La grande routière électrique Volvo ES90 affiche un profil de coupé légèrement surélevé

Certains diront qu'il s'agit d'une berline. D'autres y verront un coupé et des ressemblances avec un SUV.



La Volvo ES90 électrique mélange les genres pour revendiquer le meilleur des trois segments.



La Volvo ES90 allie l'élégance raffinée d'une berline, l'adaptabilité d'un coupé ainsi que l'espace intérieur et la position de conduite surélevée d'un SUV.



La grande routière électrique suédoise ne fait aucun compromis sur le confort ou l'espace à bord.



La Volvo ES90 électrique est équipée d'ordinateurs centraux qui offrent des performances huit fois supérieures à la génération précédente pour évoluer au fil du temps.



C'est la première voiture Volvo équipée de la technologie 800 V, pour plus d'autonomie et une recharge plus rapide.



La ES90 conserve les éléments qui constituent l'ADN de la marque suédoise: elle est équipée de technologie de sécurité de pointe et reprend les codes du design scandinave de Volvo.



La Volvo ES90 est le sixième modèle électrique de la gamme Volvo qui vient rejoindre les modèles EX90, EM90, EX40, EC40 et EX30.



DESIGN EXTERIEUR



La grande routière suédoise affiche un profil singulier affirmé. La hauteur de caisse légèrement surélevée offre au conducteur une vue plus dominante de la route. La ligne de toit fluide permet de conjuguer élégance et aérodynamisme, améliorant l'efficience de la voiture et son autonomie électrique.



A l'avant, on retrouve les phares en forme de marteau de Thor de Volvo. L'arrière fait place à des feux à LED en forme de C complétés par des feux à LED remontant le long de la lunette arrière. Sept couleurs de carrosserie sont proposées.



DIMENSIONS EXTERIEURES



La Volvo ES90 est longue de 5 000 millimètres, large de 1 942 millimètres et haute de 1 546 millimètres.



ESPACE INTERIEUR



Les occupants dispose d'un empattement de 3 102 millimètres avec une hauteur de toit aux places arrière de 960 millimètres.



VOLUME DE CHARGEMENT



Le hayon arrière grand et large facilite l'accès au coffre.



La grande berline suédoise offre un volume de coffre de 446 litres, QUI peut aller jusqu'à 733 litres une fois les trois sièges arrière rabattus. Chaque siège arrière peut être rabattu individuellement. En outre, un coffre de 22 litres situé à l'avant accueille les câbles de recharge.



CONFORT INTERIEUR



À bord, l'accent est mis sur le confort, les matériaux authentiques et le design scandinave orienté par la fonctionnalité.



La Volvo ES90 offre aux passagers de la deuxième rangée un espace généreux aux jambes. Six thèmes d'éclairage d'ambiance intérieure créent un espace de bien-être sensoriel.



La Volvo ES90 est équipée d'un toit panoramique offrant une protection contre les UV allant jusqu'à 99,9 %. L'option toit panoramique opacifiant permet d'ajuster la transparence du verre du toit panoramique pour tamiser la lumière du soleil ou pour réduire l'éblouissement.



Un système de climatisation à quatre zones doté d'un purificateur d'air sophistiqué apporte une touche de bien-être à bord. Il peut empêcher jusqu'à 95 % des particules de PM 2,5 de pénétrer dans l'habitacle et éliminer 99,9 % des allergènes de graminées, d'arbres et de pollen.



Les niveaux de bruit à l'intérieur de l'habitacle sont faibles.



Le système audio haut de gamme est signé Bowers & Wilkins. Il est doté de 25 haut-parleurs haute-fidélité placés dans l'habitacle, y compris dans les appuie-têtes et dans le toit. Le système diffuse également le son spatial réaliste de Dolby Atmos offrant une expérience sonore immersive. Un mode « Abbey Road » reproduit l'acoustique des légendaires studios londoniens.



SYSTEME D'INFODIVERTISSEMENT



La Volvo ES90 est équipé d'un système d'infodivertissement avec Google intégré, qui comprend des services tels que Google Maps, Google Assistant et d'autres applications sur Google Play. Le système compatible 5G, fluide et réactif, est alimenté par la plateforme Snapdragon Cockpit de Qualcomm Technologies et est conçu pour fournir toutes les informations essentielles à la conduite sur un écran conducteur de 9 pouces et l'affichage tête haute.



