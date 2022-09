La DS 3 s'offre une calandre élargie réhaussée de pointes de diamants

Lasuccède à la DS 3 Crossback avec une face avant plus efficiente et dynamique.Lessont appliqués sur la DS 3 avec uneLessont affinés pour lier la calandre et les projecteurs.Les, au dessin dynamisé, confèrent un regard plus acéré à la DS 3, avec trois modules caractéristiques soulignés de chrome satin.Les, qui permettent une gestion intelligente et automatique des feux de route, sont proposés en option.Les feux de jour présententde part et d'autre de la face avant pour une signature distinctive et élargie.Le bouclier et la calandre ont été entièrement revus afin d'optimiser les performances aérodynamiques du véhicule.Desencadrent la grille d'entrée d'air inférieure, pour plus d'efficience.Le profil distinctif conserve l'aileron requin typique de la DS 3, les poignées de portes affleurantes et des lécheurs de vitres extérieurs invisibles.A l'arrière, les feux et lesont soulignés d'un jonc laqué noir.Le volet arrière reçoit laau moyen de lettres en inox poli découpées et enchâssées unitairement dans l'enjoliveur.La DS 3 est proposée avec sept teintes de caisse, opaque, métallisées et nacrées: Cristal Pearl, Gris Platinum, Gris Artense, Noir Perla Nera, Blanc Banquise, Rouge Diva et Gris Laqué.L'intérieur de la DS 3 s'inspire du. Les matériaux sont sélectionnés avec l'ambition de présenter une finition marquée par l'excellence. La confection Cuir Nappa avec finition patinée Art Leather, l'Alcantara, les surpiqûres « point perle » ou le traitement guilloché Clous de Paris signent la singularité des habitacles du modèle DS Automobiles.Le poste de conduite évolue avec l'adoption d'un nouveau, regroupant les commandes d'aide à la conduite et les touches d'info-divertissement et accompagné de palettes de changement de rapports pour les boîtes automatiques.Unhaute-définition est proposé avec une intégration spécifique du système d'info-divertissement DS Iris System.Lessont confectionnés avec une mousse haute densité pour un meilleur confort d'assise.Les sièges avant peuvent être chauffants, massants (lombaires) et électriques (longitudinal, hauteur, inclinaison, réglage lombaires).La DS 3 est proposée avec(PureTech 100 avec boîte de vitesses mécanique à 6 rapports et PureTech 130 avec boite de vitesses automatique à 8 rapports),BlueHDi 130 couplé à une boîte de vitesses automatique à 8 rapports etLa machine électrique synchrone hybride (HSM) fournit une puissance de 115 kW (156 chevaux) et un couple de 260 Nm à une tension de 400 Volts. La batterie de 54 kWh (50,8 kWh utiles) profite d'une régulation thermique par circulation de liquide et d'une pompe à chaleur qui permettent une charge rapide, une meilleure autonomie et une durée de vie accrue. Le chargeur embarqué reçoit 100 kW en courant continu (pour une recharge de 0 à 80 % en 25 minutes) et 11 kW en courant alternatif (pour une recharge de 0 à 100 % en 5 heures).La batterie compacte est dispersée sous les sièges avant, arrière et sous le tunnel central.La DS 3 E-Tense atteintselon le cycle mixte WLTP (avec une consommation de 12,6 kWh aux 100 km) grâce à l'efficience de la machine électrique, à sa capacité à récupérer de l'énergie, aux équipements annexes tels que la pompe à chaleur, le pré-conditionnement thermique, les projecteurs à LED, ainsi qu'à une optimisation aérodynamique de la face avant et des roues, et une diminution de 10 mm de la garde au sol sur les versions chaussées de roues 17 et 18 pouces Tall & Narrow. L'ensemble de ces leviers permet d'atteindre un gain allant jusqu'à 7,6 % sur le SCx.Equipée d'unederrière son pare-brise, la DS 3 intègre de série une aide active au maintien dans la file, la lecture des panneaux de vitesse avec restitution de l'information au combiné et le freinage automatique d'urgence jusqu'à 85 km/h.En scannant son environnement grâce à un radar situé derrière le pare-choc avant et de capteurs supplémentaires, le DS Drive Assist associe le régulateur de vitesse adaptatif avec fonction Stop and Go à l'aide au maintien de la position dans la voie pour offrir une conduite semi-autonome de niveau 2.Lepositionne la voiture en s'aidant du marquage au sol selon les souhaits du conducteur. Cette fonctionnalité est associée au système Active Safety Brake. Capable de détecter les autres véhicules mais aussi les cyclistes et les piétons y compris par faible luminosité entre 5 et 140 km/h, le freinage d'urgence automatique analyse les risques de collision et peut déclencher seul un freinage maximal afin d'éviter l'impact ou d'en limiter les conséquences.La reconnaissance étendue des panneaux de circulation détecte, en plus des panneaux de vitesse, certains panneaux de signalisation (Panneaux Stop, Sens Interdit, Interdiction de dépasser et Fin d'interdiction de dépasser).