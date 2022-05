La BMW Série 3 Berline restylée s’inscrit dans la continuité de ses devancières

Larestylée affiche unet unLa Série 3 bénéficie d'uneet d'uneLes modifications stylistiques ciblées, opérées sur les boucliers avant et arrière mettent en exergue les performances dynamiques de la BMW Série 3 Berline.Le bouclier avant se démarque par l'agencement clairement structuré de ses surfaces, par ses lignes dynamiques et par ses entrées d'air généreuses, dévoilant le caractère sportif de la BMW Série 3 Berline.Le design repensé des blocs optiques à l'avant et de la double calandre confère au modèle un caractère affirmé.Les projecteurs Full LED s'affinent nettement.Le contour des blocs optiques est clairement délimité.L'éclairage à l'avant se distingue par les feux de jour en L inversé.Disponibles en option, les projecteurs LED adaptatifs sont agrémentés d'accents bleus à l'intérieur des optiques. Dans l'obscurité, un système d'éclairage logé sous les blocs optiques illumine le bouclier avant d'une lumière bleue. Les fonctionnalités offertes par les projecteurs LED adaptatifs comprennent les fonctions d'éclairage directionnel, de feux de route matriciels anti-éblouissement, de réglage dynamique de la portée d'éclairage et d'éclairage adaptatif.La double calandre BMW arbore des contours légèrement remaniés ainsi que des doubles barreaux. Positionnées sous la double calandre, les entrées d'air déclinées en noir brillant contribuent au refroidissement du système de freinage.Le bouclier arrière de la BMW Série 3 Berline affiche des surfaces peintes dans la teinte de carrosserie et des lignes claires.Les lignes horizontales, les blocs optiques affinés et les passages de roues accentuent la stature et le caractère athlétique de l'arrière.La BMW Série 3 Berline peut être dotée en option du pack M Sport (avec la finition M Sport), agrémenté d'éléments visuels : grille de la double calandre BMW en nid-d'abeilles, boucliers avant et arrière redessinés, nouvelles jantes M de 18 pouces en alliage léger chaussées de pneumatiques en monte mixte.Le modèle BMW Performance de BMW M se démarque par une signature stylistique distinctive, caractérisée par une double calandre BMW au design maillé, par des jantes M de 18 pouces en alliage léger (ou 19 pouces en option), par des sorties d'échappement en forme de trapèze, et par des coques de rétroviseurs extérieurs M déclinées en noir brillant.Le Pack M Sport Pro est proposé en option. Disponible en complément de la finition M Sport et pour les modèles BMW Performance de BMW M, le pack comprend des éléments Shadow Line M brillant étendu, des Feux Shadow Line M et un système de freinage M Sport avec étriers rouges.Différents équipements issus du catalogue accessoires BMW M Performance peuvent être installés en post-équipement pour accentuer davantage le caractère dynamique de la BMW Série 3 Berline.L'intérieur de la BMW Série 3 Berline a été revisité. L'affichage numérique haute résolution incurvé (BMW Curved Display) se compose d'un écran d'information de 12,3 pouces situé derrière le volant et de l'écran de contrôle de 14,9 pouces en position centrale sur la planche de bord. L'emploi de technologies numériques permet de réduire sensiblement le nombre de boutons et d'organes de commande manuelle au profit des interfaces tactiles et vocales.Le sélecteur de vitesse qui commande la transmission automatique huit rapports a été redessiné. Il est positionné sur la surface de commande de la console centrale, à l'instar du bouton Start/Stop, du contrôleur iDrive, du sélecteur de mode de conduite ainsi que des boutons du frein de stationnement et des différentes fonctions permettant de commander la voiture La BMW Série 3 Berline est équipée de série de la climatisation automatique trois zones. Les fonctionnalités du système peuvent être pilotées au moyen de la commande vocale et de l'interface tactile de l'écran de contrôle central.La dotation de série s'enrichit avec le système BMW Live Cockpit Navigation Plus avec navigation BMW Maps.La BMW Série 3 se distingue par une large gamme de motorisation. Des versions efficientes à moteur thermique, dotées de la