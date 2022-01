La BMW iX M60 électrique délivre une puissance de 619 ch

Première BMW M conçue dès le départ pour la mobilité purement électrique, ladélivre une puissance de(455 kW).Le couple maximal atteintouGrâce à la structure de sa caisse, à sa conception et aux réglages de son châssis, la BMW iX M60 affiche desDisposant d'une, la BMW iX M60 revendique une expérience de conduite exceptionnelle dans l'univers de la mobilité électrique sans émissions locales.Le modèle bénéficie d'une association de matériaux offrant une rigidité accrue et un poids réduit grâce à la structure enet à l'emploi de(PRFC) pour la Carbon Cage intégrée dans le toit, les flancs et la poupe.Les performances, l'efficacité et l'autonomie de la BMW iX M60 bénéficient également de ses propriétés aérodynamiques optimisées, qui lui confèrent un(valeur Cx) de 0,26 en mode Sport.Logée en position basse dans le plancher, laabaisse le centre de gravité et contribue à l'agilité du véhicule ainsi qu'à la répartition équilibrée des masses.Les performances de la BMW iX M60 se caractérisent par une, mais aussi par uneet uneà tout moment, même dans des situations dynamiques.La BMW iX M60 accélère deLa puissance de sa poussée électrique se déploieSur circuit fermé, l'accélération est quasiment constante jusqu'à la(vitesse limitée électroniquement).La BMW iX M60 revendique uneLa BMW iX M60 incarne la mobilité électrique et sportive de BMW M.La puissance exceptionnelle et le contrôle de laà la limitation du patinage des roues par actionneur (en amont) très réactive et à une technologie de suspension comprenant, entre autres, une suspension pneumatique sur chaque essieu à réglage automatique, garantissent une expérience de conduite typique de BMW M.La BMW iX M60 dispose d'une, d'une nouvelle pile logicielle et d'une puissante plate-forme de calcul offrant des fonctions de stationnement et de conduite hautement automatisées avec des fonctionnalités de niveau 3 à moyen terme.Le système d'affichage et de commande BMW iDrive élargit l'interaction entre le conducteur et la voiture en permettant un dialogue naturel.Basé sur la version 8 du système d'exploitation BMW, le concept de commande est axé sur l'interface tactile de l'affichage BMW Curved Display et sur la communication verbale avec l'assistant personnel intelligent BMW.offrent la possibilité d'installer des fonctions nouvelles et améliorées du véhicule à distance (« over-the-air »).Laavec le système BMW Maps basé sur le cloud et la vidéo en réalité augmentée sur l'écran incurvé assure une planification rapide et précise de l'itinéraire ainsi qu'un guidage parfait dans le trafic.La BMW iX assure la transmission de données à l'aide de la norme deet l'intégration du compte personnel de téléphonie mobile dans le véhicule à l'aide de la Personal eSIM (disponible courant 2022 en France).Tout comme les BMW iX xDrive40 et BMW iX xDrive50, la BMW iX M60 est produite dans l'usine BMW Group de Dingolfing en Allemagne.La première mondiale de la BMW iX M60 a eu lieu au Consumer Electronics Show (CES) de Las Vegas (États-Unis) en janvier 2022.La BMW iX M60 hautes performances est disponible à partir de 132 000 euros.Le lancement mondial du SAV hautes performances iX M60 débutera en juin 2022.