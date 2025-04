Le SUV électrique Volvo EX30 Cross Country est destiné aux terrains accidentés

La versionduest conçue pour circuler sur les terrains accidentés.La Suède, berceau de Volvo , est renommée pour ses lacs aux eaux profondes, ses forêts qui s'étendent à l'infini, ses chaînes de montages ainsi que ses hivers parmi les plus rudes de la planète.Le Volvo EX30 Cross Country est destiné aux conducteurs qui veulent explorer la nature sous des températures négatives avec leur petit SUV électrique.Volvo a repris la recette du EX30, en y ajoutant des ingrédients pour s'aventurer par-delà les villes bondées, sous la pluie ou sous un soleil radieux, et sur les chaussées enneigées et verglacées.En tant que petit SUV électrique, le Volvo EX30 Cross Country est fait pour la ville. Il est tout électrique, avec une autonomie atteignant les 427 km (données en cours d'homologation), et n'émet aucune émission de gaz d'échappement. L'autonomie annoncée est calculée selon le cycle mixte WLTP. L'autonomie réelle est susceptible de varier. Il peut être rechargé de 10 à 80 % en 26 minutes. Les temps de recharge peuvent varier en fonction de plusieurs facteurs tels que la température extérieure, la température de la batterie, le matériel de charge, l'état de la batterie et l'état du véhicule électrique . À son aise partout, il dispose en outre de plusieurs fonctionnalités supplémentaires qui lui permettent de passer de l' environnement naturel de l'EX30 à un autre.L'EX30 Cross Country est surélevé par rapport à l'EX30, pour circuler plus facilement sur les terrains accidentés. Des jantes plus imposantes complètent le modèle, avec des pneus tout-terrain 18 pouces en option.Le Volvo EX30 Cross Country est doté d'une transmission intégrale, pour appréhender les revêtements glissants et accidentés qui l'attendent hors de la ville.Le modèle Volvo de la gamme Cross Country est conçu pour résister au climat scandinave rigoureux. Il s'adapte à de nombreuses conditions de route, des pistes boueuses et enneigées à la conduite sur autoroute.L'EX30 Cross Country s'adapte à ces situations sans faire de compromis sur l'esthétique.Le bouclier avant se pare d'un bandeau noir Topography qui représente les reliefs du massif Kebnekaise situé en Laponie suédoise.À l'arrière, on retrouve en rappel un bandeau noir situé sur le coffre.D'imposantes plaques de protection avant et arrière ainsi que des passages de roue élargis complètent le look de baroudeur.À l'intérieur, le Volvo EX30 Cross Country se montre fonctionnel. Les portières disposent de grands rangements grâce à l' espace libéré par les haut-parleurs qui ont été installés dans la barre de son située au-dessus du tableau de bord. L'espace de rangement central, entre le conducteur et le passager, coulisse vers l'avant et peut se transformer en porte-gobelet ou en un espace supplémentaire de rangement. Le plancher entre le conducteur et le passager dissimule un grand compartiment de rangement. La boîte à gants a été placée sous l'écran central, offrant un accès facile pour le conducteur comme pour le passager.Les passagers arrière disposent d'un rangement organisé qui coulisse depuis le dessous du tunnel central. Le rangement est amovible et lavable. À l'intérieur du coffre, un guide de taille très pratique permet déterminer exactement la capacité de chargement possible.Le Volvo EX30 Cross Country intègre le système d'infodivertissement Google. Il bénéficie de série de nombreux services de la marque américaine, dont le système de cartographie Google Maps.Les technologies d'assistance à la conduite intelligentes visent avant à prévenir les accidents. L'assistance au freinage et à la direction aide à éviter les collisions avec les véhicules venant en sens inverse, les piétons et les cyclistes. A l'intérieur, l'alerte vigilance conducteur produit un avertissement sonore et visuel en cas de distraction ou de fatigue du conducteur.L'EX30 Cross Country permet de prolonger l'expérience tout-terrain avec le « Pack Cross Country Aventure » intégrant des roues complètes avec pneus tout-terrain, des barres de toit, une galerie de toit et des pare-boues rigides avant et arrière.La version Cross Country n'est pas donnée. Commercialisée dans une version unique Ultra, elle s'affiche à 55 900 euros (Twin Perfomance 428 1DT Ultra).SÉCURITE ACTIVE & PASSIVE - SAFE SPACE TECHNOLOGYSystème d'anticipation de collision intelligentLe système fonctionne de jour comme de nuit et détecte :• les autres véhicules, voitures , camions, motos, scooters• les piétons et les cyclistes• les marquages de signalisation fixes comme les bords de route, les marquages de voie et les structures fixes• les