L'écran central de 14,5 pouces donne accès aux fonctionnalités de navigation, de divertissement, de climatisation et de téléphonie.



MISES A JOUR OTA



La Volvo ES90 est conçue sur l'architecture Volvo SPA2 et est basée sur la stack Volvo Superset, un ensemble de modules et de systèmes matériels et logiciels essentiels à toutes les nouvelles voitures électriques Vovo. Cette technologie permet d'améliorer les performances générales et la technologie de sécurité de la voiture tout au long de son cycle de vie et de déployer ces améliorations rapidement via des mises à jour OTA sur tous les modèles basés sur la Superset.



SYSTEME ELECTRIQUE



La Volvo ES90 représente le dernier cri Volvo en matière de systèmes électriques et de technologie de batterie. La technologie 800 volts permet une recharge plus rapide, une meilleure performance générale et une plus grande efficience. La Volvo ES90 peut gagner jusqu'à 300 kilomètres d'autonomie en 10 minutes de charge sur des bornes de recharge rapide de 350 kW et parcourir jusqu'à 700 kilomètres (cycle mixte WLTP).



AERODYNAMISME



Les proportions de la Volvo ES90 contribuent à l'efficience de la voiture et se traduisent par un coefficient de traînée (Cx) de 0,25). Plus la valeur est faible, plus la voiture est efficiente. Cela illustre à quel point le coefficient de pénétration dans l'air a été optimisé.



SAFE SPACE TECHNOLOGY



Comme toute Volvo, l'ES90 est conçue pour protéger tout le monde à l'intérieur et autour de la voiture. L'ES90 a été conçue de manière à répondre à la norme de sécurité de Volvo, qui dépasse les exigences d'essai officiels et s'appuie sur 55 années de recherche sur la sécurité en conditions réelles.



La Volvo ES90 est équipée d'une cage de sécurité solide, de systèmes de retenue de pointe, ainsi que de zones de déformation optimisées. Les systèmes de sécurité active sont alimentés par un ensemble de capteurs, dont un lidar, cinq radars, sept caméras et douze capteurs à ultrasons.



Cet ensemble de capteurs permet de voir au-delà de ce que l'œil humain peut percevoir et d'éviter ainsi les collisions et les dangers sur la route. La Volvo ES90 est également équipée de série du système de compréhension du conducteur, qui peut détecter lorsque le conducteur n'est plus concentré sur la route et peut intervenir pour l'aider.



L'ES90 dispose d'une alerte d'ouverture des portes qui permet de surveiller et de protéger les cyclistes ou les piétons qui passent à proximité lors de l'ouverture des portes. Lorsque vous êtes sur le point de quitter la voiture, la détection des occupants dans l'habitacle de l'ES90 est là pour vous aider à ne pas oublier vos proches ou animaux domestiques dans le véhicule. Il peut détecter la respiration d'un bébé.



Equipements SAFE SPACE TECHNOLOGY



Aide à l'évitement et à l'atténuation des collisions



Si une collision semble imminente, les freins ont pré chargés pour faciliter leur action. Si le conducteur n'intervient pas, le véhicule freine automatiquement à pleine puissance pour tenter d'éviter ou d'atténuer la collision.

Le système fonctionne de jour comme de nuit et détecte :

• les autres véhicules (voitures, camions, motos, scooters)

• les piétons et les cyclistes

• les grands animaux

• les marquages de signalisation fixes comme les bords de route, les marquages de voie et les structures fixes

• les panneaux routiers



Alerte de franchissement de ligne



À une vitesse supérieure à 65 km/h, la caméra frontale observe les marquages au sol et peut déterminer si le conducteur s'écarte de sa voie. Si c'est le cas, des vibrations dans le volant et/ou un signal sonore sont émis.



Aide au maintien dans la voie



Si le conducteur s'écarte de la voie et qu'un risque de collision existe avec un véhicule, un cycliste ou un piéton venant en sens inverse, la voiture peut le détecter et revenir dans sa voie. Elle peut également avertir le conducteur par un signal sonore. Fonctionne entre 65 km/h et 140 km/h.



