs modules. Il est ainsi possible de loger plus de cellules dans le même espace qu'avec une batterie conventionnelle.La batterie Blade utilise le Lithium Fer Phosphate (LFP) comme matériau de cathode.Le Lithium Fer Phosphate (LFP) présente des niveaux de sécurité et de durabilité plus élevés que les batteries lithium-ion conventionnelles, tout en étant exempt de cobalt et de nickel.Les batteries Lithium Fer Phosphate (LFP) sont plus résistantes aux températures extrêmes, moins sensibles aux fluctuations de température et peuvent supporter un plus grand nombre de cycles de charge et de décharge sans pratiquement perdre de capacité, ce qui les rend particulièrement durables.La structure de la batterie Blade dépasse les exigences du test de pénétration des clous, une méthode rigoureuse d'évaluation de l'emballement thermique de la batterie qui simule les conséquences d'un grave accident de la route.L'Atto 2 sera proposée d'ici la fin de l'année 2025 avec un choix de deux tailles de batteries. Au lancement, l'édition standard aura une capacité nominale de 45,1 kWh, offrant une autonomie WLTP (combinée) de 312 kilomètres. Une version de l'Atto 2 dotée d'une plus grande batterie offrira une autonomie WLTP d'environ 420 kilomètres.L'Atto 2 dispose d'une pompe à chaleur de série. A elle seule, elle permet une augmentation de l'autonomie l'hiver de 10 à 20 %.L'Atto 2 est doté d'un chargeur CC de 65 kW qui permet de restaurer la batterie de 10 % à 80 % de sa capacité en 37 minutes, et de 30 % à 80 % de sa capacité en 28 minutes.Un chargeur triphasé à courant alternatif de 11 kW est de série. Il peut faire passer l'état de charge de la batterie de complètement vide à 100 % en cinq heures et demie.L'Atto 2 dispose de la fonction Vehicle-to-Load (V2L). Fonctionnant jusqu'à 3,3 kW, une prise externe supplémentaire permet aux utilisateurs d'alimenter une variété d'appareils, de la machine à café à l'aspirateur.La batterie de 45,1 kWh est couplée à un moteur électrique, monté à l'avant, qui développe une puissance de 130 kW (177 ch) et 290 Nm de couple.Le SUV urbain électrique Atto 2 de 1 570 kg passe de 0 à 100 km/h en 7,9 secondes et atteint une vitesse de pointe de 160 km/h.Toutes les versions de l'Atto 2 sont équipées de freins à disques ventilés à l'avant et de freins à disques pleins à l'arrière.La e-Platforme 3.0 de Byd permet une configuration dynamique pour une utilisation urbaine.La configuration de la suspension (jambes de force MacPherson à l'avant et poutre de torsion à l'arrière) offre un mélange de d'agilité et de confort.Le rayon de braquage de 5,25 mètres est adapté aux rues urbaines.Le SUV Atto 2 dispose d'une large gamme de systèmes d'aide à la conduite, notamment le système de surveillance du conducteur (DMS), le régulateur de vitesse adaptatif et intelligent (ACC/ICC), le système intelligent de contrôle des limitations de vitesse, l'assistant de maintien de la voie, l'assistant de changement de voie (LCA), la détection des angles morts (BSD), une alerte d'ouverture de porte (DOW), la reconnaissance des panneaux de signalisation (TSR), le freinage d'urgence automatique (AEB), un système antipatinage, un contrôle de la vitesse en descente, une alerte de collision avant et arrière (FCW, RCW) et une alerte de trafic transversal arrière (RCTA) avec frein de trafic transversal arrière (RTCB).L'Atto 2 est doté d'une multitude d' équipements de série. La gamme comprend deux niveaux de finition qui partagent les mêmes spécifications de moteur et de batterie.Le modèle d'entrée de gamme, Atto 2 Active, dispose de jantes en alliage de 17 pouces, de phares à LED, de feux arrière à LED, de feux de jour à LED, d'un toit panoramique avec pare-soleil réglable électriquement, d'un contrôle intelligent des feux de route, d'un accès NFC par clé, carte-clé, ou smartphone, de capteurs de stationnement arrière, d'une caméra de recul, d'un