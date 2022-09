Le Ferrari Purosangue revendique l'expérience de conduite emblématique de la marque

Lede la marque au, le, fait sa première apparition sur la scène mondiale.Au cours de ses soixante-quinze années d'existence, Ferrari a misé sur les voitures dites « coupés 2 plus 2 », c'est-à-dire avec deux sièges avant et deux sièges arrière plus petits.Le succès des modèles de la marque au Cheval Cabré réside dans le subtil équilibre entre performances de haut niveau et confort de premier ordre aux places avant qu'ils promettent.D'une longueur de, le Purosangue, « pur-sang » en italien, bouscule les codes de l'industrie automobile perçus par Ferrari.Sur une GT classique, le moteur est monté à l'avant (presque à cheval sur l'essieu avant) et directement relié à la boîte de vitesses. À l'inverse,L'unité de transfert de puissance (PTU) est couplée à l'avant du moteur pour assurer une transmission quatre roues motrices. On obtient ainsi une, jugée optimale pour une voiture de sport à moteur central avant par les ingénieurs de Maranello.Le Purosangue est équipé d'un. Le 12 cylindres à aspiration naturelle développe une puissance deavec une sonorité enivrante typique signée Ferrari.. Le bloc V12 est capable de délivrer 80 % de son couple à bas régime.Côté aérodynamisme, le Purosangue arbore. Parmi les solutions aérodynamiques proposées, on retrouve la synergie entre le pare-chocs avant et l'habillage des passages de roues, qui génère un rideau d'air venant sceller les roues avant de manière aérodynamique et empêchant ainsi la création de flux d'air transversaux turbulents.Le Ferrari Purosangue est doté des dernières versions en date. Cela comprend notamment la direction indépendante des quatre roues et l'ABS Evo avec capteur dynamique de châssis à 6 voies (6w-CDS).Le Purosangue étrenne le. Cette technologie inédite chez Ferrari permet de contrôler avec précision le roulis du véhicule en virage, ainsi que la surface de contact des pneus sur les bosses à haute fréquence.Le châssis est doté d'un, de manière à réduire le poids et abaisser le centre de gravité.Partant de zéro pour imaginer les lignes du Purosangue, les concepteurs ont incorporer des(appelées également portières à ouverture inversée), afin de faciliter l'accès à l'arrière tout en préservant l'aspect compact du modèle quatre portes.Côté habitacle, on retrouveLe volume du coffre se positionne comme le plus grand jamais vu sur une Ferrari et peut être augmenté en rabattant les sièges arrière.Les proportions du véhicule quatre portes et quatre places Ferrari confèrent une position de conduite plus haute inhabituelle chez Ferrari. Pour autant, le poste de conduite offre une connexion sans filtre aux capacités dynamiques du Purosangue.Le Purosangue de 2 033 kg (poids à sec) affiche unLe Purosangue atteint sur circuit uneLe pur-sang de Maranello