Le SUV Volvo XC60 s'offre des mises à niveau

Les'offre une nouvelle jeunesse, avec desen matière de design, de confort et d'expérience utilisateur.Le XC60 bénéficie également d'unplus rapide et plus réactif.Depuis son lancement en 2017, le SUV Volvo XC60 est le bestseller mondial de la marque suédoise. C'est l'un des véhicules hybrides rechargeables les plus vendus en Europe. Plus d'un million et demi de Volvo XC60 ont été vendus dans le monde, et l'année 2024 a marqué un record de ventes.Le nouveau millésime du Volvo XC60 bénéficiant d'un certain nombre d'améliorations est disponible dès aujourd'hui en France.La voiture Volvo continuera de s'améliorer grâce à des mises à jour à distance.Les évolutions stylistiques du Volvo XC60 lui confère un look plus contemporain. La calandre, avec le logo emblématique de Volvo fait échos aux récentes évolutions de style présentées sur le Volvo XC90 Le XC60, au design scandinave modernisé, se dote également de feux arrière assombris.A l'intérieur, les finitions intérieures et les inserts décoratifs ont été réactualisés. De nouveaux matériaux plus contemporains Nordico et le Tissu Premium City Weave font leur apparition dans l'habitacle du Volvo XC60.Un soin tout particulier est apporté à l'insonorisation de l'habitacle.Une suspension pneumatique et des vitres feuilletées sont disponibles en optionLe XC60 est également équipé de la technologie de purification de l'air de Volvo.Le système Bowers & Wilkins High Fidelity, disponible en option, reproduit fidèlement la musique telle que l'artiste l'a imaginé.Avec Volvo Car UX , le Volvo XC60 offre plusieurs services Google intégrés, et une interface repensée pour permettre une interaction agréable avec l'écran central du véhicule. Les informations à l'écran sont présentées de façon à maintenir un meilleur niveau de concentration et à être affichées de manière personnalisée.Un écran tactile central flottant de 11,2 pouces améliore l'expérience à bord du Volvo XC60 avec une densité des pixels augmentée de 21 %, pour un affichage plus net.Grâce à la plateforme Snapdragon Cockpit de Qualcomm Technologies, le système d'infodivertissement avec Google intégré est plus de deux fois plus rapide que le système précédent, avec une génération graphique dix fois plus rapide. Le système d'infodivertissement est plus réactif et affiche les bonnes informations au bon moment afin de réduire la distraction du conducteur et d'accroître la sécurité.Les espaces de rangement, les porte-gobelets, le chargeur de téléphone à induction et l' espace de rangement modulable font du Volvo XC60 un modèle pratique. Hybride Rechargeable essenceT6 AWD Geartronic 8 350 Start: 69 450 €T6 AWD Geartronic 8 350 Plus: 75 400 €T6 AWD Geartronic 8 350 Ultra: 80 800 €T6 AWD Geartronic 8 350 Black Edition: 82 200 €T8 AWD Geartronic 8 455 Ultra: 83 800 €SÉCURITÉ ACTIVE• Système d'anticipation de collision intelligent (ou Safety Assistance) :Système fonctionnant de jour comme de nuit et détecte :- les autres véhicules (voitures, camions, motos, scooters)- les piétons et cyclistes- les grands animaux- les marquages de signalisation fixes comme les bords de route, les marquages de voie et les structures fixes- les panneaux routiersSystème de protection anti-sortie de route : détection du risque de sortie de route avec action corrective sur la direction et des vibrations au volant si le conducteur ne réagit pas• Alerte vigilance conducteur : en cas de distraction ou de fatigue un avertissement sonore et un message sur l'écran conducteur vous suggèrent de faire une pause• Alerte Distraction Trafic (ou Ready To Drive Notification) : informe le conducteur de porter plus d'attention sur le trafic• Système de protection de collision frontale : détection du risque de collision frontale (jusqu'à 80 km/h) avec action corrective sur la direction• Freinage automatique post-collision suite à l'activation des prétensionneurs de sécurité ou d'un airbag• Alerte franchissement de ligne active• Reconnaissance