technologie BMW TwinPower Turbo, aux variantes électrifiées, en déclinaison hybride rechargeable ou hybridation légère 48 V, la gamme de motorisation de la Série 3 Berline est équilibrée, pour un plaisir de conduire typique de la marque et une maîtrise optimisée de la consommation de carburant.La BMW Série 3 Berline se décline en trois variantes hybrides rechargeables, trois modèles à motorisation essence et six modèles à motorisation diesel.La puissance développée par les différents modèles de la gamme BMW Série 3 Berline va de 122 ch à 374 ch.Des blocs à quatre ou six cylindres sont proposés sur la Série 3 Berline.L'offre comprend un moteur essence quatre cylindres doté d'un collecteur d'échappement intégré à la culasse et d'un turbocompresseur optimisé.Tous les moteurs de la BMW Série 3 Berline sont associés à une boîte huit rapports avec palettes de changement de rapports au volant.Disponible en option, la boîte Sport huit rapports assure des changements de rapport dynamiques.La boîte Sport huit rapports comprend une fonction Launch Control capable d'assurer un départ automatisé et une mise en action immédiate, et une fonction Sprint pour bénéficier d'accélérations ultrarapides en reprise.Le système BMW xDrive est inclus de série sur les modèles les plus performants.Avec ses nombreux systèmes de stationnement et de conduite automatisés, la BMW Série 3 Berline passe à la vitesse supérieure en matière de confort et de sécurité.La dotation de série comprend l'Alerte de collision frontale avec intervention de freinage, capable de détecter la présence des cyclistes, des véhicules motorisés et des piétons, le Régulateur de vitesse avec fonction de freinage, l'Affichage des limitations de vitesse avec indicateur d'interdiction de dépassement, l'Assistant manuel de limitation de vitesse et l'Alerte de sortie de voie avec fonction de retour sur la voie.Le modèle peut être équipé en option de l'Alerte de changement de voie, de l'Affichage tête haute HUD et du système Drive Assist Pro, qui comprend l'Assistant directionnel et de contrôle de la trajectoire et le Régulateur actif de vitesse avec fonction Stop&Go, Assistant automatique de limitation de vitesse, fonction de suivi de l'itinéraire et fonction de détection des feux de circulation.Proposé en option, le système Park Assist inclut une caméra de recul ainsi que l'assistant de marche arrière Auto-Reverse.Le système Park Assist Plus doté des fonctionnalités de visualisation ParkView, Panorama View et Remote 3D View est également disponible en option, tout comme le système BMW Drive Recorder.Grâce à l'expérience multisensorielle BMW iDrive et la version 8 du système d'exploitation BMW, la BMW Série 3 Berline bénéficie de puissantes fonctions de connectivité et de traitement des données. L'écran incurvé BMW Curved Display et les fonctionnalités étendues de l'assistant personnel intelligent BMW sont au cœur de l'expérience de conduite. L'application My BMW constitue une interface numérique universelle entre le conducteur et la voiture.A l'intérieur, le conducteur peut utiliser une eSIM personnelle compatible 5G et profiter du profil BMW ID offrant une expérience utilisateur personnalisée ainsi que de l'intégration optimisée des smartphones avec Apple CarPlay et Android Auto.La fonction Remote Software Upgrade permet de maintenir à jour les différents logiciels de la BMW Série 3 Berline. Ces mises à jour concernent autant les nouveaux services disponibles que l'amélioration des fonctions de la voiture.La nouvelle version de la BMW Série 3 Berline s'inscrit dans la continuité de ses devancières.Agile et affichant un design alliant sportivité et élégance, la BMW Série 3 Berline fait figure de référence en matière de plaisir de conduire dans la catégorie des berlines premium de taille moyenne.Le lancement de la nouvelle génération de la berline sportive BMW est prévu pour juillet 2022.Le modèle est produit dans l'usine BMW de Munich. La nouvelle BMW Série 3 Berline sera également fabriquée sur le site BMW de San Luis Potosi au Mexique. Une variante développée spécifiquement pour le marché chinois sera fabriquée dans l'usine de Tiexi à Shenyang, dont l'exploitation est assurée par la coentreprise BMW Brilliance Automotive (BBA).