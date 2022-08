L'Aston Martin V12 Vantage Roadster débite une puissance de 700 ch et 753 Nm de couple

La dernière édition de la supercar à toit ouvertembarque undélivrant une puissance deà 6 500 tr/mn.Couplé à une, le moteur V12 de 5.2 litres à quatre arbres à cames à 60 degrés débite unà 5 500 tr/min.Dotée d'unepermettant de réduire le poids, l'Aston Martin V12 Vantage Roadster affiche un rapport puissance/poids de 390 ch par tonne.Le pare-chocs avant, le capot à clapet, les ailes avant et les bas de caisse de la V12 Vantage Roadster sont en fibre de carbone, tandis que le pare-chocs arrière et le couvercle de coffre sont enLesde la V12 Vantage Roadster de la marque de Gaydon permettent d'économiser 23 kg de poids non suspendu et de dispose d'une puissance de freinage impressionnante.La supercar à ciel ouvert anglaise affiche unesur circuit avec un zéro à 60 mph réalisé en 3,5 secondes.La voiture de sport à toit ouvert Vantage Roadster V12 est dotée d'une double sortie d'échappement montée au centre. Fabriqué à partir d'acier inoxydable léger de 1 mm, l»échappement délivre un son à la hauteur de l»apparence du roadster.Les livraisons de la V12 Vantage Roadster de la marque de Gaydon démarreront au quatrième semestre 2022.La dernière édition de la Vantage Roadster V12 sera produite à 249 exemplaires.