des panneaux de signalisation• Système d'adaptation intelligente de la vitesse (ou Intelligent Speed Assist - ISA)• Régulateur adaptatif de vitesse et de distance ACC• Transmission intégrale AWD à 4 roues motrices gérée par électronique• Châssis dynamique• Contrôle de la transmission en descente HDC• Assistance au démarrage en côte• Télécommande de verrouillage centralisé avec clé de contact intégrée, fermeture à distance des vitres et du toit ouvrant et fonction alerte (déclenchement du klaxon et des feux de détresse)• Verrouillage automatique des portes en roulant• Bouton de verrouillage centralisé pour le conducteur et le passager avec diode de contrôle• Système intelligent d'informations au conducteur (IDIS)• Freins à disques 18 pouces à l'avant, 17 pouces à l'arrière• Feux de freinage d'urgence• Déclenchement automatique des feux de détresse lors d'un freinage d'urgence• Rappel d'oubli de bouclage des ceintures de sécuritéSÉCURITE PASSIVE• Airbags conducteur et passager• Airbags latéraux conducteur et passager SIPS-BAG• Airbags rideaux• Airbag de genoux conducteur• Airbag passager désactivable avec témoin d'indication (on/off)• Système de protection en cas de sortie de route comprenant :- Ceintures de sécurité avec prétensionneurs- Assise des sièges avant à absorption d'énergie• Préparation pour le système Isofix (places latérales de la deuxième rangée de sièges)• En cas de collision, envoi automatique d'une alerte au service d'urgence Volvo• Accès au service d'urgence Volvo via bouton SOS dans le plafonnier• Accès au service d'assistance Volvo via bouton dédié dans le plafonnier• Ceintures de sécurité à inertie à 3 points d'ancrage sur tous les sièges• Réglage en hauteur manuel des ceintures avant et des places latérales de la deuxième rangée de sièges• Pare-brise en verre feuilleté et colonne de direction rétractable en cas de choc• Verrouillage des portes et fenêtres arrière pour la sécurité des enfants• Rappels de clignotants à LED intégrés aux rétroviseurs extérieurs• Trousse de premiers secours et triangle de présignalisation• Indicateur sur le tableau de bord d'une perte de pression d'un pneumatique (TPMS)• Kit anticrevaisonCONFORT• Fonction Stop & Start coupe et redémarre automatiquement le moteur lorsquela voiture est à l'arrêt• 5 modes de conduite disponibles : Hybrid, Power, Pure, Off road, AWD• Sièges arrière avec dossier rabattable en 2 parties 60/40• Appuie-têtes de la deuxième rangée rabattables électriquement Radars de stationnement avant et arrière avec signal sonore et visuel• Caméra de recul• Climatisation automatique bi-zone• Système de contrôle de la qualité de l'air• Capteur d'humidité• Buses lave-glace intégrées aux balais d'essuie-glace• Ouverture des portes et démarrage sans clé Keyless• Hayon du coffre électrique avec ouverture mains libres• Rétroviseurs intérieur sans contour électrochromes• Rétroviseurs extérieurs rabattables, électriques, chauffants et électrochromes• Détecteur de pluie• Allumage automatique des feux• Frein de parking électronique automatique avec fonction Auto Hold (désactivable)• Direction électrique assistée• Ordinateur de bord• Volant réglable en hauteur et en profondeur• Supports lombaires des sièges avant réglables électriquement (2 positions)• Sièges conducteur et passager avec réglages manuels. La hauteur de l'assise dessièges avant est réglable électriquement• Vitres avant et arrière électriques à impulsion (montée et descente) avec systèmeanti-pincement• Éclairage intérieur intermédiaire : jambes à l'avant, miroirs de courtoisie, liseuses,éclairage de rangement à l'arrière, boîte à gants et coffre• Prises 12V à l'avant, à l'arrière et dans le coffre• Cache-bagages avec fonction de position de chargement• Câble de recharge type 2 mode 2 monophasé 8ALIGNE EXTÉRIEURE• Peinture extérieure métallisée coloris Gris Brume• Phares avant à LED avec feux de jour marteau de Thor• Feux arrière à LED• Feu antibrouillard arrière• Jantes alliage 18 pouces 5 branches Argent