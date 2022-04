Le Mercedes EQS SUV offre beaucoup d'espace pour un maximum de sept passagers

Doté de l'architecture développée pour les véhicules électriques , leoffre beaucoup d' espace pourGrâce à ses puissants, à sa transmission intégrale 4MATIC et à son programme de conduite Offroad, l'EQS SUV est capable de seLe Mercedes EQS SUV est long de, large de 1 959 millimètres et haut de 1 718 millimètres.Le SUV EQS partage avec la berline EQS un(3 210 millimètres), mais il a une hauteur de plus de 20 centimètres par rapport à cette dernière.Les dimensions de l'habitacle profitent des dimensions de SUV.La. Jusqu'à quatre sacs de golf peuvent être placés dans le coffre.Uneest disponible en option.Tous les EQS SUV sont équipés d'une chaîne de(eATS) sur l'essieu arrière, tandis que les versions avecont également une eATS à l'essieu avant.Sur les modèles 4MATIC, la fonction Torque Shift assure unepour une utilisation de l'eATS la plus efficace dans chaque cas.Les moteurs électriques des essieux avant et arrière sont des(PSM) caractérisée par une densité de puissance élevée, un haut rendement et une grande constance de la tension.Le châssis de l'EQS SUV possèdeLaAIRMATIC est dotée de série de l'amortissement réglable en continu ADS plus. Le niveau du véhicule peut être surélevé de plusieurs centimètres.En plus des programmes Dynamic Select Eco, Comfort, Sport et Individual, les versions 4MATIC disposent d'un programme supplémentaire, Offroad, pour les trajets sur des routes non goudronnées.Laest de série, avec un angle de braquage pouvant atteindre 4,5 degrés. Elle assure une grande maniabilité en ville et une grande agilité en campagne.Une version avec un angle de braquage allant jusqu'à 10 degrés est disponible en option et via une mise à jour OTA.Le Mercedes-Benz EQS SUV est doté d'une cellule passagers rigide, de zones de déformation spéciales et de systèmes de retenue évolués.Le SUV EQS propose en option l'hyper-écran MBUX. Cets'étend presque d'un montant à l'autre. Trois écrans sont placés sous un verre de recouvrement commun et fusionnent visuellement. L'écran OLED de 12,3 pouces destiné au passager lui offre sa propre zone d'affichage et de commande.