Assistance anti-sortie de route



Si le conducteur se rapproche du bord de la route, cette fonction intervient sur la direction, et si nécessaire sur le freinage, pour maintenir la voiture au centre de la voie. Fonctionne entre 60 km/h et 140 km/h.



Assistance aux intersections



Assiste le conducteur pour traverser une intersection avec des véhicules venant en sens inverse ou en latéral. Si un risque de collision existe, la voiture peut freiner automatiquement.



Aide à l'évitement des piétons et cyclistes



La voiture peut spontanément exécuter une manœuvre d'évitement d'un piéton ou cycliste, venant dans le même sens que la voiture, tant qu'elle ne franchit pas les marquages au sol. Après avoir dépassé la personne, la voiture revient à sa place normale sur la route.



Alerte trafic en marche arrière



En marche arrière, l'ES90 peut alerter le conducteur des véhicules derrière le véhicule jusqu'à 30 mètres. À des distances plus courtes, elle peut détecter la présence de piétons et de cyclistes et en avertir le conducteur. Elle peut freiner en cas de risque de collision en arrière.



Alerte vigilance conducteur



Informe le conducteur lorsque le système remarque qu'il est nécessaire de porter plus d'attention sur le trafic ou que la conduite semble anormale. Si le conducteur ne réagit pas, alors le véhicule peut effectuer un arrêt de sécurité.



Système de compréhension du conducteur



La technologie permet à l'ES90 d'évaluer si le conducteur est fatigué, distrait ou inattentif. En cas de nécessité, le Volvo ES90 peut freiner et s'arrêter dans sa voie en envoyant un avertissement aux autres usagers avec ses feux de détresse.



Système de détection des occupants



Le système aide à n'oublier personne au sein du véhicule, enfant et animal de compagnie.

Surveillance anti-angle mort BLIS

Alerte sortie sécurisée à l'ouverture d'une portière



Correctif de la pédale d'accélérateur



Si le conducteur demande par erreur une accélération, alors qu'une collision à l'avant ou à l'arrière du véhicule est imminente, celle-ci est annulée et un freinage automatique est effectué.



Système de sécurité connectée



Le système de sécurité connectée aide à prévoir et adapter la conduite aux situations dangereuses sur la route. Connecté au cloud, le véhicule est capable d'alerter le conducteur avec un symbole sur l'écran si un danger précède.

Cette technologie permet aux véhicules connectés d'échanger et de s'avertir mutuellement des dangers, comme un véhicule immobilisé ou encore un sol glissant. La voiture contribue à améliorer la sécurité des autres Volvo et des autres usagers de la route.



Système d'adaptation intelligente de la vitesse



Système automatiquement activé à partir de 20 km/h qui encourage le conducteur à ralentir lorsque la limite de vitesse est dépassée. Avertissement sonore ou action sur la pédale. La fonction ne peut être désactivée que lors du cycle de conduite, mais est proposée à chaque redémarrage du véhicule.



Plateforme de calcul central



La plateforme de calcul central, associée aux 2 unités de calculs centrales NVIDIA DRIVE AGX ORIN, permet une capacité de calcul démultipliée capable de traiter 508 000 milliards d'opérations par seconde pour un traitement de l'information décuplé.



Avertisseur extérieur sonore d'approche à basse vitesse dans le but d'avertir notamment les piétons et les cyclistes.

Caméra de recul

Régulateur adaptatif de vitesse et de distance (ACC)

Radars de stationnement avant et arrière

Colonne de direction réglable manuellement

Airbag genoux pour le conducteur

Airbags rideaux gonflables

Airbags sièges avant contre les chocs latéraux SIPS. Permet de réduire les blessures au thorax et à la hanche.

Protection sièges avant WHIPS. Permet de réduire le risque de traumatisme du rachis cervical en cas de collision par l'arrière.

Commutateur de désactivation de l'airbag du passager avant

Système intelligent d'information du conducteur IDIS

Préparation pour le système Isofix (places latérales de la deuxième rangée de sièges)

Ceintures de sécurité à trois points d'ancrage. En cas de collision, les prétensionneurs tendent immédiatement les ceintures pour bien retenir les passagers.