panneaux routiersAssistance à l'anticipation et à l'atténuation des collisions avec action sur le freinage et la direction :• véhicule circulant dans le même sens et sur la même voie avec écart de vitesse jusqu'à 60 km/h• piétons, cyclistes, scooters• véhicule venant en sens inverse avec réduction de vitesse jusqu'à 40 km/h• changement de voie avec véhicule dans l'angle mort• intersections• véhicule venant en sens inverse effectuant un virage à gauche• freinage en cas d'inattention et arrêt en toute sécurité en fonction de la compréhension de l'état du conducteurFonctions d'intervention sur la direction :• aide au maintien dans la voie de 65 à 140 km/h• intervention progressive adaptée à l'état du conducteur grâce au capteur de suivi du regard du conducteur• piétons, cyclistes ou scooters dans la même voie jusqu'à 80 km/h• détection du risque de collision frontale en cas de chevauchement de voie du véhicule venant en sens inverse• aide à la direction en manœuvre d'évitement d'urgence entre 50 et 110 km/h• assistance anti-sortie de route entre 60 et 140 km/hAide à diriger la voiture dans une trajectoire qui réduira le risque de sortie de route etsi cela ne suffit pas, le système peut également intervenir en freinant pour réduire la vitesseRégulateur adaptatif de vitesse et de distanceSystème d'aide à la vigilance (ou Driver Awareness), comprenant :• surveillance anti-angle mort BLIS• assistance au changement de file• alerte trafic en marche arrière• alerte collision arrière avec action corrective• alerte sortie sécurisée à l'ouverture d'une portière• freins actifs à l'arrêtCaméra de recul Radars de stationnement avant et arrièreAlerte vigilance conducteur (Driver Alert Control).Informe le conducteur lorsque le système remarque qu'il est nécessaire de porter plus d'attention sur le trafic ou que la conduite semble anormale.Alerte franchissement de ligne activeReconnaissance des panneaux de signalisationContrôle de la transmission en descente HDCCorrecteur électronique de trajectoire ESCIndicateur de perte de pression des pneus2 cartes de verrouillage et déverrouillage du véhiculeBouton de verrouillage centralisé sur l'accoudoir central avantAvertisseur sonore d'approcheDéclenchement automatique des feux de détresse lors d'un freinage d'urgenceRappel d'oubli de bouclage des ceintures de sécurité avant et arrièreAirbags conducteur et passagerAirbags latéraux droit et gauche pour le conducteur et droit pour le passager avantAirbags rideauxAirbag passager désactivable avec témoin d'indication (on/off)AlarmeSystème de protection en cas de sortie de route comprenant :• ceintures de sécurité actives à prétensionneurs• assise des sièges avant à absorption d'énergie• colonne de direction rétractable en cas de collision frontaleSystème de protection contre les chocs latéraux SIPS réduisant les blessures à la hanche et au thoraxSystème de protection WHIPS contre les blessures dues au coup du lapin grâce aux sièges avant équipés de dossiers, assises et appuie-tête qui absorbent l'énergie en cas de chocPréparation pour le système Isofix (places latérales de la deuxième rangée)En cas de collision, envoi automatique d'une alerte au service d'urgence (Si un coussin gonflable ou un prétensionneur de ceinture de sécurité est déclenché lors d'une collision, une alerte est automatiquement envoyée au service d'urgence Volvo)Accès au service d'urgence Volvo via bouton SOS dans le plafonnier (Valable pendant 10 ans)Accès au service d'assistance Volvo via bouton dédié dans le plafonnier (Valable pendant 3 ans)Ceintures de sécurité à inertie à 3 points d'ancrage sur les 5 siègesRéglage en hauteur manuel des ceintures avantAppuie-tête sur chaque siège, réglables en hauteurPare-brise en verre feuilleté et colonne de direction rétractable en cas de chocVerrouillage de sécurité enfant manuel aux portes arrièreRappels de clignotants à LED intégrés aux rétroviseurs extérieursTrousse de 1ers secours et triangle de présignalisationKit anti-crevaisonFreins à disques 17 pouces à l'avant et à l'arrièreÉNERGIE & RECHARGEPompe à chaleur (sur Single Extended Range)Câble de recharge Type 2, 32A triphasé (fonctionne également en monophasé).Conduite à une pédale ou One Pedal DriveChargeur embarqué :Puissance de charge maximale de 11 kW (courant alternatif)Puissance de charge maximale de 135 kW sur Single et 155 kW sur Single Extended Range (courant continu)CONFORTDossier de la banquette arrière rabattable 60/40Volant réglable en hauteur et en profondeurClimatisation automatique monozoneFonction climatisation de l'habitacle moteur coupé Système de pré conditionnement de l'habitacle (chauffage)Allumage automatique des feux et des essuie-glaces avantÉclairage d'approche et d'accompagnementFrein de parking électronique