Kia PV5 Passenger: un véhicule familial électrique au design inédit affichant une autonomie de 400 km

Ledestiné aux particuliers est un dérivé de la gamme PV5 déclinée en trois types de carrosserie : PV5 Passenger, PV5 Fourgon et PV5 Châssis-cabine.Le PV5 est le premier modèle de série de la marque Kia à voir le jour dans le cadre de la stratégie dédiée aux PBV.Long de, large de 1 895 mm et haut de 1 899 mm sans antenne (1 923 mm avec antenne), le PV5 Passenger redéfinit les concepts d' espace et de mobilité par sa flexibilité sans précédent.Le PV5 s'appuie sur la technologie électrique de Kia . Le PV5 repose sur la(Electric-Global Modular Plateform for Service), unedédiée aux PBV électriques à batterie qui peut s'adapter à différents types de carrosserie avec une grande flexibilité.La plateforme E-GMP.S constitue une première pour Hyundai Motor Group. La plateforme repose sur les qualités intrinsèques de la plateforme E-GMP dédiée aux véhicules électriques du Hyundai , Kia et Genesis, tout en étant spécialement conçue pour répondre aux besoins des clients professionnels au quotidien.L'architecture modulaire intégrée (IMA) permet de standardiser des composants essentiels tels que les batteries et les moteurs électriques. Cette approche vise à rationaliser le développement des véhicules électriques et à en réduire les coûts.La plateforme E-GMP.S repose sur un concept skateboard, permettant l'intégration de toutes sortes de superstructures sur un châssis plat.Le système « Flexible Body » permet d'assembler des éléments de carrosserie sous forme de modules, à la manière des pièces d'un puzzle. Le système permet à Kia de proposer un large choix de modèles dont les versions PV5 Passenger, Fourgon, Châssis-cabine, TPMR (Transport de Personnes à Mobilité Réduite). La gamme PV5 inclura des véhicules transformés parmi lesquels des versions Cabine approfondie, Plateau Ridelle, Box, Box réfrigérée, Executive (modèle haut de gamme dérivé de la version PV5), et Camping-car léger.Le véhicule est assemblé dans une usine dédiée « Evo Plant ». L'usine adopte un process de fabrication qui combine une ligne d'assemblage par convoyeur et un système de production hautement automatisé basé sur des cellules.Le Kia PV5 Passenger propose des équipements d'agrément modernes. Il offre diverses fonctionnalités dédiées au confort des passagers, un intérieur spacieux et un vaste espace de chargement, un volet de coffre ainsi que des sièges repliables et escamotables dans le plancher (selon la configuration).L'habitacle du Kia PV5 Passenger adopte une configuration à trois rangées de sièges offrant plusieurs possibilités d'aménagement. En configuration cinq places, les premières et deuxièmes rangées sont réservées aux places assises, tandis que la troisième rangée est convertie en un vaste espace de chargement, complété par un compartiment à bagages inférieur et des espaces de rangement latéraux. Dans cette configuration, les sièges de la deuxième rangée sont repliables et inclinables, pour obtenir un plancher plat.Le Kia PV5 Passenger est entraîné par undéveloppant un couple de 250 Nm entrainant les roues avant ou par undéveloppant un couple de 250 Nm entrainant les roues avant.Le Kia PV5 Passenger est alimenté, au choix, par une batterie nickel-manganèse-cobalt (NMC) de 51,5 kWh (dénommée « M ») couplée à un moteur électrique de 89,4 kW (122 ch) ou de 71,2 kWh (dénommée « L ») couplée à un moteur électrique de 120 kW (163 ch).La vitesse maximale du véhicule familial électrique est limitée àToutes les versions sont disponibles avec uneL'autonomie électrique atteintavec une batterie de(sur la base de la procédure d'essai mondiale harmonisée pour les voitures particulières et véhicules utilitaires légers WLTP et les normes de mesure internes de Kia), avec un temps de recharge rapide de 10% à 80% de 30 minutes (sur la base des normes de mesure internes de Kia).L'autonomie électrique peut atteindreavec une batterie de(sur la base de la procédure d'essai mondiale harmonisée pour les voitures particulières et véhicules utilitaires légers WLTP et les normes de mesure internes de Kia), avec un temps de recharge rapide de 10% à 80% de 30 minutes (sur la base des normes de mesure internes de Kia).Le Kia PV5 Passenger intègre un système de, qui supprime le besoin de modules en intégrant directement les cellules dans le pack de batterie, ce qui se traduit par une meilleure efficacité énergétique.Le diamètre de braquage réduit du PV5 Passenger (11 mètres entre trottoirs) facilite les manœuvres.La conduite est rendue plus silencieuse grâce à l'attention particulière portée par les ingénieurs de Kia sur l'isolation phonique de l'habitacle.Le design du Kia PV5 Passenger puise son inspiration dans lade Kia et arbore un style original. Le PV5 Passenger associe une section de carrosserie supérieure aux lignes fluides à une section inférieure plus robuste. L'éclairage high-tech intégré dans le montant A contribue à mettre en avant la silhouette épurée du véhicule. De formes géométriques et de couleur noire, les moulures de bas de caisse et de passages de roue confèrent au véhicule un style robuste et fonctionnel, tandis que le bouclier inférieur se dote d'éléments interchangeables, contribuant