Freins à disque 19 pouces à l'avant et à l'arrière

Détecteur de pluie

Alarme

Verrouillage centralisé

Verrouillage de sécurité enfant aux portes arrière

Préparation pour éthylotest antidémarrage

Trousse de premiers secours

Kit anti-crevaison

Triangle de pré signalisation



MOTORISATIONS



La Volvo ES90 électrique est proposée en trois déclinaisons de motorisations: Single Extended Range 333 1EDT, Single Twin 449 1EDT et Single Twin Performance 680 1EDT.



PERFORMANCES



Single Extended Range 333 1EDT



La Volvo ES90 Single Extended Range 1EDT délivre une puissance de 333 ch et un couple de 480 Nm. La berline électrique à propulsion de 333 ch (2 441 kg) atteint une vitesse de pointe de 180 km/h et acélère de zéro à 100 km/h en 6,9 secondes.



Single Twin 449 1EDT



La Volvo ES90 Single Twin 1EDT délivre une puissance de 449 ch et un couple de 670 Nm. La berline électrique quatre roues motrices de 449 ch (2 628 kg) atteint une vitesse de pointe de 180 km/h et acélère de zéro à 100 km/h en 5,5 secondes.



Single Twin Performance 680 1EDT



La Volvo ES90 Single Twin Performance 1EDT délivre une puissance de 680 ch et un couple de 870 Nm. La berline électrique quatre roues motrices de 680 ch (2 628 kg) atteint une vitesse de pointe de 180 km/h et acélère de zéro à 100 km/h en 4,0 secondes.



BATTERIES



La Volvo ES90 Single Extended Range 1EDT embarque une batterie NMC (Nickel Manganèse Cobalt) d'une capacité nominale de 92 kWh (88 kWh de capacité utile).



La Volvo ES90 Single Twin 1EDT embarque une batterie NMC (Nickel Manganèse Cobalt) d'une capacité nominale de 106 kWh (102 kWh de capacité utile).



La Volvo ES90 Single Twin Performance 1EDT embarque une batterie NMC (Nickel Manganèse Cobalt) d'une capacité nominale de 106 kWh (102 kWh de capacité utile).



CONSOMMATIONS



La Volvo ES90 Single Extended Range 1EDT dotée d'une batterie NMC (Nickel Manganèse Cobalt) d'une capacité nominale de 92 kWh (88 kWh de capacité utile) affiche une consommation WLTP mixte de 16,1 kW aux 100 km.



La Volvo ES90 Single Twin 1EDT dotée d'une batterie NMC (Nickel Manganèse Cobalt) d'une capacité nominale de 106 kWh (102 kWh de capacité utile) affiche une consommation WLTP mixte de 17,1kW aux 100 km.



La Volvo ES90 Single Twin Performance 1EDT dotée d'une batterie NMC (Nickel Manganèse Cobalt) d'une capacité nominale de 106 kWh (102 kWh de capacité utile) affiche une consommation WLTP mixte de 17,1kW aux 100 km.



AUTONOMIE



La Volvo ES90 Single Extended Range 1EDT dotée d'une batterie NMC (Nickel Manganèse Cobalt) d'une capacité nominale de 92 kWh (88 kWh de capacité utile) revendique une autonomie WLTP de 650 km.



La Volvo ES90 Single Twin 1EDT dotée d'une batterie NMC (Nickel Manganèse Cobalt) d'une capacité nominale de 106 kWh (102 kWh de capacité utile) revendique une autonomie WLTP de 700 km.



La Volvo ES90 Single Twin Performance 1EDT dotée d'une batterie NMC (Nickel Manganèse Cobalt) d'une capacité nominale de 106 kWh (102 kWh de capacité utile) revendique une autonomie WLTP de 700 km.



