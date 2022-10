La berline compacte Mercedes Classe A s'offre une mise à jour

La berline compacte Mercedes Classe A s'offre quelques retouches de style

Labénéficie de quelques retouches.Extérieurement, la Classe A dégage puissance et dynamisme.La vue de l'avant est dominée par leavec seset sonabrupt, laet lesLe caractère sportif est souligné par desLeet les feux arrière à diodes électroluminescentes (LED) confèrent à la voiture une apparence attrayante, de jour comme de nuit.L'intérieur high-tech repose sur l', avec un écran de 7 pouces et un écran de 10,25 pouces qui occupe le devant de la scène. Les deux écrans de 10,25 pouces, qui semblent flotter avec leur aspect grand écran, sont en option.L'architecture interne donne lieu à unequi peut rappeler l'illumination d'un bâtiment futuriste la nuit.Lessont un hommage au monde de l'aviation.Le volant, en cuir Nappa, est compact et s'accorde avec le caractère high-tech de la console centrale.La variante de base de la Classe A propose un siège confort avec un revêtement Artico à gaufrage tridimensionnel qui souligne la sportivité du véhicule.La finition Progressive propose trois couleurs intérieures différentes : le noir, le beige et le gris. Un élément de garniture en fibre de carbone foncée met en valeur le tableau de bord et les portes.La ligne AMG comporte des garnitures en aluminium brossé brillant et des surpiqûres contrastantes rouges dans les sièges Artico/Microcut.Les sièges confort sont dotés, dans leur partie centrale, de tissus fabriqués à partir de de matériaux recyclés.Dans le cas des sièges Artico/Microcut, la proportion est de 65 % pour la surface du siège et de 85 % pour le matériau sous-jacent.Dans sa version de série, la Classe A est équipée d'une caméra de recul, d'un Pack USB et d'un volant en cuir Nappa.À partir de la finition Progressive, la Classe A est dotée de phares à LED, d'un siège avec soutien lombaire, du Pack Parking et du Pack Rétroviseurs.Des packs d'équipements réduisent la sélection des options individuelles.La Classe A embarque la dernière génération du. L'écran du conducteur et l'écran central créent une expérience globale et peuvent être personnalisés à l'aide des styles d'affichage (Classic avec toutes les informations importantes pour le conducteur, Sporty avec le compte-tours dynamique, Discret avec un contenu réduit), de trois modes (Navigation, Assistance, Service) et de sept univers de couleurs. L'écran central offre les fonctions telles que la navigation, les médias, le téléphone, le véhicule, etc. et peut être utilisé comme un écran tactile.L'intégration d'un capteur d'empreintes digitales, pour l'identification et l'autorisation du conducteur, est prévue à partir du 1er trimestre 2023.La connectivité avec les smartphones est possible via Apple Carplay ou Android Auto Wireless.Un port USB-C supplémentaire a été ajouté et la capacité de charge USB a augmenté.Avec l'activation des services en ligne dans l'application Mercedes me, l'assistant vocal Hey Mercedes de la Classe A est capable de dialoguer et d'apprendre. Certaines actions peuvent être déclenchées sans le terme d'activation " Hey Mercedes ". L'assistant vocal MBUX peut expliquer les fonctions du véhicule et apporter son soutien pour connecter un smartphone via Bluetooth ou rechercher la trousse de secours.La Classe A a été mise à jour en termes d'Avec la mise à niveau du Pack d'aide à la conduite, la commande de l'assistant de maintien dans la voie est plus confortable grâce à la commande de direction active.Le Pack Parking prend en charge le stationnement longitudinal et offre une visualisation à 360 degrés pour le stationnement assisté par caméra à l'aide d'images 3D.La Classe A a été mise à jour au niveau de ses(A 180 de 136 ch, A 200 de 163 ch).La gamme de moteurs à essence est entièrement électrifiée et comprend des unités à quatre cylindres avec une boîte automatique DCT à 7 ou 8 rapports.Lessont équipées d'un système électrique supplémentaire de 48 volts qui favorise l'agilité au démarrage avec 10 kW de puissance en plus. Le démarreur-générateur à entraînement par courroie (RSG) améliore sensiblement le confort et l'expérience. Lors des opérations de démarrage, le RSG assure un démarrage plus silencieux et moins vibrant que les démarreurs classiques. Il permet de "naviguer" avec le moteur à combustion éteint pendant une croisière régulière. Lors des freinages et des dépassements, le RSG récupère et alimente le réseau de bord de 12 volts et la batterie de 48 volts. L'énergie générée peut être utilisée lors des processus d'accélération pour soutenir le moteur à combustion. Grâce à l'évaluation différenciée des différentes phases de conduite, l'Eco Score 3.0, incite le conducteur à adopter une conduite économe en carburant.Laembarque un moteur électrique de 109 ch (80 kW).La batterie haute tension de 15,6 kWh a été améliorée, de sorte que l'augmentation de l'énergie utilisable entraîne une augmentation de l'autonomie électrique (Autonomie en mode tout électrique EAER combiné WLTP de 70.0 - 81.0 km).La Classe A 250 e affiche une consommation de carburant en cycle combiné pondérée (WLTP) de 1,1-0,8 l/100 km, une consommation électrique en cycle combiné pondérée (WLTP) de 17,0-15,0 kWh/100 km et des émissions de CO2 en cycle combiné pondérées (WLTP) 25-18 g/km.En ce qui concerne la recharge, trois options sont disponibles : outre les 3,7 kW de série, la batterie peut être rechargée avec du courant alternatif et jusqu'à 11 kW. La Classe A offre également la possibilité de charger la batterie avec du courant continu et jusqu'à 22 kW. Une charge en courant continu de 10 % à 80 % prend environ 25 minutes.La Classe A est également disponible avec des(A 180 d de 116 ch, A 200 d de 150 ch).Avec des proportions globales équilibrées, un design soigné et la dernière génération du système MBUX, la Mercedes-Benz Classe A apporte quelque chose de spécial au segment des berlines compact bicorps.