ainsi à rehausser son esthétique et sa capacité de protection.Le Kia PV5 Passenger se distingue par unegrâce à sa vaste surface vitrée, rendue possible par sa ceinture de caisse abaissée. Cette surface vitrée est soulignée par des entourages graphiques de couleur noire, qui contrastent avec la livrée extérieure du véhicule. Ses moulures de bas de caisse et de passages de roues lui confèrent quant à eux un look robuste et fonctionnel.La signature lumineuse intégrée dans le montant A, contribue à mettre en avant la silhouette épurée du véhicule.Le capot en matière composite contribue à contenir le poids du véhicule.Sur la partie inférieure de la face avant, le bouclier se dote de 3 éléments séparés, contribuant ainsi à rehausser à la fois son esthétique et à baisser les coûts de réparations dans l'éventualité d'un choc.A l'arrière, le PV5 Passenger se distingue par un hayon relevable implanté au-dessus du bouclier dont les crosses font écho à celles du bouclier avant. L'originalité de la livrée extérieure bi-ton contribue à souligner l'horizontalité de la carrosserie.Le design du PV5 Passenger lui permet de bénéficier d'un Cx de 0,29, garant d'une meilleure efficience énergétique et de trajets plus silencieux grâce à la réduction des perturbations aérodynamiques. Ce chiffre est entre autres rendu possible par l'optimisation des montants A, des rétroviseurs et de la face avant qui intègre des volets d'air actifs.Les designers de Kia se sont attachés à améliorer la visibilité frontale et latérale en optimisant la hauteur de la ceinture de caisse.L'accès à bord est "facilité" par une marche haute de 399 mm.Dans la cabine, la sobriété graphique crée une ambiance minimaliste.L'intérieur repose sur un concept d'espace ouvert qui garantit une grande modularité tout en offrant de multiples solutions de rangement. Le PV5 Passenger bénéficie d'un poste de conduite optimisé pour répondre aux besoins du conducteur. La position très basse de la ceinture de caisse contribue à une visibilité optimale. Des espaces de rangement sont intégrés aux parties supérieures et inférieures de la planche de bord. Les commandes sont disposées de telle sorte que le conducteur puisse se concentrer pleinement sur la route.Les compartiments de rangement de la version PV5 Passenger cinq places sont implantés à différents emplacements : planche de bord, boîte à gants, console centrale, sièges conducteur et passager ainsi que ceux des deuxièmes et troisièmes rangées, y compris au niveau du plancher et de l'espace de chargement.La deuxième rangée de sièges bénéficie d'un repose-pied et de ports USB situés de part et d'autre du dossier de siège conducteur. Une commande de chauffage est intégrée dans les flancs des sièges de deuxième rangée, tandis qu'un vide-poches a été ajouté au dos du siège conducteur. La vitre de la porte de deuxième rangée est soit coulissante soit fixe.Le volume du coffre (1 320 litres) permet aux familles d'embarquer sereinement le nécessaire à toutes les excursions.Le Kia PV5 Passenger hérite d'une dalle d'affichage qui intègre un combiné d'instrumentation de 7 pouces et un écran de navigation de 12,9 pouces, et peut se doter de la clé numérique Digital Key 2.0 (NFC plus BLE plus UWB).Grâce au système d'infodivertissement embarqué basé sur le système d'exploitation Android Automotive et au catalogue d'applications Android, les conducteurs peuvent utiliser des applications spécialement adaptées.Les mises à jour à distance (OTA) disponibles pour les systèmes de gestion de batterie et d'autres modules de commande permettent de bénéficier d'un véhicule à la pointe de la technologie tout au long du cycle de vie.La fonction de recharge bi-directionnelle V2L (Vehicle-to-Load) élargit le champ des possibles du véhicule électrique en contribuant à optimiser la polyvalence d'utilisation du véhicule.Le Kia PV5 Passenger démarre à partir de(122 ch Batterie M NMC 51,5 kWh) Essential).La gamme s'articule autour de(Essential et Plus), disponibles, au choix, avec la batterie « M » de 51,5 kWh ou « L » de 71,2 kWh.▪: Le premier niveau de finition comprend de nombreuses aides à la conduite comme les radars avant/arrière, un régulateur de vitesse adaptatif (SCC), une caméra de recul, ou encore un assistant de conduite sur autoroute (HDA). De plus, le PV5 Passenger Essential dispose d'une climatisation automatique, d'un système d'ouverture et démarrage sans clé, d'un écran d'info divertissement 12.9 pouces et d'une recharge bidirectionnelle V2L/V2G/V2H.▪: En plus de la finition Essential, le PV5 Plus dispose d'un moniteur avec vision panoramique 360°, de systèmes de détection et caméra de surveillance des angles morts (BCA/BVM), de radars de parking latéraux, d'une pompe à chaleur et des rétroviseurs rabattables électriquement.Le Kia PV5 Passenger bénéficie de la garantie constructeur de Kia de 7 ans/ 150 000 km, comme tous les modèles de la gamme Kia.Les premières livraisons du véhicule de tourisme cinq places à vocation familiale interviendront fin octobre 2025.122 ch Batterie M (NMC - 51,5 kWh) Essential: 39 550 €122 ch Batterie M (NMC - 51,5 kWh) Plus: 42 100 €163 ch Batterie L (NMC - 71,2 kWh) Essential: 43 550 €163 ch Batterie L (NMC - 71,2 kWh) Plus: 46 100 €