RECHARGE



Single Extended Range 333 1EDT



Puissance de charge maximale : 300 kW

Temps de charge de 10 % à 80 % en charge rapide (courant continu) : 20 min (valeur indicative, en cours d'homologation)

Temps de charge de 0 % à 100 % intensité 230 V Triphasé : 8 heures (16A) (valeur indicative, en cours d'homologation)

Temps de charge de 0 % à 100 % intensité 230 V Monophasé : 24 heures (16A) / 37 heures (10A) (valeur indicative, en cours d'homologation)



Single Twin 449 1EDT



Puissance de charge maximale : 350 kW

Temps de charge de 10 % à 80 % en charge rapide (courant continu) : 20 min (valeur indicative, en cours d'homologation)

Temps de charge de 0 % à 100 % intensité 230 V Triphasé : 10 heures (16A) (valeur indicative, en cours d'homologation)

Temps de charge de 0 % à 100 % intensité 230 V Monophasé : 28 heures (16A) / 43 heures (10A) (valeur indicative, en cours d'homologation)



Single Twin Performance 680 1EDT



Puissance de charge maximale : 350 kW

Temps de charge de 10 % à 80 % en charge rapide (courant continu) : 20 min (valeur indicative, en cours d'homologation)

Temps de charge de 0 % à 100 % intensité 230 V Triphasé : 10 heures (16A) (valeur indicative, en cours d'homologation)

Temps de charge de 0 % à 100 % intensité 230 V Monophasé : 24h heures (16A) / 37 heures (10A) (valeur indicative, en cours d'homologation)



PRIX



Les prix de la Volvo ES90:



Single Extended Range 333 1EDT Start: 75 900 €

Single Extended Range 333 1EDT Plus: 79 900 €

Single Extended Range 333 1EDT Ultra: 88 050 €

Single Twin 449 1EDT Ultra: 93 050 €

Single Twin Performance 680 1EDT Ultra: 98 450 €



GARANTIE



Garantie 3 ans ou 100 000 km (véhicule).



La garantie constructeur Volvo assure la prise en charge à titre gratuit pour tout défaut de fabrication ou d'assemblage dans le réseau Volvo sur 3 ans ou 100 000 km.



Garantie 8 ans ou 160 000 km (batterie haute tension NMC).



La garantie couvre les défauts de matériaux et de fabrication de la batterie Lithium Ion pour une période de 96 mois ou 160 000 km (selon la première éventualité), à partir de la date à laquelle la voiture a été livrée au client. Les batteries sont soumises à une usure naturelle due à leur vieillissement et à leur utilisation. Si la capacité de la batterie était inférieure à 70 % de l'état d'origine durant la période de garantie, la batterie est réparée ou remplacée par un distributeur agréé Volvo (gratuitement).



EQUIPEMENTS DE SERIE



Les équipements de série de la Volvo ES90 :



FINITION START



SÉCURITE ACTIVE & PASSIVE



SAFE SPACE TECHNOLOGY



Aide à l'évitement et à l'atténuation des collisions

Alerte de franchissement de ligne

Aide au maintien dans la voie

Assistance anti-sortie de route

Assistance aux intersections

Aide à l'évitement des piétons et cyclistes

Alerte trafic en marche arrière

Alerte vigilance conducteur

Système de compréhension du conducteur

Système de détection des occupants

Correctif de la pédale d'accélérateur

Système de sécurité connectée

Système d'adaptation intelligente de la vitesse

Plateforme de calcul central

Avertisseur extérieur sonore d'approche à basse vitesse dans le but d'avertir notamment les piétons et les cyclistes.

Caméra de recul

Régulateur adaptatif de vitesse et de distance (ACC)

Radars de stationnement avant et arrière

Colonne de direction réglable manuellement

Airbag genoux pour le conducteur

Airbags rideaux gonflables

Airbags sièges avant contre les chocs latéraux SIPS. Permet de réduire les blessures au thorax et à la hanche.

Protection sièges avant WHIPS. Permet de réduire le risque de traumatisme du rachis cervical en cas de collision par l'arrière.

Commutateur de désactivation de l'airbag du passager avant

Système intelligent d'information du conducteur IDIS

Préparation pour le système Isofix (places latérales de la deuxième rangée de sièges)

Ceintures de sécurité à trois points d'ancrage. En cas de collision, les prétensionneurs tendent immédiatement les ceintures pour bien retenir les passagers.