automatique avec fonction Auto HoldDirection assistée électrique asservie à la vitesseSièges conducteur et passager avec réglage manuel de l'inclinaison du dossier et de l'assiseSièges conducteur et passager avec réglage manuel de la hauteurSièges conducteur et passager avec supports lombaires fixesVitres avant et arrière électriques à impulsion (montée et descente) avec système anti-pincementMiroirs de courtoisie, spots de lecture à l'avant et éclairage dans le coffreCoffre sous le capot avant d'une capacité de 7 litresRétroviseurs extérieurs chauffants et rabattables électriquementRétroviseur intérieur jour/nuit manuelSonde de température extérieure et horlogePré câblage électrique pour crochet d'attelageLIGNE EXTÉRIEUREJantes alliage 18 pouces 5 branches avec insert aérodynamique noir (avec pneus été 225/55R18)Parties inférieures des vitres Noir brillantPort de recharge sur l'aile arrière gauche et connecteur charge rapidePhares LED avec feux de jour design marteau de Thor et feux de route adaptatifsFeux arrière à LEDCalandre avant pleine couleur carrosserieCoques de rétroviseurs coloris noirPeinture non métallisée Bleu NuageLIGNE INTÉRIEURESellerie MarineTissu bleu Marine / Nordico NoirVolant sport noir avec partie supérieure et inférieure aplatie pour plus de visibilité et une meilleure prise en mainTapis de sol premiumIncrustations Denim recycléEspaces de rangement dans les contre-portesEspace de rangement sous l'écran centralEspace de rangement entre les deux sièges avantPorte-gobelets avantPrise 12V dans le coffre arrièrePlancher de coffre amovibleMULTIMÉDIA & CONNECTIVITÉEcran central flottant 12,3 poucesSystème d'infodivertissement Android avec services Google :Le système comprend Google Maps, Google Assistant, Google Play Store et un volume de données nécessaires pour les 4 premières années.Application Volvo EX30 sur smartphone iOS et Android(5)Système numérique terrestre (DAB plus)Mise à jour du système à distance (OTA - Over The Air)Système audio Volvo High Performance avec barre de son : 5 Haut-parleurs dont un woofer puissance totale 100W2 ports USB C à l'avantConnexion BluetoothCommandes audio au volantApple CarPlay sans filÉQUIPEMENTS ADDITIONNELS PAR RAPPORT À LA FINITION STARTPilot Assist• Lecture des marquages au sol• Observation de la circulation et des autres véhicules• Assistance avec adaptation de la vitesse• Action sur la direction afin de maintenir le véhicule centré dans sa voie avec un maintien de la distance de sécurité avec le véhicule qui précède• Assistance lorsqu'un changement de voie est nécessaireOuverture des portes sans clé Keyless EntryHayon électriqueCompartiment de rangement entre les sièges avantClimatisation automatique bi-zoneEclairage d'ambiance personnalisable selon 5 ambiances : Forêt, Crépuscule, Aurores Boréales, Archipel, ÉtéSéquence lumineuse d'approcheRétroviseur extérieur conducteur et rétroviseur intérieur électrochromes2 ports USB-C aux places arrièreChargeur par induction du téléphone portableSystème de contrôle de la qualité de l'air avec fonction CleanAir (AQS - Air Quality system)Filtre à charbon de climatisation multi-actif (limite l'entrée de pollen, de particules de pollution et des mauvaises odeurs en fermant automatiquement les arrivées d'air).Système audio Premium signé Harman Kardon. Puissance totale : 1040 watts.Jantes alliage 19 pouces 5 branches Noir / Diamant avec inserts aérodynamiques et pneus été 245/45 R19 (sur versions Single Extended Range et Twin Performance)Pompe à chaleur sur version Twin PerformancePuissance de charge maximale de 155 kW sur Twin Performance (courant continu).Toit panoramique vitréToit contrasté noirCaméras Surround View (vision panoramique à 360°) incluant caméra avant et caméra de reculAide au stationnement automatique (Park Pilot Assist- Peut être activé jusqu'à 22 km/h) :• Détection des places de parking libres adaptées au véhicule• Affichage du stationnement proposé sur l'écran central• En cas d'acceptation du stationnement proposé le véhicule se garera de lui-même• Prise en charge de la direction, des freins et des changements de vitesseChargeur embarqué 22 kWSiège conducteur à réglages électriques avec réglages lombaires et fonction mémoireSiège passager avant à réglages électriquesÉQUIPEMENTS ADDITIONNELS PAR RAPPORT À LA FINITION ULTRASièges avant et volant chauffantsFace avant noire spécifique avec insert TopographyJupe avant spécifique avec insert teinte gris brumeInscription Cross Country sur le montant CHayon avec bandeau noir spécifiqueExtracteur arrière spécifique avec insert gris brume et inscription Cross CountryÉlargisseurs d'ailes noir matJantes 19 pouces gris mat /noir avec pneus 235/50R19Garde au sol rehaussée de 19 mmChâssis Cross Country spécifique