brillant• Contour des vitres latérales noir• Calandre style chrome avec inserts chromés• Barres de toit longitudinales noir• Bas de caisse, passages de roue et partie basse des pare-chocs avant et arrière couleur carrosserie• Rétroviseurs couleur carrosserieLIGNE INTÉRIEURE• Sellerie Tissu premium City Weave coloris Anthracite• Volant sport 3 branches gainé de similicuir• Pommeau de levier de vitesses en similicuir• Incrustations Aluminium Maillé• Bouton de démarrage en Aluminium cranté• Tapis de sol textile avant et arrière• Seuils de portes avant en Aluminium badgés Volvo• Seuil de coffre en plastique• Accoudoir central avant• Accoudoir central arrière rabattable• Espace de rangement sous le plancher du coffreMULTIMÉDIA & CONNECTIVITÉ• Grand écran central flottant 11,2 pouces• Combiné d'instruments digital derrière le volant 12,3 pouces• Système d'infodivertissement Volvo Car UX avec services GoogleComprend Google Maps, Google Assistant, Google Play Store et un volume de données illimité pour les 4 premières années, kit mains libres Bluetooth et Streaming Audio, mode d'emploi numérique du véhicule, réception de la radio numérique (DAB)• Apple CarPlay• Chargeur de téléphone par induction• Mise à jour du système à distance (Over The Air ou OTA).• 4 prises USB type-C• Application Volvo Cars sur smartphone iOS ou Android• Système audio Volvo High Performance : 10 haut-parleurs, 220 watts.• Système radio DAB pus• Connexion Bluetooth• Commandes audio au volant• Commande vocale avancée (climatisation, médias, téléphone, eManuel utilisateur et navigation)ÉQUIPEMENTS ADDITIONNELS PAR RAPPORT À LA FINITION START• Siège conducteur à réglages électriques avec fonction mémoire• Siège passager avant à réglages électriques avec fonction mémoire• Supports lombaires des sièges avant réglables électriquement (4 positions)• Assise des sièges avant extensible électriquement• Éclairage intérieure haut de gamme : lampes de lecture, bacs de rangement des portes, des porte-gobelets et des poignées de porte intérieures, et le coffre.• Purificateur d'air : système de filtration de l'air avancé avec indication de la qualité de l'air• Seuil de coffre en Inox• Pilot Assist, système d'assistance intelligent au conducteur comprenant :- Régulateur adaptatif de vitesse et de distance ACC Assistance à la conduite intelligente (le véhicule lit le marquage au sol et agit sur la direction afin de se maintenir au centre de sa voie et adapte la vitesse en virage, le conducteur doit garder les mains sur le volant, fonctionne jusqu'à 130 km/h)- Système d'assistance à l'arrêt d'urgence• Surveillance anti-angle mort BLIS avec alerte trafic en marche arrière• Système audio premium Harman KardonAmplificateur 12 canaux de 600 W, 14 haut-parleurs dont un subwoofer.Technologie Dirac de traitement du son qui optimise la réponse de chaquehaut-parleurs pour garantir une parfaite harmonie pour chacun des occupants• Sellerie confort Nordico coloris Anthracite• Levier de vitesses en Cristal d'Orrefors• Jantes alliage 19 pouces 5 branches doubles Noir / DiamantÉQUIPEMENTS ADDITIONNELS PAR RAPPORT À LA FINITION PLUS• Toit ouvrant panoramique en deux parties avec pare-soleil électrique• Phares directionnels Full LED avec correcteur dynamique de la portée• Lave-phares à haute pression• Caméras avec vision panoramique à 360° incluant caméra avant et caméra de recul• Affichage tête haute couleur• Sièges avant chauffants (trois niveaux d'intensité)• Sièges arrière chauffants sur les places aux extrémités (trois niveaux d'intensité).Incompatible avec Coussins rehausseurs• Volant chauffant• Jantes alliage 20 pouces 5 branches en Y Noir / DiamantÉQUIPEMENTS ADDITIONNELS PAR RAPPORT À LA FINITION ULTRA• Calandre et emblème avant Noir Laqué• Badge arrière Noir Laqué• Peinture métallisée coloris Noir Onyx• Sellerie sport contour en Cuir Nappa / Tissu coloris Anthracite• Pavillon de toit Anthracite• Incrustations Aluminium Maillé• Jantes alliage 21 pouces 5 branches doubles Black Edition