système d'info-divertissement à écran tactile rotatif de 10,1 pouces, d'une climatisation, d'une sellerie en cuir végétalien et de la fonctionnalité V2L (Vehicle-to-Load).La finition Boost ajoute le chauffage des sièges avant et du volant, l'éclairage d'ambiance de l'habitacle, des rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement, des capteurs de stationnement avant et d'une caméra à 360 degrés. L'Atto 2 Boost dispose d'un écran d'infodivertissement de 12,8 pouces, d'un socle de recharge sans fil pour smartphone de 15 W et d'un système audio avec huit haut-parleurs.ExtérieurPeinture métalliséePhares à LED allumage/extinction automatiqueFeux de jour à LEDÉclairage d'accompagnement (fonction d'allumage anticipé et d'extinction différée des phares)Commande intelligente de feux de route (IHBC)Feux arrière à LEDToit panoramique avec pare-soleil à réglage électriqueBarres de toit en aluminiumJantes en alliage 17 poucesRétroviseurs extérieurs réglables électriquement rabattables manuellement chauffantsCapteur de pluieHabitacleVolant multifonction similicuir veganSellerie cuir veganSiège conducteur réglable électriquement 6 directionsSiège passager avant réglable électriquement 4 directionsSièges arrière rabattables séparément, 40/60Éclairage de coffreÉclairage de console centraleLampes de lecture avant à LEDLampes de lecture latérales arrière à LEDVitre côté conducteur, à impulsion et avec fonction anti-pincementPare-soleil avant avec éclairage du miroirSortie électrique 12 VFiltre PM2.5Communications et divertissement à bordTableau de bord tout LCD 8,8 pouces TFTÉcran tactile rotatif électrique 10,1 poucesDAB et FMSystème audio 6 haut-parleursNavigationCommande vocale intelligente - "Hi, Byd"Connectivité 4G embarquéeService Cloud - Appli BydPorts USB avant, 1 x 60 W type C, 7 x 7,5 W type APorts USB arrière, 1 x 18 W type A, 1 x 18 W type CAndroid Auto et Apple CarPlaySécuritéAirbag conducteurAirbag passager avantAirbag latéral avantAirbags rideauxCeintures de sécurité avec prétensionneur et limiteur de forceIsofix sièges arrière externesSystème de surveillance de la pression de pneu (TPMS)Verrouillage de sécurité enfant mécaniqueAppel d'urgenceAide à la conduite Radars de stationnement arrièreCaméra arrièreSystème de surveillance du conducteur (DMS)Régulateur de vitesse adaptatif (ACC) et régulateur de vitesse intelligent (ICC)Contrôle de limite de vitesse intelligent (ISLC)Assistance à la sortie de voie (LDA)Aide d'urgence au maintien dans la voie (ELKA)Détection d'angle mort (BSD)Avertissement d'ouverture de porte (DOW)Reconnaissance des panneaux de signalisation (TSR)Freinage d'urgence automatique (AEB)Frein assisté intelligent (IPB)Système de freinage antiblocage (ABS)Frein assisté électrique (EPB)Distribution électronique de la force de freinage (EBD)Système antipatinage (TCS)Arrêt confort (CST)Contrôle de descente en pente (HDC)Maintien automatique (AVH)Programme électronique de stabilité (ESP)Avertissement de collision avant (FCW)Avertissement de collision arrière (RCW)Alerte de trafic transversal arrière (RCTA) et freinage en cas de trafic transversal arrière (RCTB)Commodité et efficacitéFonction Véhicule à chargement (V2L)Modes de conduite : Eco, Normal, Sport, Neige2 x clé intelligente et 1 x clé NFC et clé NFC pour smartphoneAccès et démarrage sans cléPompe à chaleurChargeur embarqué (OBC) 11 kWExtérieurRétroviseurs extérieurs, réglables électriquement, rabattables électriquement, chauffantsHabitacleVolant chauffantSiège conducteur chauffantSiège passager avant chauffantÉclairage d'ambiance monochrome4 x lève-vitre à impulsion, fonction anti-pincementTablette de coffreCommunications et divertissement à bordÉcran tactile rotatif électrique 12,1 poucesSystème audio 8 haut-parleursCharge sans fil de smartphone 15 WSécuritéAide à la conduiteRadars de stationnement avantCaméra de vue à 360°Commodité et efficacité