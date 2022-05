Mercedes-AMG WILL.I.AMG: un coupé 4 portes Mercedes-AMG GT influencé par la Classe G

La coopération entre Mercedes-AMG et l'innovateur, entrepreneur technologique et star mondiale Will .i.am atteint un nouveau palier avec un véhicule unique baptisé WILL.I.AMG.La voiture de sport est basée sur lequi a été largement modifié.Le coupé 4 portes unique Mercedes-AMG WILL.I.AMG a étéInspiré par le logo étoilé Mercedes et le son du véhicule, Will.i.am a créé une icône faciale en forme d'ours.Le véhicule unique "The Flip'' est un symbole des objectifs de Mercedes-AMG et de Will.i.am, à savoir faire proposer de nouvelles idées, repousser les limites et oser l'impossible."J'ai grandi dans un ghetto. J'ai grandi avec le hip-hop. J'ai vu des artistes hip-hop légendaires rapper sur des Mercedes, alors j'ai toujours rêvé de posséder une Mercedes. Pour beaucoup d'enfants des quartiers défavorisés, posséder une Mercedes est un symbole de progrès et de sortie de la lutte ", explique Will.i.am. "Maintenant, j'ai atteint mon objectif et j'ai poussé encore plus loin en réimaginant et en créant ma propre vision d'un modèle AMG. Mais je n'ai pas touché au moteur, car AMG fabrique vraiment les meilleurs moteurs. L'histoire des fondateurs d'AMG m'inspire vraiment et il est énergisant de collaborer avec des personnes qui partagent les mêmes idées et qui cherchent également à s'améliorer en permanence.""Notre coopération avec Will.i.am a atteint un nouveau tournant avec 'The Flip'. Nous nous sommes inspirés et motivés mutuellement dans la réalisation de ce concept, qui est bien plus qu'une pièce unique automobile . Nous prenons au sérieux notre responsabilité envers la société. Le succès de Mercedes-AMG en tant que marque de luxe performante dépend également dans une large mesure de la capacité à inspirer la prochaine génération et à lui donner un accès facile aux dernières technologies et aux progrès numériques. Il est dans notre tradition d'être toujours des pionniers et d'oser faire quelque chose de nouveau. Nous poursuivons cet héritage dans le futur avec Will.i.am et 'The Flip'", a déclaré Philipp Schiemer, président du conseil d'administration de Mercedes-AMG.Toutes les activités entourant le véhicule unique basé sur l'AMG GT coupé 4 portes, influencé par des éléments de design de la Classe G et de la légendaire SLS Gullwing, seront reversées à la fondation i.am/Angel de Will.i.am pour aider à constituer un vivier de talents prêts à travailler dans le domaine des technologies de l'information et de la communication (Steam) qui permettra de sortir les familles et les communautés de la pauvreté. Mercedes-AMG soutient ce projet avec enthousiasme parce qu'il répond à un rêve de longue date de Will.i.am : c'est un passionné de voitures et de Mercedes -AMG qui a toujours rêvé de faire de son véhicule Mercedes -AMG personnel une réalité.