La Toyota Corolla s'offre de très subtiles modernisations esthétiques

Depuis le lancement de la première génération en 1966, plus de 50 millions deont été vendues dans le monde.Ce record absolu a été atteint en faisant évoluer en permanence le modèle pour l'adapter aux besoins des automobilistes.Lade douzième génération s'inscrit dans cette histoire.Les très subtiles modernisations esthétiques, aussi bien extérieures qu'intérieures, cachent de profondes améliorations apportées à la motorisation hybride auto-rechargeable et aux systèmes électroniques embarqués.La Corolla de douzième génération bénéficie d'un look plus contemporain avec des modifications apportées auet aux enjoliveurs autour des projecteurs antibrouillard.Les finitions supérieures bénéficient dealors que les versions les plus haut de gamme sont aussi dotées de feux de route adaptatifs (AHS).Dans l'habitacle, l'ambiance est plus moderne avec des graphismes et motifs en relief qui ajoutent une profondeur tridimensionnelle.L'introduction de lade cinquième génération est plus marquante.Comme l'actuelle Corolla, la Corolla de douzième génération est disponible avec les motorisations hybrides 1.8 et 2.0 litres.Toutes les deux bénéficient de modifications importantes apportées à leur moteur essence et à leur moteur électrique qui améliorent l'expérience de conduite en offrant davantage de puissance et de performances , un agrément de conduite supérieur, avec des émissions de CO2 identiques ou inférieures (selon la motorisation).L'unité de contrôle de puissance (PCU) et l'ensemble boîte-pont ont été modifiés, alors que la batterie lithium-ion est à la fois plus puissante, plus petite et plus légère (jusqu'à moins 18 kg).La puissance cumulée de la motorisation hybrideest de 140 ch (contre 122 ch jusqu'alors), ce qui permet d'améliorer de 1,7 seconde l'accélération de 0 à 100 km/h, à 9,2 secondes.Malgré cette augmentation des performances, les émissions de CO2 devraient rester inchangées à 102 g/km.La puissance cumulée de la motorisation hybrideatteint maintenant 196 ch (contre 184 ch jusqu'alors), et près d'une demi-seconde a été gagnée au 0 à 100 km/h, le ramenant à 7,5 secondes.Avec cette motorisation hybride 2.0 litres, une réduction de 3 g/km des émissions de CO2 en cycle mixte est attendue, à 107 g/km.D'autres mesures ont été prises pour offrir une accélération plus naturelle.Auparavant, l'accent était mis sur la linéarité de l'accélération. Désormais, le recalibrage du système hybride produit une accélération qui reflète plus fidèlement l'intention du conducteur et son action sur la pédale d'accélérateur. Ceci a été notamment rendu possible grâce à une réduction du régime moteur pendant l'accélération, qui s'accompagne d'une atténuation du bruit du groupe motopropulseur à l'accélération.La Corolla de douzième génération reçoit lesde Toyota.L'bénéficie d'un graphisme haute définition et d'un traitement antireflet.Sur les versions intermédiaires, la Corolla reçoit unqui peut être personnalisé selon les préférences du conducteur avec quatre modes différents : Casual, Smart , Sport et Tough.La Corolla bénéficie en série de quatre ans d'abonnement à Toyota Smart Connect, donnant accès à une navigation dans le cloud « toujours active » et à des informations en temps réel sur la circulation.Le conducteur peut également utiliser l'qui reconnaît les demandes effectuées dans un langage naturel et conversationnel pour commander le système multimédia ou certaines fonctions du véhicule telles que l'ouverture ou la fermeture des vitres.Un certain nombre de services à distance sont disponibles via l'application MyT, permettant aux conducteurs d'utiliser leur smartphone pour verrouiller ou déverrouiller leur voiture , chauffer ou refroidir l'habitacle avant un voyage, activer les feux de détresse et localiser le véhicule.La Corolla est équipée du, qui combine leL'ensemble rend la conduite plus facile et plus sûre et contribue à protéger les occupants du véhicule et les autres usagers de la route.Des mises à jour logicielles effectuées à distance permettent d'optimiser ces fonctions et d'en ajouter de nouvelles au fur et à mesure qu'elles seront disponibles pendant toute la durée de vie du véhicule.Le Toyota T-Mate comprend le système d'alerte de détection des cyclistes et véhicules à l'ouverture des portes (SEA). Ce dispositif déclenche un avertissement s'il détecte qu'une porte s'ouvre alors qu'un véhicule ou un cycliste approche par l'arrière. Le témoin de présence sur les sièges arrière avertit le conducteur quittant sa voiture qu'il a peut-être oublié quelque chose sur les sièges arrière.La Toyota Corolla est la deuxième Toyota la plus vendue en Europe, derrière la Yaris La nouvelle Toyota Corolla sera commercialisée en Europe au cours du premier trimestre 2023.