Freins à disque 19 pouces à l'avant et à l'arrière

Détecteur de pluie

Alarme

Verrouillage centralisé

Verrouillage de sécurité enfant aux portes arrière

Préparation pour éthylotest antidémarrage

Trousse de premiers secours

Kit anti-crevaison

Triangle de pré signalisation



ÉNERGIE & RECHARGE



Batterie Lithium-ion haute-tension 800V



Cette technologie révolutionne le quotidien :

• Puissance additionnelle

• Poids inférieur

• Puissance de charge jusqu'à 350 kW

• Recharge rapide : 20 minutes pour passer de 10 % à 80 % en courant continu de 350 kW



Puissance de charge maximale



• jusqu'à 11 kW en courant alternatif. Chargeur embarqué de 11 kW

• jusqu'à 350 kW en courant continu. Sur une borne compatible en courant continu de 350 kW. Peut varier selon les conditions.



Pompe à chaleur



La pompe à chaleur fait office de prolongateur d'autonomie pour économiser la puissance de la batterie. Lorsqu'il fait froid, elle transporte l'énergie thermique de l'air ambiant ou de la batterie et la libère pour réchauffer l'habitacle.

La pompe à chaleur peut également aider à réchauffer ou à refroidir la batterie afin d'optimiser les performances et l'autonomie pendant les longs trajets ou lorsque vous tractez.



Conduite à une pédale ou One Pedal Drive



Une seule pédale permet de profiter d'une expérience de conduite plus intuitive (fonction désactivable).



Câble de recharge Type 2 Mode 3 de 32A en triphasé. Pour un usage sur borne de recharge.

Port de charge sur l'aile arrière gauche



CONFORT



Châssis Touring, ajusté pour un confort et un agrément de conduite optimal.

Amortissement piloté avec la technologie FSD (ou Frequency Selective Damping)

Climatisation automatique quadri-zone

Système de contrôle de la qualité de l'air

Capteur d'humidité

Toit panoramique fixe

Balais d'essuie-glace avant avec lave-glace intégré

Ouverture des portes et du coffre sans clé (Keyless) avec la clé numérique

Accoudoir central arrière

Coffre à hayon à ouverture et fermeture électronique

Cache-bagages pour coffre

Coffre à l'avant de 22 litres



LIGNE EXTÉRIEURE



Contour des vitres latérales coloris Noir Laqué

Grille d'aération inférieure avant coloris Noir Laqué

LiDAR coloris Noir Laqué entre le pare-brise et le pavillon de toit

Emblème de calandre chauffant

Contours de vitres latérales Noir Laqué

Rétroviseurs extérieurs sans contour avec teinte Noire

Projecteurs LED de dernière génération, design Marteau de Thor

Poignées de porte couleur carrosserie

Jantes alliage 20 pouces 5 branches Noir/Diamant avec insert aérodynamique

Pneumatiques : Avant 245/50 R20 - Arrière 275/45 R20

Indicateur de perte de pression des pneus TPMS



LIGNE INTÉRIEURE



5 sièges individuels

Sellerie Nordico coloris Anthracite. Sellerie premium au style contemporain et sans cuir animal. Fabriquée à partir d'huile de pin provenant de forêts de Suède et de Finlande.

Siège conducteur à réglages électriques avec fonction mémoire

Siège passager à réglages électriques

Supports lombaires des sièges avant (2 positions)

Sièges avant chauffants (3 niveaux d'intensité)

Incrustation non-rétroéclairées en décor inspiration pierre noire

Rétroviseurs extérieur/intérieur avec fonction anti-éblouissement automatique

Tapis en tissu coloris Anthracite

Éclairage intérieur de niveau intermédiaire

Volant en Nordico coloris Anthracite



MULTIMÉDIA & CONNECTIVITÉ



Ecran central flottant 14,5 pouces

L'écran haute-définition en format portrait permet de se passer de boutons physiques et d'entrer dans une nouvelle ère numérique.

Haute qualité d'affichage avec revêtement antireflet LCF (Light Control Film) et technologie LCD (Liquid Crystal Display) avec technologie de détection de proximité.

Des capteurs et un film infrarouge rendent l'écran réactif, même si vous portez des gants.



Combiné d'instruments 9 pouces



Affichage des fonctions standards telles que la vitesse, le niveau de la batterie, la position du levier de vitesse, etc.

L'affichage varie en fonction de vos préférences avec 3 configurations disponibles :

Calme, Contexte et Navigation.



Système audio Haute Performance



Le système audio de 325 W, compte dix haut-parleurs, pour la retranscription d'un son net et naturel.

