Le SUV Maserati Grecale revendique une expérience de conduite dynamique

La marque au Trident lève le voile sur leLong de, leaffiche une hauteur de 1 670 mm, une largeur de 2 163 mm (avec les rétroviseurs) et un empattement de 2 901 mm.Le design du SUV Grecale reprend plusieurs nouveaux symboles visuels de Maserati apparus sur le coupé MC20.L'avant présente une calandre basse et imposante.Le profil fluide repose sur des formes galbées avec des composants techniques mis en valeur par l'utilisation de la fibre de carbone.À l'arrière, les feux arrière en forme de boomerang, inspirés de la Giugiaro 3200 GT, s'intègrent à la ligne trapézoïdale.L'habitacle du SUV italien profite de l'utilisation intensive de matériaux nobles tels que le bois, la fibre de carbone et le cuir.On retrouve à l'intérieur du Grecale un écran central tactile de 12,3 pouces, un écran tactile de 8,8 pouces pour les commandes supplémentaires et un troisième écran tactile pour les passagers arrière.Le cadran d'horloge Maserati traditionnel passe au numérique.Trois versions de motorisations sont proposées au lancement.Le Grecale GT est propulsé par un moteur hybride léger à quatre cylindres deLe Grecale Modena est propulsé par un moteur hybride léger à quatre cylindres deLe Grecale Trofeo embarque un moteur V6 essence 3.0L dedérivé du moteur Nettuno équipant le coupé MC20.Dans sa déclinaison Trofeo, le Trofeo affiche uneet uneLe Grecale revendique des capacités tout-terrain et un plaisir de conduite sans compromis.Une déclinaison entièrement électrique avec la technologie 400V est annoncée dans un an (Grecale Folgore).Développé au Maserati Innovation Lab de Modène, le SUV Maserati est produit à l'usine de Cassino.