Les haut-parleurs séparés d'aigus, de graves et de fréquences intermédiaires interagissent pour reproduire un son d'excellente qualité.



Système d'infodivertissement Volvo Car UX avec services Google



Les services Google comprennent Google Maps, Google Assistant, Google Play Store et un volume de données nécessaires pour les 4 premières années. Inclus également le volume de données nécessaire à l'accès et l'utilisation des fonctionnalités à distance de l'application Volvo.



Clé numérique



Tout ce dont vous avez besoin pour déverrouiller et conduire votre Volvo, c'est d'avoir sur vous votre smartphone.

Fonctionnalité uniquement disponible sur les Apple iPhone 11 ou supérieurs.

Avec deux cartes NFC pour un accès au véhicule.

Un abonnement pour les données nécessaires pour utiliser l'ensemble du système d'infodivertissement de 4 ans est inclus. Pour continuer à bénéficier des services Google au-delà de la durée déterminée de 4 ans une souscription payante sera nécessaire. Comprend le volume de données pour la mise à disposition et les mises à jour de cartes, les téléchargements d'applications, l'abonnement à l'application Volvo et les services de streaming. Dans les DROM et Monaco, l'usage de ces données nécessite un partage de connexion internet via USB avec un téléphone portable personnel (non fourni avec le véhicule).



Connexion Bluetooth



Connexion internet 5G (selon le réseau mobile disponible)

Application Volvo Cars sur smartphone iOS et Android

Système radio numérique terrestre DAB plus

Chargeur téléphone par induction pour une recharge sans fil (puissance de charge de 15 W)

Mise à jour du système à distance (Over The Air ou OTA).

4 ports USB type-C.



FINITION PLUS



ÉQUIPEMENTS ADDITIONNELS PAR RAPPORT À LA FINITION START



Tableau de bord et panneaux de portes finition haute avec surpiqûres

Volant avec finition supérieure et colonne de direction réglable électriquement

Réglage électrique des supports lombaires (4 positions)

Assise des sièges avant extensible manuellement

Sièges arrière chauffants sur les places aux extrémités (trois niveaux d'intensité)

Système audio Bose Premium Sound. Puissance totale 940 watts.

Affichage tête haute

Résolution de 800x480 pixels

Purificateur d'air et pré nettoyage d'habitacle à distance

Système de filtration de l'air avancé avec indication de la qualité de l'air

Éclairage intérieur haut de gamme

Incrustations du tableau de bord, seuils de portes et intérieur de portes rétroéclairées

Incrustation rétroéclairées Bouleau aride

Tapis haute qualité

Sélecteur de média en cristal



FINITION ULTRA



ÉQUIPEMENTS ADDITIONNELS PAR RAPPORT À LA FINITION PLUS



Toit panoramique opacifiant



Le verre passe rapidement de clair à opaque grâce à une tension électrique. La technologie permet de limiter les températures élevées à bord, sans compromettre la luminosité intérieure, permettant de réduire le recours à la climatisation et ainsi d'optimiser l'autonomie.



Vitres latérales et arrière feuilletées



Elles permettent de réduire le bruit provenant de l'extérieur de sorte que vous et vos passagers profitiez d'un trajet encore plus au calme.

Sellerie confort Nordico perforé / ventilé coloris Anthracite

Sièges avant avec fonction massage et supports lombaires réglables électriquement

Sièges arrière réglables électriquement

L'inclinaison de chaque dossier peut être réglée électriquement de 28° à 33° selon les préférences de chacun.

Sièges avant et arrière (places aux extrémités) ventilés

Accoudoir central arrière premium avec incrustation en bois

Projecteurs LED Pixel haute-définition

Le module composé de 20 000 pixels dans chaque phare offre des possibilités pratiquement illimitées pour adapter la luminosité aux conditions extérieures.

Les phares peuvent identifier simultanément jusqu'à 5 usagers de la route et 3 objets venant en sens inverse.

Suspension pneumatique active

Poignées extérieures rétroéclairées

Portes à fermeture douce Soft Close

Lave-phares à haute pression

Caméra 360° avec vue 3D

Jantes alliage 21 pouces 5 branches Noir/Diamant avec insert aérodynamique



Liens vidéos:



Volvo ES90 (Statique)

Volvo ES90 (Dynamique)